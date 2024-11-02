"Дядя, не получается у тебя" даже с фронтом: Дубинский из СИЗО обратился к Зеленскому - 02.11.2024 Украина.ру
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"Дядя, не получается у тебя" даже с фронтом: Дубинский из СИЗО обратился к Зеленскому
"Дядя, не получается у тебя" даже с фронтом: Дубинский из СИЗО обратился к Зеленскому - 02.11.2024 Украина.ру
"Дядя, не получается у тебя" даже с фронтом: Дубинский из СИЗО обратился к Зеленскому
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился к Владимиру Зеленскому в своем телеграм-канале. Поводом послужили слова последнего об окончании конфликта на Украине
2024-11-02T13:27
2024-11-02T13:27
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На днях Зеленский заявил, что если Трамп в случае победы захочет заставить Украину отдать все, чтобы договориться с Россией, то "сегодня это невозможно".Тем временем, с фронта приходят сообщения о том, что линия боевого соприкосновения на всех направлениях обрушилась под натиском российской Армии. В частности, это подтвердил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко отметив, что проблема в разбалансировке управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Также этот факт признал один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин посетовал, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ.Он добавил, что если раньше можно было делать рокировку подразделений, отправляя уставших солдат на более спокойные участки линии боевого соприкосновения, то теперь таких просто нет.Истерия относительно судьбы Украины нарастает на фоне приближающихся президентских выборов в США. Мировые СМИ пишут о том, что на Банкой все сильнее беспокоятся, ведь от выбора, который будет сделан за пять тысяч километров от них, решится и судьба военной помощи Киеву.Директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард отметил, что в подходах к украинскому вопросу между кандидатами в американские лидеры Дональдом Трампом и Камалой Харрис существует огромная разница.По словам Леонарда, в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея решить проблему в течение 24 часов, а значит выйти на диалог с Россией, у которой есть не только территориальные претензии к Украине, но и требование сделать республику нейтральной и демилитаризованной."И вполне возможно, что мирный план Трампа будет заключаться не только в урегулировании и замораживании конфликта там, где он есть на данный момент. Но, учитывая его крайний скептицизм в отношении НАТО, маловероятно, что он будет выступать за вступление Украины в НАТО", - сказал Леонард.Демократ Камала Харрис и ее команда, продолжил Леонард, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20241101/1058549873.html
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Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, НАТО, СИЗО, Верховная Рада, фронт, конфликт

"Дядя, не получается у тебя" даже с фронтом: Дубинский из СИЗО обратился к Зеленскому

13:27 02.11.2024
 
© коллаж Украина.РуЗеленский Дубинский
Зеленский Дубинский
© коллаж Украина.Ру
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Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился к Владимиру Зеленскому в своем телеграм-канале. Поводом послужили слова последнего об окончании конфликта на Украине
"В интервью южнокорейским медиа Величайший (так Дубинский саркастично называет Зеленского. - Ред.) с апломбом заявил, что если [кандидат в президенты США Дональд] Трамп захочет остановить войну - у него не получится.<...> Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го", - написал Дубинский.
На днях Зеленский заявил, что если Трамп в случае победы захочет заставить Украину отдать все, чтобы договориться с Россией, то "сегодня это невозможно".
Тем временем, с фронта приходят сообщения о том, что линия боевого соприкосновения на всех направлениях обрушилась под натиском российской Армии. В частности, это подтвердил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко отметив, что проблема в разбалансировке управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
Также этот факт признал один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин посетовал, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ.
Он добавил, что если раньше можно было делать рокировку подразделений, отправляя уставших солдат на более спокойные участки линии боевого соприкосновения, то теперь таких просто нет.
Фото: Максим Жорин
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Истерия относительно судьбы Украины нарастает на фоне приближающихся президентских выборов в США. Мировые СМИ пишут о том, что на Банкой все сильнее беспокоятся, ведь от выбора, который будет сделан за пять тысяч километров от них, решится и судьба военной помощи Киеву.
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Вloomberg: по мере приближения выборов в США, в Киеве всё больше беспокоятсяРоссия продолжает медленное, но упорное продвижение по всей линии фронта на фоне приближающихся президентских выборов в США, которые станут переломным моментом в истории Украины. Об этом написало американское издание Вloomberg, подчеркнув, что Киев уже почувствовал ослабление западной поддержки
Директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард отметил, что в подходах к украинскому вопросу между кандидатами в американские лидеры Дональдом Трампом и Камалой Харрис существует огромная разница.
По словам Леонарда, в основе мирного плана республиканца Трампа лежит идея решить проблему в течение 24 часов, а значит выйти на диалог с Россией, у которой есть не только территориальные претензии к Украине, но и требование сделать республику нейтральной и демилитаризованной.
"И вполне возможно, что мирный план Трампа будет заключаться не только в урегулировании и замораживании конфликта там, где он есть на данный момент. Но, учитывая его крайний скептицизм в отношении НАТО, маловероятно, что он будет выступать за вступление Украины в НАТО", - сказал Леонард.
Демократ Камала Харрис и ее команда, продолжил Леонард, напротив, придерживается "западногерманской" модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
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Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и ХаррисСуществует огромная разница между тем, как кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис планируют закончить украинский конфликт. Эти различия в основном сводятся к позиции относительно принятия Киева в НАТО. Об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Разрыв между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим главой государства Дональдом Трампом сохраняется в пределах статистической погрешности, что означает, что борьба будет острой.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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