https://ukraina.ru/20241018/1058190998.html

Ядерный шантаж Зеленского. Что ответит Запад?

Ядерный шантаж Зеленского. Что ответит Запад? - 18.10.2024 Украина.ру

Ядерный шантаж Зеленского. Что ответит Запад?

В украинский дискурс вновь вброшена тема ядерного оружия. Издание Bild опубликовало слова некого украинского политика, который заявил, что Украина способна за три недели создать ядерную бомбу

2024-10-18T15:51

2024-10-18T15:51

2024-10-18T17:47

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владимир зеленский

ядерное оружие

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В Офисе Зеленского тут же опровергли эту информацию, но тема понеслась по просторам интернета и полосам западных газет. Так, некоторые издания написали, что Зеленский находится в отчаянии, потому что Украину не берут в НАТО. А ядерная дубинка, по мнению украинских креативщиков, должна взбодрить томный европейский и американский истеблишмент. Но заигрывание с этой темой ничего хорошего не сулит ни Украине, ни миру. Эксперты высказали мнения о происходящем на своих страницах в соцсетях.Политолог Алексей ЧеснаковНовый ультиматум Зеленского, который можно свести к фразе "либо Украину принимают в НАТО, либо Украина создает ядерное оружие", — крайне важный в текущих условиях. Он говорит одновременно об актуальном положении Украины, которая не имеет никаких других рычагов воздействия и при этом влияет на перспективы мирных переговоров.Зеленский рассчитывает на то, что издержки от появления еще одной ядерной державы с перспективой мирового ядерного конфликта для Запада более весомы, чем издержки от гипотетического прямого столкновения с Россией из-за вступления Украины в НАТО. Однако Зеленский либо не учитывает, либо намеренно игнорирует целый ряд рисков, которые возникают в случае если Киев так и не получает желаемое и будет вынужден реализовывать свой ультиматум, а их немало:Юридические. Говоря о ядерном оружии, Зеленский вспоминает о Будапештском меморандуме, по которому Украина отказалась от него. Однако почему-то игнорирует Договор о нераспространении ядерного оружия, участником которого является Украина.Политические. Западные страны и без того сталкиваются с проблемами в вопросах пролонгации программ помощи Украине. В новых условиях сама формулировка "мы поставляем вооружение и оказываем финансовую помощь стране, разрабатывающей ядерное оружие" выглядит немыслимо. Фактически Запад будет участвовать в разработке ядерного оружия на Украине. И, что важно, Киев уже имеет F-16, которые могут выступать носителями ЯО.Экономические. Запад окажется в крайне непростой ситуации, так как будет вынужден соблюдать последовательность в своей политике и вводить санкции уже против Украины, как это делалось и делается в отношении Ирана и КНДР. Затраты на ядерную программу внушительные, а санкции могут окончательно добить экономику Украины.Военные. Для России это серьезный повод для пересмотра целей СВО. В такой конфигурации не может идти и речи о форматах прекращения огня, каких-то мирных переговорах, так как политическое руководство Украины воспользуется полученным временем для создания ядерного оружия. Учитывая советские наработки, которые остались у Украины, а также тот факт, что Зеленский еще в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции заявлял о возможности начать эти разработки, Украина может создать ЯО в течение двух-трех лет. Нет никакой гарантии, что разработки не начались сразу после начала СВО.Очевидно, Зеленский идет на столь откровенный шантаж Запада в силу патовости складывающейся для Украины ситуации: Запад не высказывается в поддержку "плана победы", в НАТО не называют даже примерные сроки, когда Украина могла бы вступить в Альянс.Нейтральный статус Украины — одно из ключевых требований Москвы, от которого Кремль не откажется. Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь Москва будет требовать не только нейтрального статуса. Теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными, не только политическими.