https://ukraina.ru/20241113/1058868477.html

На Украине неожиданно узнали, что "Вовина тысяча" - это деньги налогоплательщиков

На Украине неожиданно узнали, что "Вовина тысяча" - это деньги налогоплательщиков - 13.11.2024 Украина.ру

На Украине неожиданно узнали, что "Вовина тысяча" - это деньги налогоплательщиков

Деньги на "тысячу от Зеленского", которую в народе высмеяли и окрестили "Вовиной тысячей", выделят из Фонда безработицы. Об этом 13 ноября рассказала местным СМИ глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа

2024-11-13T12:39

2024-11-13T12:39

2024-11-13T12:39

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По ее словам, в начале текущего года Фонд общеобязательного государственного социального страхования перечислил в госбюджет 10 млрд ранее не использованных гривен (23,8 миллиардов рублей).Пидласа отметила, что эти средства должны были направить на финансирование программ Минэкономики в поддержку бизнеса, однако пустили на "тысячу от Зеленского"."Странное творится в этом мире. Неужели для кого-то до сих пор является открытием, что ни у одного государства мира не бывает своих личных денег, есть только деньги налогоплательщиков", - отреагировал один из пользователей сети.В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что правительство Украины выплатит гражданам страны по тысяче гривен ($24 или 2,3 тысячи рублей) в качестве поддержке украинских семей.Шмыгаль отметил, что на эти деньги украинцы смогут приобрести не только товары местного производства, а также услуги, но и пожертвовать полученные от правительства деньги на нужды ВСУ. При этом премьер не уточнил, как именно будет контролироваться покупка именно украинских товаров.Ряд экспертов уже шутливо назвал эту выплату "национальным кэшбеком" и подкупом избирателей, а вот обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко уверен, что "Вовина тысяча” нужна Зеленскому для того, чтобы ускорить процесс призыва. Эксперт напомнил, что большинство украинцев обновило свои данные в военкоматах, а теперь многие пойдут еще и за тысячей."Тысяча же нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. Выборов у него не будет. Там все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли пушечного мяса. Сейчас на Украине говорят о 160 тысячах. Потому что только пушечным мясом они могут затыкать дыры во фронте. Они прекрасно знают, что они отправляют этих людей на смерть. И поэтому им надо ловить все больше и больше", - аргументировал свою точку зрения Ищенко.Предыдущая подобная популистская выплата была реализована экс-президентом Украины Виктором Януковичем, которого предшественники Зеленского свергли в результате кровавого государственного переворота 2014 года. До этого были выплаты "Юлиной тыщи" - выплаты осуществляла премьер-министр Юлия Тимошенко, которую при Януковиче отправили за решетку по обвинениям в коррупции."Тимошенко выдавала деньги в последний год перед первой волной мирового финансово-экономического кризиса, и украинская экономика была тогда на подъеме. Её инициатива хоть и была циничным подкупом по своему содержанию, но подавалась в качестве акта восстановления социальной справедливости", - отметил автор издания Украина.ру Иван Лизан.Его материал на эту тему можно прочитать здесь: Тайна "Вовиной тысячи". Как раздача денег и "Национальный кэшбек" стали на Украине инструментом выборов.

https://ukraina.ru/20241029/1058450441.html

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новости, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, миа "россия сегодня", украина.ру