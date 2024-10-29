https://ukraina.ru/20241029/1058441147.html

Волки, волки! Дубинский высмеял обиду Зеленского на генсека ООН

Волки, волки! Дубинский высмеял обиду Зеленского на генсека ООН - 29.10.2024 Украина.ру

Волки, волки! Дубинский высмеял обиду Зеленского на генсека ООН

Угрозы в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша со стороны Владимира Зеленского комичны, а отказ в визите в Киев жалок. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене

2024-10-29T10:26

2024-10-29T10:26

2024-10-29T10:26

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Дубинский добавил, что постоянные угрозы Зеленского могут изменить отношение других государств не только к правительству Украины, но и ко всей стране, так как "все устали, и только и ждут повод отмахнуться".Накануне Дубинский написал в своем канале, что своими действиями Зеленский сдает Донбасс, но похвалят его за это разве что в Москве."Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса", - написал депутат.Некоторое время назад Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Зеленского. На Украине тогда назвали поступок Гутерриша "неправильным выбором".Еще какое-то время спустя Зеленский отклонил визит генсека ООН на Украину из-за участия последнего в казанском саммите БРИКС.После посещения саммита БРИКС генсек ООН призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. В Киеве с этим не согласились и внесли Гутерриша в расстрельную базу "Миротворец".Позже в официальном заявлении ООН было сказано, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Казани Гутерриш заявил, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава Организации Объединенных Наций и международного права".Обида киевского режима не распространилась на президентов Египта и ЮАР - Абделя Фаттаха ас-Сиси и Сирилу Рамафосу - они тоже посетили БРИКС в Казани, однако к ним уже летит глава МИД Украины Андрей Сибига с целью наладить отношения.Другие темы: Доказательств нет, но мы так чувствуем: президент Грузии предложила искать против Москвы в США.

https://ukraina.ru/20241024/1058332061.html

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новости, украина, владимир зеленский, антониу гутерреш, оон, александр дубинский