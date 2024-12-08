Новый глава ФБР принесет в казну США 700 миллионов долларов — американист - 08.12.2024 Украина.ру
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Новый глава ФБР принесет в казну США 700 миллионов долларов — американист
Новый глава ФБР принесет в казну США 700 миллионов долларов — американист - 08.12.2024 Украина.ру
Новый глава ФБР принесет в казну США 700 миллионов долларов — американист
Зарплаты сотрудников ФБР, которых собирается уволить Кэш Патель, складываются в круглую сумму для Белого Дома. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер
2024-12-08T05:40
2024-12-08T05:40
новости
сша
россия
дональд трамп
джо байден
пентагон
фбр
детали
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По его словам, Кэш Патель, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы ФБР, вызвал “дикое” количество отзывов в американской прессе.Он добавил, что увольнения в ФБР высвободят огромное количество свободных денег, потому что зарплаты у сотрудников большие, не менее 100 тысяч долларов со всеми премиями.“Получается, если эту цифру умножить на семь тысяч, около 700 миллионов долларов будут свободны!”, — подытожил Вайнер.В интервью изданию Украина.ру американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп также прокомментировал новости по поводу выдвижения нового главы ФБР.По его словам, Патель хочет уничтожить deep state. А для того, чтобы это сделать, он должен убрать всех генералов в Пентагоне.“Зачистить необходимо всех до уровня полковников, включая адмиралов, которые бегают по миру в женских платьях. Зачистить надо и государственные службы от 25% руководителей. Это необходимо, чтобы такие люди, как Джо Байден не могли сидеть на этих должностях вечно, более 50 лет”, — объяснил Трэпп.Он отметил, что глубинное государство стремится сохранить свои позиции. Это причина того, что они выступают против России везде: например, и в Алеппо, и в Грузии, добавил журналист.Более подробно об этом — в интервью Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа СШАРанее стало известно, что Трамп выдвинул на пост главы ФБР Кэша Пателя, которого называют "политическим убийцей" и который намерен зачистить это ведомство от 7000 сотрудников, не поддерживающих Трампа.Подробнее о “новом игроке” Трампа — в материале Евгении Кондаковой Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБРПолный текст интервью — Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ
https://ukraina.ru/20241205/1059426261.html
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новости, сша, россия, дональд трамп, джо байден, пентагон, фбр, детали
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Пентагон, ФБР, детали

Новый глава ФБР принесет в казну США 700 миллионов долларов — американист

05:40 08.12.2024
 
© CC0, Pxhereдоллары чемодан деньги
доллары чемодан деньги
© CC0, Pxhere
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Зарплаты сотрудников ФБР, которых собирается уволить Кэш Патель, складываются в круглую сумму для Белого Дома. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер
По его словам, Кэш Патель, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы ФБР, вызвал “дикое” количество отзывов в американской прессе.
“Семь тысяч человек будет уволено, если верить заявлением этого джентльмена. <...> Федеральное бюро расследований — организация, которая в свое время сильно навредила Трампу и наступила ему на все мозоли. За это, они сейчас понесут сокрушительное понижение в статусе”, — считает Вайнер.
Он добавил, что увольнения в ФБР высвободят огромное количество свободных денег, потому что зарплаты у сотрудников большие, не менее 100 тысяч долларов со всеми премиями.
“Получается, если эту цифру умножить на семь тысяч, около 700 миллионов долларов будут свободны!”, — подытожил Вайнер.
В интервью изданию Украина.ру американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп также прокомментировал новости по поводу выдвижения нового главы ФБР.
По его словам, Патель хочет уничтожить deep state. А для того, чтобы это сделать, он должен убрать всех генералов в Пентагоне.
“Зачистить необходимо всех до уровня полковников, включая адмиралов, которые бегают по миру в женских платьях. Зачистить надо и государственные службы от 25% руководителей. Это необходимо, чтобы такие люди, как Джо Байден не могли сидеть на этих должностях вечно, более 50 лет”, — объяснил Трэпп.
Он отметил, что глубинное государство стремится сохранить свои позиции. Это причина того, что они выступают против России везде: например, и в Алеппо, и в Грузии, добавил журналист.
Более подробно об этом — в интервью Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
5 декабря, 10:37
Глава МИД Венгрии рассказал советнику Трампа об условиях возвращения мира в ЕвропуСВО на Украине и другие международные проблемы были в центре внимания на встрече с советником по национальной безопасности Дональда Трампа. Об этом 5 декабря заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто
Ранее стало известно, что Трамп выдвинул на пост главы ФБР Кэша Пателя, которого называют "политическим убийцей" и который намерен зачистить это ведомство от 7000 сотрудников, не поддерживающих Трампа.
Подробнее о “новом игроке” Трампа — в материале Евгении Кондаковой Знатный сказочник и "украинский шептун" Трампа, которого сравнивают с Берией: кто возглавит ФБР
Полный текст интервью — Настрадались без газа. Грег Вайнер о том, почему Западу важно закончить с Украиной и снять санкции с РФ
 
НовостиСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденПентагонФБРдетали
 
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