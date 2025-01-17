ФСБ задержала россиянина, уговаривавшего участников СВО сдаваться в плен ВСУ
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Брянской области, подозреваемого в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины
Силовики выяснили, что с декабря 2022 года по октябрь 2024 года он установил и поддерживал отношения сотрудничества с представителем ГУР Минобороны.
Задержанный склонял участников спецоперации сдаваться в плен и переходить на сторону противника.
В отношении него возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФна сайте Украина.ру.