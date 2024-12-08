Ничего личного: дружественному с Россией государству на руку обострение в Сирии
© AP / Ghaith Alsayed
© AP / Ghaith Alsayed
В сложившейся геополитической ситуации каждая страна использует все возможное для решения своих проблем. Поэтому не стоит удивляться, что ниточки из Сирии могут привести в Турцию, которая имеет дружественные отношения с Россией
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По его словам, события в Сирии вызывают интерес у Турции, которая несмотря на дружественные отношения с Россией, имеет свои виды на ближневосточный регион.
“Я не вижу внимание со стороны Соединенных Штатов. Понятно, что там есть огромное число американских инструкторов. Боевики сотрудничают с американской разведкой. Но мне кажется, что это турецкие инициативы, то есть турки решили половить рыбку в мутной воде”, — объяснил Шатров.
Наступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.
Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.
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