https://ukraina.ru/20241028/1058409511.html

До следующего дня рождения: Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы

До следующего дня рождения: Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы - 28.10.2024 Украина.ру

До следующего дня рождения: Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы

Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной госслужбы председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину до 27 августа 2025 года. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов

2024-10-28T10:28

2024-10-28T10:28

2024-10-28T10:28

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Александр Бастрыкин родился в Пскове в семье рабочих, участников Великой Отечественной войны. Путь в профессии начал в 1975 году в органах внутренних дел Ленинграда в должности инспектора уголовного розыска.В октябре 2010 года указом президента Бастрыкин был назначен исполняющим обязанности председателя СК РФ, а в январе 2011-го - председателем.Срок его полномочий продлен до 27 августа, в этот день Бастрыкину исполнится 72 года.Другие темы: Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток.

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новости, россия, александр бастрыкин, ск рф, следственный комитет, владимир путин