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Зеленский рассказал президенту Южной Кореи о солдатах из Северной Кореи
Зеленский рассказал президенту Южной Кореи о солдатах из Северной Кореи - 29.10.2024 Украина.ру
Зеленский рассказал президенту Южной Кореи о солдатах из Северной Кореи
Солдаты из КНДР переброшены к зоне СВО. Об этом 29 октября заявил Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Республики Корея (Южной Кореи) Юн Сок Ёлем.
2024-10-29T13:48
2024-10-29T13:48
2024-10-29T13:48
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Зеленский поблагодарил южнокорейского лидера за оказанную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь. Также зашла речь о северокорейских солдатах на территории России.Он также сообщил о договорённости с президентом Южной Кореи усилить обмен разведданным и экспертизами, активизировать контакты на всех уровнях, в том числе наивысшем, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию конфликта на Украине и привлечения неназванных партнёров."В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий", - добавил Зеленский.Он также пригласил азиатскую страну присоединиться к Вильнюсской декларации G7, которой оговорено предоставление Киеву помощи и гарантий безопасности.Ранее официальный Сеул информировал Киев и западную общественность об отправке Пхеньяном контингента северокорейских солдат в Россию. Южнокорейские спецслужбы через прессу называли численность и маршруты перемещения военнослужащих КНДР по российской территории.Также 29 октября на тему присутствия в России северокорейских солдат журналисты расспросили пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он напомнил о позиции официальной Москвы по этому вопросу, которую ранее обозначил президент Владимир Путин, а также о стратегическом партнёрстве с Пхеньяном, оформленном договором РФ-КНДР.Подробности в публикации: "Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО Ранее на эту тему: Южная Корея кричит о "секретных" доказательствах присутствия КНДР на СВО, пока США отмалчиваются
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новости, южная корея, кндр, украина, владимир зеленский, сво, курская область, кто, северная корея, информационная война, сша
Новости, Южная Корея, КНДР, Украина, Владимир Зеленский, СВО, Курская область, КТО, Северная Корея, информационная война, США
Зеленский рассказал президенту Южной Кореи о солдатах из Северной Кореи
Солдаты из КНДР переброшены к зоне СВО. Об этом 29 октября заявил Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Республики Корея (Южной Кореи) Юн Сок Ёлем.
Зеленский поблагодарил южнокорейского лидера за оказанную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь. Также зашла речь о северокорейских солдатах на территории России.
"Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению на Украину
. Вывод один – эта война интернационализируется и выходит за пределы двух стран. Предоставил собеседнику свежие данные о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости от зоны боевых действий и ожидаемое увеличение их количества примерно до 12 тысяч", - заявил Зеленский.
Он также сообщил о договорённости с президентом Южной Кореи усилить обмен разведданным и экспертизами, активизировать контакты на всех уровнях, в том числе наивысшем, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию конфликта на Украине и привлечения неназванных партнёров.
"В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий", - добавил Зеленский.
Он также пригласил азиатскую страну присоединиться к Вильнюсской декларации G7, которой оговорено предоставление Киеву
помощи и гарантий безопасности.
Ранее официальный Сеул
информировал Киев и западную общественность об отправке Пхеньяном контингента северокорейских солдат в Россию. Южнокорейские спецслужбы через прессу называли численность и маршруты перемещения военнослужащих КНДР по российской территории.
Также 29 октября на тему присутствия в России северокорейских солдат журналисты расспросили пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он напомнил о позиции официальной Москвы по этому вопросу, которую ранее обозначил президент Владимир Путин, а также о стратегическом партнёрстве с Пхеньяном, оформленном договором РФ-КНДР.