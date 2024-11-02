https://ukraina.ru/20241102/1058589871.html

"Дядя, не получается у тебя" даже с фронтом: Дубинский из СИЗО обратился к Зеленскому

"Дядя, не получается у тебя" даже с фронтом: Дубинский из СИЗО обратился к Зеленскому - 02.11.2024 Украина.ру

"Дядя, не получается у тебя" даже с фронтом: Дубинский из СИЗО обратился к Зеленскому

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился к Владимиру Зеленскому в своем телеграм-канале. Поводом послужили слова последнего об окончании конфликта на Украине

2024-11-02T13:27

2024-11-02T13:27

2024-11-02T13:27

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На днях Зеленский заявил, что если Трамп в случае победы захочет заставить Украину отдать все, чтобы договориться с Россией, то "сегодня это невозможно".Тем временем, с фронта приходят сообщения о том, что линия боевого соприкосновения на всех направлениях обрушилась под натиском российской Армии. В частности, это подтвердил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко отметив, что проблема в разбалансировке управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Также этот факт признал один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин посетовал, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ.Он добавил, что если раньше можно было делать рокировку подразделений, отправляя уставших солдат на более спокойные участки линии боевого соприкосновения, то теперь таких просто нет.Истерия относительно судьбы Украины нарастает на фоне приближающихся президентских выборов в США. Мировые СМИ пишут о том, что на Банкой все сильнее беспокоятся, ведь от выбора, который будет сделан за пять тысяч километров от них, решится и судьба военной помощи Киеву.Директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард отметил, что в подходах к украинскому вопросу между кандидатами в американские лидеры Дональдом Трампом и Камалой Харрис существует огромная разница.По словам Леонарда, в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея решить проблему в течение 24 часов, а значит выйти на диалог с Россией, у которой есть не только территориальные претензии к Украине, но и требование сделать республику нейтральной и демилитаризованной."И вполне возможно, что мирный план Трампа будет заключаться не только в урегулировании и замораживании конфликта там, где он есть на данный момент. Но, учитывая его крайний скептицизм в отношении НАТО, маловероятно, что он будет выступать за вступление Украины в НАТО", - сказал Леонард.Демократ Камала Харрис и ее команда, продолжил Леонард, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20241101/1058549873.html

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, александр дубинский, владимир зеленский, нато, сизо, верховная рада, фронт, конфликт