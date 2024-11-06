https://ukraina.ru/20241106/1058631948.html

"Купянск может пасть через месяц": эксперт о том, почему Украина не сможет остановить наступление ВС РФ

"Купянск может пасть через месяц": эксперт о том, почему Украина не сможет остановить наступление ВС РФ - 06.11.2024 Украина.ру

"Купянск может пасть через месяц": эксперт о том, почему Украина не сможет остановить наступление ВС РФ

Уже после падения Покровска оборонять позиции на левом берегу для Украины бессмысленно. Потому что от Покровска открывается дорога через степь не только на Днепропетровск, но и в тыл Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-06T05:30

2024-11-06T05:30

2024-11-06T05:30

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всу

авдеевка

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Падение Купянска прогнозируют к концу года, но если Вооруженные силы РФ будут продвигаться такими темпами с ускорением, Купянск может пасть уже через месяц или даже через недели. А ускорение ВС РФ зависит от истощения сил украинской армии, отметил эксперт.В районе Торецка (Дзержинска) и Часов Яра, в районе Купянска идут бои, то есть войска успешно продвигаются. Но ВСУ пытаются это продвижение остановить. То есть Украина рассчитывает, что силы наступающих иссякнут раньше, чем силы обороняющихся. Скорее всего, у неё ничего не получится, отметил он."Уже после падения Покровска (Красноармейск. — Ред.) оборонять позиции на левом берегу для Украины бессмысленно. Потому что от Покровска открывается дорога через степь не только на Днепропетровск, но и в тыл Славянско-Краматорской агломерации, где у Украины до сих пор существует мощный оборонительный район", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.руПодробнее о том, как может развиваться ситуация под Красноармейском - в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241105/1058595609.html

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днепропетровск

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днепропетровская область

покровск/красноармейск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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