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Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России
Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России - 28.10.2024 Украина.ру
Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России
Владимир Зеленский призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди отказаться от нейтралитета и поддержать Украину, передает 28 октября The Times of India
2024-10-28T12:21
2024-10-28T12:21
2024-10-28T12:21
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Он заверил, что нейтралитет в нынешней ситуации равносилен поддержке России и призвал Моди "к действиям, а не просто к словам".Зеленский подчеркнул, что страна с таким населением, экономическим потенциалом и влиянием, как Индия, не может просто выражать интерес к прекращению войны, но должна содействовать блокированию российской экономики, в том числе энергоносителей и оборонного сектора, что якобы снизит военные возможности Москвы.Он также указал, что Индия могла бы стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ, а участников БРИКС и недавнего саммита в Казани, где присутствовал Моди, Зеленский назвал "пророссийски настроенными".Подробнее о саммите - в материале 13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, индия, украина, владимир зеленский, владимир путин, брикс, моди нарендра
Новости, Россия, Индия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, БРИКС, Моди Нарендра
Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России
Владимир Зеленский призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди отказаться от нейтралитета и поддержать Украину, передает 28 октября The Times of India