"Купянск может пасть через месяц": эксперт о том, почему Украина не сможет остановить наступление ВС РФ - 06.11.2024 Украина.ру
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"Купянск может пасть через месяц": эксперт о том, почему Украина не сможет остановить наступление ВС РФ
"Купянск может пасть через месяц": эксперт о том, почему Украина не сможет остановить наступление ВС РФ - 06.11.2024 Украина.ру
"Купянск может пасть через месяц": эксперт о том, почему Украина не сможет остановить наступление ВС РФ
Уже после падения Покровска оборонять позиции на левом берегу для Украины бессмысленно. Потому что от Покровска открывается дорога через степь не только на Днепропетровск, но и в тыл Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-06T05:30
2024-11-06T05:30
новости
россия
украина
днепропетровск
ростислав ищенко
вс рф
наступление
всу
авдеевка
днепропетровская область
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Падение Купянска прогнозируют к концу года, но если Вооруженные силы РФ будут продвигаться такими темпами с ускорением, Купянск может пасть уже через месяц или даже через недели. А ускорение ВС РФ зависит от истощения сил украинской армии, отметил эксперт.В районе Торецка (Дзержинска) и Часов Яра, в районе Купянска идут бои, то есть войска успешно продвигаются. Но ВСУ пытаются это продвижение остановить. То есть Украина рассчитывает, что силы наступающих иссякнут раньше, чем силы обороняющихся. Скорее всего, у неё ничего не получится, отметил он."Уже после падения Покровска (Красноармейск. — Ред.) оборонять позиции на левом берегу для Украины бессмысленно. Потому что от Покровска открывается дорога через степь не только на Днепропетровск, но и в тыл Славянско-Краматорской агломерации, где у Украины до сих пор существует мощный оборонительный район", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.руПодробнее о том, как может развиваться ситуация под Красноармейском - в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
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россия
украина
днепропетровск
авдеевка
днепропетровская область
покровск/красноармейск
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новости, россия, украина, днепропетровск, ростислав ищенко, вс рф, наступление, всу, авдеевка, днепропетровская область, покровск/красноармейск, очеретино, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Днепропетровск, Ростислав Ищенко, ВС РФ, наступление, ВСУ, Авдеевка, Днепропетровская область, Покровск/Красноармейск, Очеретино, детали, СВО, Спецоперация

"Купянск может пасть через месяц": эксперт о том, почему Украина не сможет остановить наступление ВС РФ

05:30 06.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Уже после падения Покровска оборонять позиции на левом берегу для Украины бессмысленно. Потому что от Покровска открывается дорога через степь не только на Днепропетровск, но и в тыл Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Падение Купянска прогнозируют к концу года, но если Вооруженные силы РФ будут продвигаться такими темпами с ускорением, Купянск может пасть уже через месяц или даже через недели. А ускорение ВС РФ зависит от истощения сил украинской армии, отметил эксперт.
"А сил этих у них становится всё меньше и меньше. И мы видели историю с Авдеевкой, с последующим прорывом от Очеретино, с продвижением наших войск в прорыв на южном фланге", — указал Ищенко.
В районе Торецка (Дзержинска) и Часов Яра, в районе Купянска идут бои, то есть войска успешно продвигаются. Но ВСУ пытаются это продвижение остановить. То есть Украина рассчитывает, что силы наступающих иссякнут раньше, чем силы обороняющихся. Скорее всего, у неё ничего не получится, отметил он.
"Уже после падения Покровска (Красноармейск. — Ред.) оборонять позиции на левом берегу для Украины бессмысленно. Потому что от Покровска открывается дорога через степь не только на Днепропетровск, но и в тыл Славянско-Краматорской агломерации, где у Украины до сих пор существует мощный оборонительный район", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как может развиваться ситуация под Красноармейском - в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
Олег Шаландин
Вчера, 05:50
Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США Украина любое мало значимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Она иногда делает это с таким креативом, что просто смех берет. Когда наши танки подойдут к Киеву, они все равно начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет
 
НовостиРоссияУкраинаДнепропетровскРостислав ИщенкоВС РФнаступлениеВСУАвдеевкаДнепропетровская областьПокровск/КрасноармейскОчеретинодеталиСВОСпецоперация
 
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