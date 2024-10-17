https://ukraina.ru/20241017/1058133332.html

Элиты хотят заменить Зеленского: Ищенко объяснил, почему Верховная Рада запретила мобилизацию молодежи

Элиты хотят заменить Зеленского: Ищенко объяснил, почему Верховная Рада запретила мобилизацию молодежи - 17.10.2024 Украина.ру

Элиты хотят заменить Зеленского: Ищенко объяснил, почему Верховная Рада запретила мобилизацию молодежи

Часть украинской элиты еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор. Но поскольку силового ресурса для замены Зеленского у них нет, то тогда им надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-17T05:00

2024-10-17T05:00

2024-10-17T05:00

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спецоперация

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Ранее Верховная Рада Украины запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет. По мнению эксперта, это свидетельствует о конфликте внутри украинской элиты. Часть ее еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор, чтобы сохранить за собой хотя бы территорию западной Украины. Для этим украинским элитам нужно заменить Владимира Зеленского. А поскольку силового ресурса для замены у них нет, то им надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты", отметил политолог.Поэтому сейчас эти люди пытаются разорвать связь Зеленского с армией. Для этого они пытаются лишить армию пополнения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, чем "аукнулась" для Украины Курская авантюра — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241016/1058121552.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, курахово, ростислав ищенко, владимир зеленский, вс рф, детали, сво, спецоперация, мобилизация, украинская армия, мятеж