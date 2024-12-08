https://ukraina.ru/20241208/1059467502.html

Ничего личного: дружественному с Россией государству на руку обострение в Сирии

Ничего личного: дружественному с Россией государству на руку обострение в Сирии - 08.12.2024 Украина.ру

Ничего личного: дружественному с Россией государству на руку обострение в Сирии

В сложившейся геополитической ситуации каждая страна использует все возможное для решения своих проблем. Поэтому не стоит удивляться, что ниточки из Сирии могут привести в Турцию, которая имеет дружественные отношения с Россией

2024-12-08T06:40

2024-12-08T06:40

2024-12-08T06:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его словам, события в Сирии вызывают интерес у Турции, которая несмотря на дружественные отношения с Россией, имеет свои виды на ближневосточный регион.Наступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в АрменииПолный текст интервью — Игорь Шатров о том, начнет ли Россия наземную операцию в Сирии и кто передает боевикам опыт войны дронов* Запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20241205/1059425230.html

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новости, россия, сирия, турция, башар асад, восток, детали