ФСБ задержала россиянина, уговаривавшего участников СВО сдаваться в плен ВСУ - 17.01.2025 Украина.ру
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ФСБ задержала россиянина, уговаривавшего участников СВО сдаваться в плен ВСУ
ФСБ задержала россиянина, уговаривавшего участников СВО сдаваться в плен ВСУ - 17.01.2025 Украина.ру
ФСБ задержала россиянина, уговаривавшего участников СВО сдаваться в плен ВСУ
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Брянской области, подозреваемого в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины
2025-01-17T11:32
2025-01-17T11:32
новости
брянская область
россия
минобороны
фсб
вооруженные силы украины
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Силовики выяснили, что с декабря 2022 года по октябрь 2024 года он установил и поддерживал отношения сотрудничества с представителем ГУР Минобороны.Задержанный склонял участников спецоперации сдаваться в плен и переходить на сторону противника.В отношении него возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФна сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, брянская область, россия, минобороны, фсб, вооруженные силы украины
Новости, Брянская область, Россия, Минобороны, ФСБ, Вооруженные силы Украины

ФСБ задержала россиянина, уговаривавшего участников СВО сдаваться в плен ВСУ

11:32 17.01.2025
 
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Брянской области, подозреваемого в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины
Силовики выяснили, что с декабря 2022 года по октябрь 2024 года он установил и поддерживал отношения сотрудничества с представителем ГУР Минобороны.
Задержанный склонял участников спецоперации сдаваться в плен и переходить на сторону противника.
В отношении него возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФна сайте Украина.ру.
 
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