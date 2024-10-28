Депутат Дубинский рассказал, за что Россия может поблагодарить Зеленского - 28.10.2024 Украина.ру
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Депутат Дубинский рассказал, за что Россия может поблагодарить Зеленского
Депутат Дубинский рассказал, за что Россия может поблагодарить Зеленского - 28.10.2024 Украина.ру
Депутат Дубинский рассказал, за что Россия может поблагодарить Зеленского
Россия может аплодировать Владимиру Зеленскому за ускоренную сдачу Донбасса. Об этом сообщил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский
2024-10-28T09:23
2024-10-28T09:23
владимир зеленский
новости
россия
украина
донбасс
александр дубинский
нато
верховная рада
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"Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса", — сыронизировал он.Тем не менее, предположил Дубинский, это не то, чего добивается Зеленский. По его мнению, он хочет получить одобрение своих действий внутри Украины и на Западе, но сделать это не удается.В середине месяца Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов, который только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.Подробнее о планах Зеленского - в материале Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будет на сайте Украина.ру.
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владимир зеленский, новости, россия, украина, донбасс, александр дубинский, нато, верховная рада
Владимир Зеленский, Новости, Россия, Украина, Донбасс, Александр Дубинский, НАТО, Верховная Рада

Депутат Дубинский рассказал, за что Россия может поблагодарить Зеленского

09:23 28.10.2024
 
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
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Россия может аплодировать Владимиру Зеленскому за ускоренную сдачу Донбасса. Об этом сообщил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский
"Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса", — сыронизировал он.
Тем не менее, предположил Дубинский, это не то, чего добивается Зеленский.
По его мнению, он хочет получить одобрение своих действий внутри Украины и на Западе, но сделать это не удается.

"Нужны аплодисменты толпы, плебса — тут. И за границей. А и здесь, и там с этим сейчас большая проблема. “План победы” вообще не вызвал восторга снаружи. Внутри ситуацию вы и сами знаете", — сказал депутат.

В середине месяца Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов, который только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Подробнее о планах Зеленского - в материале Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будет на сайте Украина.ру.
 
Владимир ЗеленскийНовостиРоссияУкраинаДонбассАлександр ДубинскийНАТОВерховная Рада
 
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