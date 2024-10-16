"Действуем по проверенной тактической схеме": Алёхин о том, как ВС РФ проламывают оборону ВСУ под Курском
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. Тем временем российские войска с нескольких сторон нанесли удары. Этому предшествовала скрытая переброска войск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На днях ВС РФ нанесли очередной контрудар, продвинулись и завязали бои за населенные пункты, которые стоят на дорогах, ведущих из оккупированной киевским режимом Суджи на Рыльск, Льгов и сам Курск. Задача российских сил – стереть с карты северную часть этого "украинского пятна" и уничтожить головную часть группировки ВСУ.
За последнее время на Курском направлении у ВС России есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для украинского командования. Это была разведка боем, которая переросла в нанесение врагу серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области, сообщил эксперт.
Противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. Тем временем российские войска с нескольких сторон нанесли удары, добавил он.
Он подчеркнул, что этому предшествовала скрытая переброска войск, несмотря на космическую и оперативную разведку ВСУ. Российские бойцы в нужное время оказались именно в этих точках и нанесли разрезающие удары, отметил Алехин.
"Мы действуем по проверенной тактической схеме. Кто бы что ни говорил о "беспилотном тупике, когда невозможно скрыть даже спичечный коробок", нам удавалось это под Авдеевкой и Угледаром. Удалось и теперь", — подчеркнул он.
В Курской области ВС РФ рассекли оборону ВСУ на этом участке, нанесли огневые удары по логистике врага в Сумской области, после чего продвинулась пехота. Она использовала маневренные действия "взвод-рота-батальон". Они все между собой связаны, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
О том, что еще нужно сделать ВС РФ, чтобы окружить группировку врага в районе Суджи — в интервью Алексея Самойлова: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья на сайте Украина.ру