Элиты хотят заменить Зеленского: Ищенко объяснил, почему Верховная Рада запретила мобилизацию молодежи - 17.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241017/1058133332.html
Элиты хотят заменить Зеленского: Ищенко объяснил, почему Верховная Рада запретила мобилизацию молодежи
Элиты хотят заменить Зеленского: Ищенко объяснил, почему Верховная Рада запретила мобилизацию молодежи - 17.10.2024 Украина.ру
Элиты хотят заменить Зеленского: Ищенко объяснил, почему Верховная Рада запретила мобилизацию молодежи
Часть украинской элиты еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор. Но поскольку силового ресурса для замены Зеленского у них нет, то тогда им надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-17T05:00
2024-10-17T05:00
новости
россия
украина
курахово
ростислав ищенко
владимир зеленский
вс рф
детали
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426934_0:167:1080:775_1920x0_80_0_0_35a3aed69f9d0639bb4a6ede07120f83.jpg
Ранее Верховная Рада Украины запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет. По мнению эксперта, это свидетельствует о конфликте внутри украинской элиты. Часть ее еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор, чтобы сохранить за собой хотя бы территорию западной Украины. Для этим украинским элитам нужно заменить Владимира Зеленского. А поскольку силового ресурса для замены у них нет, то им надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты", отметил политолог.Поэтому сейчас эти люди пытаются разорвать связь Зеленского с армией. Для этого они пытаются лишить армию пополнения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, чем "аукнулась" для Украины Курская авантюра — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241016/1058121552.html
россия
украина
курахово
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426934_0:66:1080:876_1920x0_80_0_0_0a7d970b127c7dcb97d31cdfa131c2eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, курахово, ростислав ищенко, владимир зеленский, вс рф, детали, сво, спецоперация, мобилизация, украинская армия, мятеж
Новости, Россия, Украина, Курахово, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, ВС РФ, детали, СВО, Спецоперация, мобилизация, украинская армия, мятеж

Элиты хотят заменить Зеленского: Ищенко объяснил, почему Верховная Рада запретила мобилизацию молодежи

05:00 17.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Читать в
Часть украинской элиты еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор. Но поскольку силового ресурса для замены Зеленского у них нет, то тогда им надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Верховная Рада Украины запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет. По мнению эксперта, это свидетельствует о конфликте внутри украинской элиты. Часть ее еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор, чтобы сохранить за собой хотя бы территорию западной Украины.
Для этим украинским элитам нужно заменить Владимира Зеленского. А поскольку силового ресурса для замены у них нет, то им надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты", отметил политолог.

"Связка "Зеленский-генералы-нацисты" состоит из людей, которые не хотят капитуляции, поскольку война позволяет сохранять им власть и даже жизнь. Они пытались организовать против Зеленского военный мятеж разговорами "Зеленский вот-вот уволит [главкома ВСУ Александра] Сырского", но у них это не получилось", — подчеркнул Ищенко.

Поэтому сейчас эти люди пытаются разорвать связь Зеленского с армией. Для этого они пытаются лишить армию пополнения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
О том, чем "аукнулась" для Украины Курская авантюра — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Вчера, 07:07
Выталкивают друг друга на фронт и ищут, кого еще мобилизовать. Чем занимается украинская элитаНа текущей неделе представители украинской элиты часто спорили о том, кто из них должен первым пойти на фронт
 
НовостиРоссияУкраинаКураховоРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийВС РФдеталиСВОСпецоперациямобилизацияукраинская армиямятеж
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:10Эксперт рассказал, при каких условиях удастся сделать из Угледара разведывательно-ударный кластер
06:57Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества
06:55Сколько их не мобилизуй, им не поможет. Клинцевич объяснил, почему второго Хасавюрта не будет
06:40Украине нужен козырь в рукаве при обмене пленными, поэтому она начала брать в заложники мирных — Шеслер
06:30"За 15 минут до сдачи Киева": эксперт о том, что будет делать Запад, когда ситуация станет критической
06:15Любого можно отправить на фронт: Ищенко объяснил, зачем Зеленский лишил "брони" 1,5 миллиона украинцев
06:10Льстит Зеленскому и берет пример с Вьетнама. Чем занимается организатор Евромайдана Сергей Лещенко
06:07Столкнуть РФ и Китай или зажечь Кореи. Алексей Фененко о пяти сценариях войны на Дальнем Востоке
06:00"Мы его не били, он сам пришел". Ищенко рассказал, как на Украине набирают 18-летних "добровольцев"
05:45"Украина пошла путём самоубийства". Если воевать до последнего русского, украинцы закончатся раньше
05:34Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье
05:30Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови"
05:15"Зеленский хочет их всех убить!" Ищенко рассказал, как внутренняя борьба облегчает ликвидацию Украины
05:14ТОП-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО
05:03Кто вынудит Путина на компромиссы? Украина в международном контексте
05:00Элиты хотят заменить Зеленского: Ищенко объяснил, почему Верховная Рада запретила мобилизацию молодежи
04:45Необученность, дефицит штурмовиков и непонятные задачи: эксперт назвал три главные проблемы ВСУ
04:30Сейчас они истощаются: военный эксперт объяснил, чем "аукнулась" для Украины курская авантюра
04:15"Заморозка по ЛБС без гарантий для России": Брутер рассказал про планы США после выборов президента
04:00"Плевок в душу нацистам": Ищенко о том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи
Лента новостейМолния