Политолог Максим ЖаровВ чем смысл сегодняшнего "ядерного шантажа" Зеленского? Дело совсем не в том, что "примите нас в НАТО как можно скорее". А в том, что под предлогом урагана "Милтон" Зеленскому перекрыли доступ не только к Байдену, но и к его чиновникам, принимающим реальные решения по Украине.И Белый дом так старательно ушёл в тень потому, что политтехнологи Камалы Харрис хотели бы сохранить ее молчание по украинской теме как минимум до 5 ноября. А именно это многих бенефициаров украинского конфликта и не устраивает.Так что Киеву (и Лондону — sic!) срочно нужен доступ к лицам, принимающим решения по Украине в Вашингтоне. Именно им Киев выкручивает руки через Bild и уста Зеленского, требуя срочной встречи Зеленского с Байденом в Германии. Вот в чем сия интрига!Общественный деятель Татьяна МонтянТут снова заговорили о том, что (Украина. — Ред.) может обзавестись ядерным оружием. Зеленский рассказал, что упоминал об этом в беседе с Трампом... А тут ещё Bild подбросила на вентилятор, заявив (со ссылкой на неназванного зелебобика), что Украина сможет создать ядерное оружие в течение нескольких недель:Издание добавляет, что на (Украине. — Ред.) пойдут на такой шаг в случае, если армия РФ снова окажется на подступах к Киеву. Я не знаю, зачем опять тиражируют эти глупости? Разве что напугать достопочтенную публику — других причин не вижу. В реальности у (Украины. — Ред.) и близко нет возможности для создания ядерного оружия — ни за несколько недель, ни даже за несколько лет....Единственным вариантом того, как (Украина. — Ред.) может заполучить ядерную дубинку, является пацанский подгон от "западных партнёров", что в текущих условиях маловероятно просто потому, что, получив бомбы, правители смогут уже с тем же Западом говорить с совершенно иных позиций, уж не говоря о том, что передача ЯО неадекватам максимально приближает вероятность начала мировой термоядерной войны. Я представляю себе обстоятельства, в которых это и правда может произойти: скажем, когда НАТО будет реально готово к такой войне, и (Украина. — Ред.) будет использована для того, чтобы поджечь её фитиль путем применения "собственного" ядерного оружия по России или российским войскам на территории Украины. Вот в этом случае — да, такой сценарий начала ядерной войны для Запада будет оптимальным с политической точки зрения, однако пока что к его реализации, насколько можно судить, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Брюсселе не готовы. Так что пока что все разговоры об украинском ядерном оружии стоит относить к каким-то мутным информационно-психологическим химиным курам с непонятными целями, и не более того.Украинский политический аналитик Юрий РоманенкоО ядерном оружии нужно не орать на весь мир, а втихаря делать и сделать. Все, кто хотели ядерное оружие получить, не орали об этом на весь мир, а ставили мир перед фактом.У нас же много понтов, и ничего за этими понтами. Ну, ей-богу, 33 года убивать своими руками науку и производство, а потом выйти и сказать, типа, если вы нас в НАТО не берете, то мы можем и ядерную бомбу сделать…. Если мы не можем производить порох и мины, то о какой ядерной бомбе идет речь? Это уже даже не смешно. Потому что мы ядерные бомбы прохихикали на шоу Савиков Шустеров, пока негодяи разных уровней рвали Украину.Политолог Юрий БаранчикДайте НАТО или бомбу! Зеленский сообщил, что просил у ТрампаПрезидент Украины заявил бывшему и, возможно, будущему президенту США, что для защиты у Киева есть два варианта: присоединение к какому-либо альянсу или обладание ядерным оружием, от последнего варианта украинская сторона отказалась.Картонная мурзилка Зеленский то ли искренний идиот, то ли пытается делать вид, что не понимает очевидного — для США, и Трампа в особенности, существование Украины имеет смысл только в плане соответствия интересам США. И ни центом больше.Украина и так воюет с Россией без НАТО и ядерного оружия. Так зачем тратить лишнее?Ещё на эту тему: Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил Орбан

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эксклюзив, украина, нато, соцсети, эксперты, владимир зеленский, ядерное оружие, bild