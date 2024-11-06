https://ukraina.ru/20241106/1058657948.html

Главное за ночь 6 ноября

Главное за ночь 6 ноября - 06.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 6 ноября

Средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны РФ. Украина.ру, 06.11.2024

2024-11-06T08:10

2024-11-06T08:10

2024-11-06T08:16

новости

россия

дональд трамп

сша

курская область

мария захарова

камала харрис

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058501036_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75c27a3b53a60c29e280f05aee240faf.jpg

Средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны РФ.Обстановку с фронтов докладывают "Два майора":- в Курской области восстановлен контроль участка Государственной границы у н.п. Новый Путь. Наши бойцы вернули на место элементы противотанковых инженерных заграждений ("зубы дракона") на линии границы, которые враг растаскивал ранее, проделывая себе проходы для техники. Завершается зачистка прилегающих лесных массивов. Фактически крахом завершилась попытка ВСУ создать еще одно вклинение в оборону региона в направлении Весёлое-Глушково;- на Купянском направлении наши войска расширяют зону контроля в районе Кругляковки и Колесниковки у р. Оскол;- на Краснолиманском направлении ВС России ведут бои за н.п. Терны. Взятие их и Ямполовки сможет открыть путь на Торское с севера;- на Покровском направлении западнее Вишнёвого российские войска продвинулись в восточной части Григоровки и при поддержке бронетехники предприняли атаку вдоль железной дороги в направлении железнодорожного моста. Южнее враг признает утрату Волченки и Степановки, сообщают о боях у Ильинки. Ситуация для ВСУ севернее Кураховского водохранилища осложняется лишением возможности снабжать свои подразделения;- на Кураховском направлении наши войска устремляются к городу с юга. Северо-западнее Богоявленки Армия России при поддержке бронетехники атаковала на глубину до 2 км. Поступают данные об охвате Трудового с запада - наши войска вновь бьют врага манёвром и отрезают вражеские части от снабжения.В штатах США, которые находятся на основной части территории страны, закончилось голосование. Теперь избирательные участки работают только на Гавайях (закроются в 8.00 мск) и на Аляске (до 9.00 будет работать участок в городе Адак, самом западном муниципалитете страны).Дональд Трамп и Камала Харрис потратили рекордные 3,5 миллиарда долларов на свои предвыборные кампании. Согласно подсчетам британской Financial Times, это делает проходящие сейчас в США президентские выборы самыми дорогими в истории.Мария Захарова назвала "американской демократией" запрет в Калифорнии проверять документы у голосующих на выборах президента.Трамп побеждает в округе Батлер в штате Пенсильвания, где летом на него было совершено покушение, сообщает телеканал NBC. По данным телеканала, Трамп набирает 65,9 процента голосов.Подробнее о выборах - в материале Павла Котова Всё зашло слишком далеко. Богатые американцы в панике перед выборами президента хотят бежать из США на сайте Украина.ру.

россия

сша

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дональд трамп, сша, курская область, мария захарова, камала харрис, вооруженные силы украины