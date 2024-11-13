На Украине неожиданно узнали, что "Вовина тысяча" - это деньги налогоплательщиков - 13.11.2024 Украина.ру
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На Украине неожиданно узнали, что "Вовина тысяча" - это деньги налогоплательщиков
На Украине неожиданно узнали, что "Вовина тысяча" - это деньги налогоплательщиков - 13.11.2024 Украина.ру
На Украине неожиданно узнали, что "Вовина тысяча" - это деньги налогоплательщиков
Деньги на "тысячу от Зеленского", которую в народе высмеяли и окрестили "Вовиной тысячей", выделят из Фонда безработицы. Об этом 13 ноября рассказала местным СМИ глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа
2024-11-13T12:39
2024-11-13T12:39
новости
украина
владимир зеленский
денис шмыгаль
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
миа "россия сегодня"
украина.ру
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По ее словам, в начале текущего года Фонд общеобязательного государственного социального страхования перечислил в госбюджет 10 млрд ранее не использованных гривен (23,8 миллиардов рублей).Пидласа отметила, что эти средства должны были направить на финансирование программ Минэкономики в поддержку бизнеса, однако пустили на "тысячу от Зеленского"."Странное творится в этом мире. Неужели для кого-то до сих пор является открытием, что ни у одного государства мира не бывает своих личных денег, есть только деньги налогоплательщиков", - отреагировал один из пользователей сети.В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что правительство Украины выплатит гражданам страны по тысяче гривен ($24 или 2,3 тысячи рублей) в качестве поддержке украинских семей.Шмыгаль отметил, что на эти деньги украинцы смогут приобрести не только товары местного производства, а также услуги, но и пожертвовать полученные от правительства деньги на нужды ВСУ. При этом премьер не уточнил, как именно будет контролироваться покупка именно украинских товаров.Ряд экспертов уже шутливо назвал эту выплату "национальным кэшбеком" и подкупом избирателей, а вот обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко уверен, что "Вовина тысяча” нужна Зеленскому для того, чтобы ускорить процесс призыва. Эксперт напомнил, что большинство украинцев обновило свои данные в военкоматах, а теперь многие пойдут еще и за тысячей."Тысяча же нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. Выборов у него не будет. Там все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли пушечного мяса. Сейчас на Украине говорят о 160 тысячах. Потому что только пушечным мясом они могут затыкать дыры во фронте. Они прекрасно знают, что они отправляют этих людей на смерть. И поэтому им надо ловить все больше и больше", - аргументировал свою точку зрения Ищенко.Предыдущая подобная популистская выплата была реализована экс-президентом Украины Виктором Януковичем, которого предшественники Зеленского свергли в результате кровавого государственного переворота 2014 года. До этого были выплаты "Юлиной тыщи" - выплаты осуществляла премьер-министр Юлия Тимошенко, которую при Януковиче отправили за решетку по обвинениям в коррупции."Тимошенко выдавала деньги в последний год перед первой волной мирового финансово-экономического кризиса, и украинская экономика была тогда на подъеме. Её инициатива хоть и была циничным подкупом по своему содержанию, но подавалась в качестве акта восстановления социальной справедливости", - отметил автор издания Украина.ру Иван Лизан.Его материал на эту тему можно прочитать здесь: Тайна "Вовиной тысячи". Как раздача денег и "Национальный кэшбек" стали на Украине инструментом выборов.
https://ukraina.ru/20241029/1058450441.html
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новости, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, миа "россия сегодня", украина.ру
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, МИА "Россия сегодня", Украина.ру

На Украине неожиданно узнали, что "Вовина тысяча" - это деньги налогоплательщиков

12:39 13.11.2024
 
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Деньги на "тысячу от Зеленского", которую в народе высмеяли и окрестили "Вовиной тысячей", выделят из Фонда безработицы. Об этом 13 ноября рассказала местным СМИ глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа
По ее словам, в начале текущего года Фонд общеобязательного государственного социального страхования перечислил в госбюджет 10 млрд ранее не использованных гривен (23,8 миллиардов рублей).
Пидласа отметила, что эти средства должны были направить на финансирование программ Минэкономики в поддержку бизнеса, однако пустили на "тысячу от Зеленского".
"Странное творится в этом мире. Неужели для кого-то до сих пор является открытием, что ни у одного государства мира не бывает своих личных денег, есть только деньги налогоплательщиков", - отреагировал один из пользователей сети.
В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что правительство Украины выплатит гражданам страны по тысяче гривен ($24 или 2,3 тысячи рублей) в качестве поддержке украинских семей.
Шмыгаль отметил, что на эти деньги украинцы смогут приобрести не только товары местного производства, а также услуги, но и пожертвовать полученные от правительства деньги на нужды ВСУ. При этом премьер не уточнил, как именно будет контролироваться покупка именно украинских товаров.
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Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу"Правительство Украины выплатит украинцам по тысяче гривен ($24 в эквиваленте). Об этом 29 октября в Киеве на заседании правительства Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль
Ряд экспертов уже шутливо назвал эту выплату "национальным кэшбеком" и подкупом избирателей, а вот обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко уверен, что "Вовина тысяча” нужна Зеленскому для того, чтобы ускорить процесс призыва. Эксперт напомнил, что большинство украинцев обновило свои данные в военкоматах, а теперь многие пойдут еще и за тысячей.
"Тысяча же нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. Выборов у него не будет. Там все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли пушечного мяса. Сейчас на Украине говорят о 160 тысячах. Потому что только пушечным мясом они могут затыкать дыры во фронте. Они прекрасно знают, что они отправляют этих людей на смерть. И поэтому им надо ловить все больше и больше", - аргументировал свою точку зрения Ищенко.
Фото: Владимир Зеленский
10 ноября, 07:10
“Погонятся за тысячей и угодят на фронт”. Ищенко про реальные задачи “Вовиной тысячи”Тысяча же нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. Выборов у него не будет. На Украине все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли “пушечного мяса”
Предыдущая подобная популистская выплата была реализована экс-президентом Украины Виктором Януковичем, которого предшественники Зеленского свергли в результате кровавого государственного переворота 2014 года. До этого были выплаты "Юлиной тыщи" - выплаты осуществляла премьер-министр Юлия Тимошенко, которую при Януковиче отправили за решетку по обвинениям в коррупции.
"Тимошенко выдавала деньги в последний год перед первой волной мирового финансово-экономического кризиса, и украинская экономика была тогда на подъеме. Её инициатива хоть и была циничным подкупом по своему содержанию, но подавалась в качестве акта восстановления социальной справедливости", - отметил автор издания Украина.ру Иван Лизан.
Его материал на эту тему можно прочитать здесь: Тайна "Вовиной тысячи". Как раздача денег и "Национальный кэшбек" стали на Украине инструментом выборов.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальРостислав ИщенкоВооруженные силы УкраиныМИА "Россия сегодня"Украина.ру
 
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