"Дядя, не получается у тебя" даже с фронтом: Дубинский из СИЗО обратился к Зеленскому
© коллаж Украина.РуЗеленский Дубинский
© коллаж Украина.Ру
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился к Владимиру Зеленскому в своем телеграм-канале. Поводом послужили слова последнего об окончании конфликта на Украине
"В интервью южнокорейским медиа Величайший (так Дубинский саркастично называет Зеленского. - Ред.) с апломбом заявил, что если [кандидат в президенты США Дональд] Трамп захочет остановить войну - у него не получится.<...> Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го", - написал Дубинский.
На днях Зеленский заявил, что если Трамп в случае победы захочет заставить Украину отдать все, чтобы договориться с Россией, то "сегодня это невозможно".
Тем временем, с фронта приходят сообщения о том, что линия боевого соприкосновения на всех направлениях обрушилась под натиском российской Армии. В частности, это подтвердил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко отметив, что проблема в разбалансировке управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
Он добавил, что если раньше можно было делать рокировку подразделений, отправляя уставших солдат на более спокойные участки линии боевого соприкосновения, то теперь таких просто нет.
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Истерия относительно судьбы Украины нарастает на фоне приближающихся президентских выборов в США. Мировые СМИ пишут о том, что на Банкой все сильнее беспокоятся, ведь от выбора, который будет сделан за пять тысяч километров от них, решится и судьба военной помощи Киеву.
Вчера, 17:52Вloomberg: по мере приближения выборов в США, в Киеве всё больше беспокоятсяРоссия продолжает медленное, но упорное продвижение по всей линии фронта на фоне приближающихся президентских выборов в США, которые станут переломным моментом в истории Украины. Об этом написало американское издание Вloomberg, подчеркнув, что Киев уже почувствовал ослабление западной поддержки
Директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард отметил, что в подходах к украинскому вопросу между кандидатами в американские лидеры Дональдом Трампом и Камалой Харрис существует огромная разница.
По словам Леонарда, в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея решить проблему в течение 24 часов, а значит выйти на диалог с Россией, у которой есть не только территориальные претензии к Украине, но и требование сделать республику нейтральной и демилитаризованной.
"И вполне возможно, что мирный план Трампа будет заключаться не только в урегулировании и замораживании конфликта там, где он есть на данный момент. Но, учитывая его крайний скептицизм в отношении НАТО, маловероятно, что он будет выступать за вступление Украины в НАТО", - сказал Леонард.
Демократ Камала Харрис и ее команда, продолжил Леонард, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.
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Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.