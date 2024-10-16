https://ukraina.ru/20241016/1058117540.html

"Действуем по проверенной тактической схеме": Алёхин о том, как ВС РФ проламывают оборону ВСУ под Курском

"Действуем по проверенной тактической схеме": Алёхин о том, как ВС РФ проламывают оборону ВСУ под Курском - 16.10.2024 Украина.ру

"Действуем по проверенной тактической схеме": Алёхин о том, как ВС РФ проламывают оборону ВСУ под Курском

Противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. Тем временем российские войска с нескольких сторон нанесли удары. Этому предшествовала скрытая переброска войск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-10-16T05:15

2024-10-16T05:15

2024-10-16T05:15

новости

россия

суджа

курская область

геннадий алехин

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сво

спецоперация

наступление

контрнаступление

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На днях ВС РФ нанесли очередной контрудар, продвинулись и завязали бои за населенные пункты, которые стоят на дорогах, ведущих из оккупированной киевским режимом Суджи на Рыльск, Льгов и сам Курск. Задача российских сил – стереть с карты северную часть этого "украинского пятна" и уничтожить головную часть группировки ВСУ.За последнее время на Курском направлении у ВС России есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для украинского командования. Это была разведка боем, которая переросла в нанесение врагу серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области, сообщил эксперт.Противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. Тем временем российские войска с нескольких сторон нанесли удары, добавил он.Он подчеркнул, что этому предшествовала скрытая переброска войск, несмотря на космическую и оперативную разведку ВСУ. Российские бойцы в нужное время оказались именно в этих точках и нанесли разрезающие удары, отметил Алехин.В Курской области ВС РФ рассекли оборону ВСУ на этом участке, нанесли огневые удары по логистике врага в Сумской области, после чего продвинулась пехота. Она использовала маневренные действия "взвод-рота-батальон". Они все между собой связаны, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.руО том, что еще нужно сделать ВС РФ, чтобы окружить группировку врага в районе Суджи — в интервью Алексея Самойлова: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241015/1058114746.html

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новости, россия, суджа, курская область, геннадий алехин, детали, сво, спецоперация, наступление, контрнаступление, логистика, всу