Ничего личного: дружественному с Россией государству на руку обострение в Сирии - 08.12.2024 Украина.ру
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Ничего личного: дружественному с Россией государству на руку обострение в Сирии
Ничего личного: дружественному с Россией государству на руку обострение в Сирии - 08.12.2024 Украина.ру
Ничего личного: дружественному с Россией государству на руку обострение в Сирии
В сложившейся геополитической ситуации каждая страна использует все возможное для решения своих проблем. Поэтому не стоит удивляться, что ниточки из Сирии могут привести в Турцию, которая имеет дружественные отношения с Россией
2024-12-08T06:40
2024-12-08T06:40
новости
россия
сирия
турция
башар асад
восток
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его словам, события в Сирии вызывают интерес у Турции, которая несмотря на дружественные отношения с Россией, имеет свои виды на ближневосточный регион.Наступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в АрменииПолный текст интервью — Игорь Шатров о том, начнет ли Россия наземную операцию в Сирии и кто передает боевикам опыт войны дронов* Запрещенная в России организация
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сирия, турция, башар асад, восток, детали
Новости, Россия, Сирия, Турция, Башар Асад, Восток, детали

Ничего личного: дружественному с Россией государству на руку обострение в Сирии

06:40 08.12.2024
 
© AP / Ghaith Alsayed
- РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP / Ghaith Alsayed
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В сложившейся геополитической ситуации каждая страна использует все возможное для решения своих проблем. Поэтому не стоит удивляться, что ниточки из Сирии могут привести в Турцию, которая имеет дружественные отношения с Россией
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По его словам, события в Сирии вызывают интерес у Турции, которая несмотря на дружественные отношения с Россией, имеет свои виды на ближневосточный регион.
“Я не вижу внимание со стороны Соединенных Штатов. Понятно, что там есть огромное число американских инструкторов. Боевики сотрудничают с американской разведкой. Но мне кажется, что это турецкие инициативы, то есть турки решили половить рыбку в мутной воде”, — объяснил Шатров.
Наступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.
Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.
5 декабря, 09:40
Бывший боевик "Хайят Тахрир аш-Шама"* рассказал, как Киев помогает террористамУкраинские инструкторы обучали террористов в Сирии применять беспилотники-камикадзе против российской армии в Идлибе и по всей стране. Об этом рассказал "перебежчик" из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби, передает РИА Новости
Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении
Полный текст интервью — Игорь Шатров о том, начнет ли Россия наземную операцию в Сирии и кто передает боевикам опыт войны дронов
* Запрещенная в России организация
 
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