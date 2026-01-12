https://ukraina.ru/20260112/pryaniki-po-ukraine-u-trampa-issyakli-kakie-signaly-ssha-podayut-putinu-i-zelenskomu-teper-1074187264.html

"Пряники" по Украине у Трампа иссякли: какие сигналы США подают Путину и Зеленскому теперь

Американский лидер Дональд Трамп впреддверии первой годовщины во главе Соединённых Штатов добивается и от Москвы, и от Киева скорейшего завершения вооружённого противостояния, только инструменты воздействия иссякают

За целый год без 8 дней на посту президента США Дональд Трамп не смог добиться реального приближения к завершению противостояния на Украине и пытается подтолкнуть конфликтующие стороны к скорейшему заключению сделки (эта формулировка стала уже привычной, хотя больше подходит для бизнес-проектов, для международных отношений всё же более характерны "соглашение", "договор", "мирный план"). Для президента РФ Владимира Путина сигналом, что нужно ускориться, как сказали в комментарии изданию The Telegraph действующие и бывшие американские чиновники, должны были стать поддержка Трампом законопроекта о расширении антироссийских санкций и его решение о захвате 7 января нефтяного танкера Marinera под флагом РФ, находящегося в тот момент в международных водах в северной части Атлантического океана, между Исландией и Великобританией."Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился", - сказал один из источников.А по словам другого, стратегия России на переговорах, всё больше утомляет Трампа."Когда возникают вопросы, в которых, как нам казалось, они были бы готовы уступить, они либо наращивают темпы наступления, либо на время прекращают переговоры", - пояснил он.Конечно, ведь Москва, не добившись приемлемых для себя условий мирного соглашения, не форсирует события и продолжает добиваться поставленных целей СВО на поле боя, где владеет преимуществом по всей линии боевого соприкосновения. Так что время на стороне РФ, чего нельзя сказать про Трампа. Впрочем, он сам взял на себя бремя обещания уладить всё быстро и довольно легко, делая ставку на хорошие личные отношения с российским коллегой. Он по-прежнему уповает на это.Однако, когда дело доходит до отстаивания национальных интересов собственного государства, каждый президент сам за себя. Вот как Трамп с санкциями – его излюбленным средством давления на всех и по любому поводу: вроде всерьёз желает наладить торговое сотрудничество с РФ, но при этом в эфире Fox News подтверждает слова сенатора Линдси Грэма* о готовности поддержать подготовленный Сенатом законопроект об ужесточении антироссийских санкций, и тут же спешит с ремаркой о надежде, что "не придётся его использовать"."Тут всё ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма. Неприятно. Ничего нового. Но выстоим и в этот раз", - написал по этому поводу заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.При этом доводить до крайнего обострения отношения с Москвой Трамп не намерен, судя по тому, что он в кратчайшие сроки (спустя 2 дня) освободил обоих россиян из экипажа захваченного танкера Marinera. В противном случае ситуация могла перерасти в кризис, сопоставимый с Карибским 1962 года. Президент США, который известен готовностью к радикальным шагам, предпочёл прислушаться к призыву МИД РФ гуманно относиться к россиянам и разрешить им вернуться домой, как уточнила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Трамп лично распорядился освободить их.В целом в российско-американских отношениях наблюдается неопределённость, усиленная в частности ситуацией вокруг Украины и Венесуэлы. И Киев, конечно же, пытается этим воспользоваться, требуя усиления помощи со стороны Запада. Впрочем, как и всегда.Однако Владимир Зеленский сейчас не в том положении, чтобы кому-то что-то диктовать и определять траекторию переговорного трека. Трамп говорит об этом прямым текстом.Как и в феврале прошлого года, он считает, что у Зеленского нет "карт в рукаве" для успешного ведения переговоров с Россией, что подтвердил, отвечая на вопрос корреспондента газеты The New York Times."У него не было карт с самого первого дня [конфликта] <...> У него есть только одно. <...> Дональд Трамп. Если бы у него не было Дональда Трампа, всё это обернулось бы полной катастрофой, и он это знает, и европейские лидеры это знают, и все это знают", - добавил президент США.Тем временем работа над проектом мирного урегулирования украинского конфликта продолжается. Новую версию документа, согласованную с Киевом, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер передали спецпредставителю президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллу Дмитриеву, посетившему Париж 7 января, сообщили источники французской газеты Le Monde и портала Axios, ответа от российской стороны Вашингтон ожидает до конца месяца.Вот и Зеленский как бы выдвинул ультиматум: "Я ожидаю ответа от РФ по мирному плану до конца месяца".Вот что очень важно в этом контексте: в указанный срок состоится встреча лидеров США и Украины. Вообще, по сведениям источников The Telegraph, планировалось, что она состоится в Белом доме уже на текущей неделе, но европейские чиновники из стран "коалиции желающих" отговорили Зеленского от визита в Штаты, чтобы избежать повторения скандально известного эпизода в Овальном кабинете, и предложили перенести переговоры на поля Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится 19-23 января. Там-то они могут подписать соглашение о восстановлении Украины объёмом $800 млрд, вокруг которого и выстроен новый мирный план, а не вокруг ключевых вопросов: территорий и гарантий безопасности."В представлении Трампа мирный договор нужен, чтобы все пошли зарабатывать, увлеклись и забыли про боевые действия. Идея Трампа в общем и целом здравая: все увлекутся восстановлением Украины, прибылью и в конце концов забудут о военных действиях", - считает политолог Сергей Станкевич.По его словам, от Зеленского потребуется только формальное, т. н. "клиентское" согласие на мирный план - все полномочия по выполнению и по деталям будут не у лидера киевского режима, разумеется."Получив этот договор, он как бы доверит Трампу определять финал военного конфликта. Это "управляемое неполное поражение". Большинство вооружённых конфликтов завершались именно так", - отметил Станкевич.Соглашение, подписания которого ожидается в Давосе, носит громкое название "О процветании и послевоенном восстановлении Украины", на деле же его экономическая часть основана на заключённой в прошлом году ресурсной сделке, предоставляющей американским инвесторам приоритетного доступа к украинским минералам.Трамп как истинный бизнесмен подсчитал ориентировочные доходы США - свыше $350 млрд – и объявил об этом журналистам 12 января. Как президент и сказал, США зарабатывают на украинском конфликте. Причём не только на поставках оружия через посредников по НАТО.Кроме того, в соглашении, по сведениям Станкевича, отдельно будут оговариваться и перспективы экономического сотрудничества России и США, скорее всего, речь пойдёт о совместных инвестициях в разработку месторождений редкоземельных металлов, к тому же большой интерес американцы проявляют к инвестициям в Мурманской области и Якутии. Предложения для Москвы Вашингтон намерен оформить в специальном документе, в частности какие территории США признают за Россией (Крым, Донбасс или другие), а также поэтапная отмена антироссийских санкций, добавил эксперт.*внесён в РФ в список террористов и экстремистовО том, как урегулирование украинского конфликта видят в Японии, читайте в интервью председателя японской организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимуры Япония должна снять санкции с России, а Украина — провести выборы и отказаться от НАТО

