https://ukraina.ru/20241029/1058422340.html

Южная Корея кричит о "секретных" доказательствах присутствия КНДР на СВО, пока США отмалчиваются

Южная Корея кричит о "секретных" доказательствах присутствия КНДР на СВО, пока США отмалчиваются - 29.10.2024 Украина.ру

Южная Корея кричит о "секретных" доказательствах присутствия КНДР на СВО, пока США отмалчиваются

Если бы КНДР изъявила желание отправить на СВО 50-100 тысяч солдат, России надо было бы об этом кричать заранее, чтобы украинцы рыдали и плакали

2024-10-29T03:00

2024-10-29T03:00

2024-10-29T03:00

новости

россия

украина

кндр

нато

ростислав ищенко

детали

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101973/97/1019739789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_88ae0642e31ef1cb1efe5b336fc07012.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, трудно предположить, что Сеул не поделился информацией с Вашингтоном, потому что южнокорейская разведка работает в подчинении у американской.Он отметил, что пока нет никаких доказательств присутствия северокорейцев на СВО."Если они будут там присутствовать, я буду это приветствовать. Чем больше, тем лучше. Потому что это снимает нагрузку на Россию и приближает конец боевых действий", — добавил Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру социолог и политолог Денис Селезнев заявил, что информация по поводу присутствия северокорейцев на CВО — это новый план Зеленского. По его словам, эта затея Украины бесперспективная, но она от нее не отказывается. Именно по этой причине Зеленский заявляет, что Украина "воюет не только с Россией, но и с Ираном и Северной Кореей", добавил эксперт.“Иран и КНДР — главные пугала в этой "оси зла", которую США раскручивали десятилетиями. И Зеленский как бы говорит американцам: "Мы воюем с вашими главными врагами. Ладно, еще Россия. Но Северная Корея и Иран — это враги стран, перед которыми у вас есть конкретные обязательства (Южная Корея и Израиль). Поэтому давайте плечом к плечу бороться с мировым злом", — поделился мыслями Селезнев.Он считает, что ВС РФ уже пользуются этой информационной кампанией: есть фотографии, где под Покровском российские солдаты водрузили флаг Северной Кореи. Таким же троллингом занималась Украина, когда вывешивала флаги США и нацистскую символику, чтобы позлить ВС РФ, напомнил эксперт.“Получается, что Украина воюет с тремя ядерными державами (у Ирана ядерное оружие тоже вот-вот появится). Если бы это была правда, то Украине давно пора было бы подумать о капитуляции. Но она использует эти нарративы, чтобы втянуть Запад в прямую войну с Россией”, — заключил Селезнев.Подробнее об этом — в интервью Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДРВ интервью изданию Украина.ру главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев также высказал свою точку зрения.По его словам, Россия итак справляется своими силами.“Когда на линии фронта поднимаются северокорейские флаги, то наши военные, как это принято говорить, троллят украинцев. Вероятности прибытия военных из КНДР я не исключаю. Но это может быть и украинская утка: мы, то есть украинцы, не просто так потерпели поражение в Курской области, а пришли "злобные северокорейцы" и всех порешили, русские сами не справились и привезли корейцев”, — поделился мыслями Зверев.Более подробно об этом — в интервью Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в АтлантикеЭксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру дал понять, что на текущий момент в зоне СВО солдаты и офицеры из Северной Кореи на фото и видео не фиксировались.По словам Рожина, Украине выгодно спекулировать на этой теме, чтобы выбить дополнительную западную помощь и отправку натовских войск на Украину.“Вообще с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками. Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия”, — объяснил Рожин.Подробнее об этом — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны ФранцииПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала

https://ukraina.ru/20241027/1058359493.html

россия

украина

кндр

южная корея

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, кндр, нато, ростислав ищенко, детали, южная корея