До следующего дня рождения: Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава администрации президента РФ С.Иванов посетил заседание коллегии Следственного комитета РФ
Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной госслужбы председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину до 27 августа 2025 года. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов
"В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года. Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в тексте документа.
Александр Бастрыкин родился в Пскове в семье рабочих, участников Великой Отечественной войны. Путь в профессии начал в 1975 году в органах внутренних дел Ленинграда в должности инспектора уголовного розыска.
В октябре 2010 года указом президента Бастрыкин был назначен исполняющим обязанности председателя СК РФ, а в январе 2011-го - председателем.
Срок его полномочий продлен до 27 августа, в этот день Бастрыкину исполнится 72 года.
28 июня, 17:51"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной РоссииСегодня в России не хватает понимания вектора развития — идеологии, поэтому населению понять направление изменений сложно. Об этом 28 июня заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума