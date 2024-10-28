До следующего дня рождения: Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы - 28.10.2024 Украина.ру
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До следующего дня рождения: Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы
До следующего дня рождения: Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы - 28.10.2024 Украина.ру
До следующего дня рождения: Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы
Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной госслужбы председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину до 27 августа 2025 года. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов
2024-10-28T10:28
2024-10-28T10:28
новости
россия
александр бастрыкин
ск рф
следственный комитет
владимир путин
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Александр Бастрыкин родился в Пскове в семье рабочих, участников Великой Отечественной войны. Путь в профессии начал в 1975 году в органах внутренних дел Ленинграда в должности инспектора уголовного розыска.В октябре 2010 года указом президента Бастрыкин был назначен исполняющим обязанности председателя СК РФ, а в январе 2011-го - председателем.Срок его полномочий продлен до 27 августа, в этот день Бастрыкину исполнится 72 года.Другие темы: Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток.
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новости, россия, александр бастрыкин, ск рф, следственный комитет, владимир путин
Новости, Россия, Александр Бастрыкин, СК РФ, Следственный комитет, Владимир Путин

До следующего дня рождения: Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы

10:28 28.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава администрации президента РФ С.Иванов посетил заседание коллегии Следственного комитета РФ
Глава администрации президента РФ С.Иванов посетил заседание коллегии Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной госслужбы председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину до 27 августа 2025 года. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов
"В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года. Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в тексте документа.
Александр Бастрыкин родился в Пскове в семье рабочих, участников Великой Отечественной войны. Путь в профессии начал в 1975 году в органах внутренних дел Ленинграда в должности инспектора уголовного розыска.
В октябре 2010 года указом президента Бастрыкин был назначен исполняющим обязанности председателя СК РФ, а в январе 2011-го - председателем.
Срок его полномочий продлен до 27 августа, в этот день Бастрыкину исполнится 72 года.
Заседание коллегии Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
28 июня, 17:51
"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной РоссииСегодня в России не хватает понимания вектора развития — идеологии, поэтому населению понять направление изменений сложно. Об этом 28 июня заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума
Другие темы: Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток.
 
НовостиРоссияАлександр БастрыкинСК РФСледственный комитетВладимир Путин
 
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