На Украине неожиданно узнали, что "Вовина тысяча" - это деньги налогоплательщиков
Деньги на "тысячу от Зеленского", которую в народе высмеяли и окрестили "Вовиной тысячей", выделят из Фонда безработицы. Об этом 13 ноября рассказала местным СМИ глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа
По ее словам, в начале текущего года Фонд общеобязательного государственного социального страхования перечислил в госбюджет 10 млрд ранее не использованных гривен (23,8 миллиардов рублей).
Пидласа отметила, что эти средства должны были направить на финансирование программ Минэкономики в поддержку бизнеса, однако пустили на "тысячу от Зеленского".
"Странное творится в этом мире. Неужели для кого-то до сих пор является открытием, что ни у одного государства мира не бывает своих личных денег, есть только деньги налогоплательщиков", - отреагировал один из пользователей сети.
В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что правительство Украины выплатит гражданам страны по тысяче гривен ($24 или 2,3 тысячи рублей) в качестве поддержке украинских семей.
Шмыгаль отметил, что на эти деньги украинцы смогут приобрести не только товары местного производства, а также услуги, но и пожертвовать полученные от правительства деньги на нужды ВСУ. При этом премьер не уточнил, как именно будет контролироваться покупка именно украинских товаров.
Ряд экспертов уже шутливо назвал эту выплату "национальным кэшбеком" и подкупом избирателей, а вот обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко уверен, что "Вовина тысяча” нужна Зеленскому для того, чтобы ускорить процесс призыва. Эксперт напомнил, что большинство украинцев обновило свои данные в военкоматах, а теперь многие пойдут еще и за тысячей.
"Тысяча же нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. Выборов у него не будет. Там все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли пушечного мяса. Сейчас на Украине говорят о 160 тысячах. Потому что только пушечным мясом они могут затыкать дыры во фронте. Они прекрасно знают, что они отправляют этих людей на смерть. И поэтому им надо ловить все больше и больше", - аргументировал свою точку зрения Ищенко.
10 ноября, 07:10“Погонятся за тысячей и угодят на фронт”. Ищенко про реальные задачи “Вовиной тысячи”Тысяча же нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. Выборов у него не будет. На Украине все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли “пушечного мяса”
Предыдущая подобная популистская выплата была реализована экс-президентом Украины Виктором Януковичем, которого предшественники Зеленского свергли в результате кровавого государственного переворота 2014 года. До этого были выплаты "Юлиной тыщи" - выплаты осуществляла премьер-министр Юлия Тимошенко, которую при Януковиче отправили за решетку по обвинениям в коррупции.
"Тимошенко выдавала деньги в последний год перед первой волной мирового финансово-экономического кризиса, и украинская экономика была тогда на подъеме. Её инициатива хоть и была циничным подкупом по своему содержанию, но подавалась в качестве акта восстановления социальной справедливости", - отметил автор издания Украина.ру Иван Лизан.
Его материал на эту тему можно прочитать здесь: Тайна "Вовиной тысячи". Как раздача денег и "Национальный кэшбек" стали на Украине инструментом выборов.