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Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России

Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России - 28.10.2024 Украина.ру

Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России

Владимир Зеленский призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди отказаться от нейтралитета и поддержать Украину, передает 28 октября The Times of India

2024-10-28T12:21

2024-10-28T12:21

2024-10-28T12:21

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Он заверил, что нейтралитет в нынешней ситуации равносилен поддержке России и призвал Моди "к действиям, а не просто к словам".Зеленский подчеркнул, что страна с таким населением, экономическим потенциалом и влиянием, как Индия, не может просто выражать интерес к прекращению войны, но должна содействовать блокированию российской экономики, в том числе энергоносителей и оборонного сектора, что якобы снизит военные возможности Москвы.Он также указал, что Индия могла бы стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ, а участников БРИКС и недавнего саммита в Казани, где присутствовал Моди, Зеленский назвал "пророссийски настроенными".Подробнее о саммите - в материале 13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада на сайте Украина.ру.

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новости, россия, индия, украина, владимир зеленский, владимир путин, брикс, моди нарендра