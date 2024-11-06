"Купянск может пасть через месяц": эксперт о том, почему Украина не сможет остановить наступление ВС РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Уже после падения Покровска оборонять позиции на левом берегу для Украины бессмысленно. Потому что от Покровска открывается дорога через степь не только на Днепропетровск, но и в тыл Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Падение Купянска прогнозируют к концу года, но если Вооруженные силы РФ будут продвигаться такими темпами с ускорением, Купянск может пасть уже через месяц или даже через недели. А ускорение ВС РФ зависит от истощения сил украинской армии, отметил эксперт.
В районе Торецка (Дзержинска) и Часов Яра, в районе Купянска идут бои, то есть войска успешно продвигаются. Но ВСУ пытаются это продвижение остановить. То есть Украина рассчитывает, что силы наступающих иссякнут раньше, чем силы обороняющихся. Скорее всего, у неё ничего не получится, отметил он.
"Уже после падения Покровска (Красноармейск. — Ред.) оборонять позиции на левом берегу для Украины бессмысленно. Потому что от Покровска открывается дорога через степь не только на Днепропетровск, но и в тыл Славянско-Краматорской агломерации, где у Украины до сих пор существует мощный оборонительный район", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как может развиваться ситуация под Красноармейском - в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
Вчера, 05:50Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США Украина любое мало значимое событие на фронте умеет преподнести как свою победу. Она иногда делает это с таким креативом, что просто смех берет. Когда наши танки подойдут к Киеву, они все равно начнут рассказывать, как они храбро и умело воюют и какая серьезная западная помощь к ним вот-вот подойдет