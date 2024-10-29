Волки, волки! Дубинский высмеял обиду Зеленского на генсека ООН
Угрозы в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша со стороны Владимира Зеленского комичны, а отказ в визите в Киев жалок. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене
"Сейчас все эти "осуждения генсека ООН Гутерриша" выглядят по меньшей мере жалко. Впрочем, не так смешно, как отказ в визите, который не планировался", - написал Дубинский, отметив, что что любая угроза должна иметь последствия, иначе человек ее высказывающий больше не будет восприниматься всерьез.
Дубинский добавил, что постоянные угрозы Зеленского могут изменить отношение других государств не только к правительству Украины, но и ко всей стране, так как "все устали, и только и ждут повод отмахнуться".
"Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса", - написал депутат.
Некоторое время назад Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Зеленского. На Украине тогда назвали поступок Гутерриша "неправильным выбором".
Еще какое-то время спустя Зеленский отклонил визит генсека ООН на Украину из-за участия последнего в казанском саммите БРИКС.
После посещения саммита БРИКС генсек ООН призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. В Киеве с этим не согласились и внесли Гутерриша в расстрельную базу "Миротворец".
24 октября, 15:18Генсек ООН Гутерриш заговорил о мирном решении конфликта на Украине и попал на "Миротворец"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. В Киеве с этим не согласились и внесли генсека ООН в расстрельную базу "Миротворец"
Позже в официальном заявлении ООН было сказано, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Казани Гутерриш заявил, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава Организации Объединенных Наций и международного права".
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