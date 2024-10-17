Элиты хотят заменить Зеленского: Ищенко объяснил, почему Верховная Рада запретила мобилизацию молодежи
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Часть украинской элиты еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор. Но поскольку силового ресурса для замены Зеленского у них нет, то тогда им надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Верховная Рада Украины запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет. По мнению эксперта, это свидетельствует о конфликте внутри украинской элиты. Часть ее еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор, чтобы сохранить за собой хотя бы территорию западной Украины.
Для этим украинским элитам нужно заменить Владимира Зеленского. А поскольку силового ресурса для замены у них нет, то им надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты", отметил политолог.
"Связка "Зеленский-генералы-нацисты" состоит из людей, которые не хотят капитуляции, поскольку война позволяет сохранять им власть и даже жизнь. Они пытались организовать против Зеленского военный мятеж разговорами "Зеленский вот-вот уволит [главкома ВСУ Александра] Сырского", но у них это не получилось", — подчеркнул Ищенко.
Поэтому сейчас эти люди пытаются разорвать связь Зеленского с армией. Для этого они пытаются лишить армию пополнения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
О том, чем "аукнулась" для Украины Курская авантюра — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру