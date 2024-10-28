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Депутат Дубинский рассказал, за что Россия может поблагодарить Зеленского

Депутат Дубинский рассказал, за что Россия может поблагодарить Зеленского - 28.10.2024 Украина.ру

Депутат Дубинский рассказал, за что Россия может поблагодарить Зеленского

Россия может аплодировать Владимиру Зеленскому за ускоренную сдачу Донбасса. Об этом сообщил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский

2024-10-28T09:23

2024-10-28T09:23

2024-10-28T09:23

владимир зеленский

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донбасс

александр дубинский

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верховная рада

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"Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса", — сыронизировал он.Тем не менее, предположил Дубинский, это не то, чего добивается Зеленский. По его мнению, он хочет получить одобрение своих действий внутри Украины и на Западе, но сделать это не удается.В середине месяца Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов, который только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.Подробнее о планах Зеленского - в материале Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будет на сайте Украина.ру.

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владимир зеленский, новости, россия, украина, донбасс, александр дубинский, нато, верховная рада