Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России - 28.10.2024 Украина.ру
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Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России
Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России - 28.10.2024 Украина.ру
Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России
Владимир Зеленский призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди отказаться от нейтралитета и поддержать Украину, передает 28 октября The Times of India
2024-10-28T12:21
2024-10-28T12:21
новости
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Он заверил, что нейтралитет в нынешней ситуации равносилен поддержке России и призвал Моди "к действиям, а не просто к словам".Зеленский подчеркнул, что страна с таким населением, экономическим потенциалом и влиянием, как Индия, не может просто выражать интерес к прекращению войны, но должна содействовать блокированию российской экономики, в том числе энергоносителей и оборонного сектора, что якобы снизит военные возможности Москвы.Он также указал, что Индия могла бы стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ, а участников БРИКС и недавнего саммита в Казани, где присутствовал Моди, Зеленский назвал "пророссийски настроенными".Подробнее о саммите - в материале 13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада на сайте Украина.ру.
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новости, россия, индия, украина, владимир зеленский, владимир путин, брикс, моди нарендра
Новости, Россия, Индия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, БРИКС, Моди Нарендра

Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России

12:21 28.10.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Владимир Зеленский призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди отказаться от нейтралитета и поддержать Украину, передает 28 октября The Times of India
Он заверил, что нейтралитет в нынешней ситуации равносилен поддержке России и призвал Моди "к действиям, а не просто к словам".
Зеленский подчеркнул, что страна с таким населением, экономическим потенциалом и влиянием, как Индия, не может просто выражать интерес к прекращению войны, но должна содействовать блокированию российской экономики, в том числе энергоносителей и оборонного сектора, что якобы снизит военные возможности Москвы.
Он также указал, что Индия могла бы стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ, а участников БРИКС и недавнего саммита в Казани, где присутствовал Моди, Зеленский назвал "пророссийски настроенными".
Подробнее о саммите - в материале 13 друзей Путина. БРИКС продолжает быть головной болью Запада на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияИндияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинБРИКСМоди Нарендра
 
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