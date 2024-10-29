https://ukraina.ru/20241029/1058447960.html

Зеленский рассказал президенту Южной Кореи о солдатах из Северной Кореи

Зеленский рассказал президенту Южной Кореи о солдатах из Северной Кореи - 29.10.2024 Украина.ру

Зеленский рассказал президенту Южной Кореи о солдатах из Северной Кореи

Солдаты из КНДР переброшены к зоне СВО. Об этом 29 октября заявил Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Республики Корея (Южной Кореи) Юн Сок Ёлем.

2024-10-29T13:48

2024-10-29T13:48

2024-10-29T13:48

новости

южная корея

кндр

украина

владимир зеленский

сво

курская область

кто

северная корея

информационная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/13/1058206956_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_5d5527dc41054d464a2ed8c4cc6feefd.jpg

Зеленский поблагодарил южнокорейского лидера за оказанную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь. Также зашла речь о северокорейских солдатах на территории России.Он также сообщил о договорённости с президентом Южной Кореи усилить обмен разведданным и экспертизами, активизировать контакты на всех уровнях, в том числе наивысшем, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию конфликта на Украине и привлечения неназванных партнёров."В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий", - добавил Зеленский.Он также пригласил азиатскую страну присоединиться к Вильнюсской декларации G7, которой оговорено предоставление Киеву помощи и гарантий безопасности.Ранее официальный Сеул информировал Киев и западную общественность об отправке Пхеньяном контингента северокорейских солдат в Россию. Южнокорейские спецслужбы через прессу называли численность и маршруты перемещения военнослужащих КНДР по российской территории.Также 29 октября на тему присутствия в России северокорейских солдат журналисты расспросили пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он напомнил о позиции официальной Москвы по этому вопросу, которую ранее обозначил президент Владимир Путин, а также о стратегическом партнёрстве с Пхеньяном, оформленном договором РФ-КНДР.Подробности в публикации: "Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО Ранее на эту тему: Южная Корея кричит о "секретных" доказательствах присутствия КНДР на СВО, пока США отмалчиваются

южная корея

кндр

украина

курская область

северная корея

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, южная корея, кндр, украина, владимир зеленский, сво, курская область, кто, северная корея, информационная война, сша