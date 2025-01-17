https://ukraina.ru/20250117/1060338124.html

ФСБ задержала россиянина, уговаривавшего участников СВО сдаваться в плен ВСУ

ФСБ задержала россиянина, уговаривавшего участников СВО сдаваться в плен ВСУ - 17.01.2025 Украина.ру

ФСБ задержала россиянина, уговаривавшего участников СВО сдаваться в плен ВСУ

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Брянской области, подозреваемого в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины

2025-01-17T11:32

2025-01-17T11:32

2025-01-17T11:32

новости

брянская область

россия

минобороны

фсб

вооруженные силы украины

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Силовики выяснили, что с декабря 2022 года по октябрь 2024 года он установил и поддерживал отношения сотрудничества с представителем ГУР Минобороны.Задержанный склонял участников спецоперации сдаваться в плен и переходить на сторону противника.В отношении него возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФна сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брянская область, россия, минобороны, фсб, вооруженные силы украины