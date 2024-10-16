"Действуем по проверенной тактической схеме": Алёхин о том, как ВС РФ проламывают оборону ВСУ под Курском - 16.10.2024 Украина.ру
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"Действуем по проверенной тактической схеме": Алёхин о том, как ВС РФ проламывают оборону ВСУ под Курском
"Действуем по проверенной тактической схеме": Алёхин о том, как ВС РФ проламывают оборону ВСУ под Курском - 16.10.2024 Украина.ру
"Действуем по проверенной тактической схеме": Алёхин о том, как ВС РФ проламывают оборону ВСУ под Курском
Противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. Тем временем российские войска с нескольких сторон нанесли удары. Этому предшествовала скрытая переброска войск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-10-16T05:15
2024-10-16T05:15
новости
россия
суджа
курская область
геннадий алехин
детали
сво
спецоперация
наступление
контрнаступление
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На днях ВС РФ нанесли очередной контрудар, продвинулись и завязали бои за населенные пункты, которые стоят на дорогах, ведущих из оккупированной киевским режимом Суджи на Рыльск, Льгов и сам Курск. Задача российских сил – стереть с карты северную часть этого "украинского пятна" и уничтожить головную часть группировки ВСУ.За последнее время на Курском направлении у ВС России есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для украинского командования. Это была разведка боем, которая переросла в нанесение врагу серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области, сообщил эксперт.Противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. Тем временем российские войска с нескольких сторон нанесли удары, добавил он.Он подчеркнул, что этому предшествовала скрытая переброска войск, несмотря на космическую и оперативную разведку ВСУ. Российские бойцы в нужное время оказались именно в этих точках и нанесли разрезающие удары, отметил Алехин.В Курской области ВС РФ рассекли оборону ВСУ на этом участке, нанесли огневые удары по логистике врага в Сумской области, после чего продвинулась пехота. Она использовала маневренные действия "взвод-рота-батальон". Они все между собой связаны, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.руО том, что еще нужно сделать ВС РФ, чтобы окружить группировку врага в районе Суджи — в интервью Алексея Самойлова: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья на сайте Украина.ру
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россия
суджа
курская область
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, суджа, курская область, геннадий алехин, детали, сво, спецоперация, наступление, контрнаступление, логистика, всу
Новости, Россия, Суджа, Курская область, Геннадий Алехин, детали, СВО, Спецоперация, наступление, контрнаступление, логистика, ВСУ

"Действуем по проверенной тактической схеме": Алёхин о том, как ВС РФ проламывают оборону ВСУ под Курском

05:15 16.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. Тем временем российские войска с нескольких сторон нанесли удары. Этому предшествовала скрытая переброска войск. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На днях ВС РФ нанесли очередной контрудар, продвинулись и завязали бои за населенные пункты, которые стоят на дорогах, ведущих из оккупированной киевским режимом Суджи на Рыльск, Льгов и сам Курск. Задача российских сил – стереть с карты северную часть этого "украинского пятна" и уничтожить головную часть группировки ВСУ.
За последнее время на Курском направлении у ВС России есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для украинского командования. Это была разведка боем, которая переросла в нанесение врагу серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области, сообщил эксперт.
Противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. Тем временем российские войска с нескольких сторон нанесли удары, добавил он.
Он подчеркнул, что этому предшествовала скрытая переброска войск, несмотря на космическую и оперативную разведку ВСУ. Российские бойцы в нужное время оказались именно в этих точках и нанесли разрезающие удары, отметил Алехин.
"Мы действуем по проверенной тактической схеме. Кто бы что ни говорил о "беспилотном тупике, когда невозможно скрыть даже спичечный коробок", нам удавалось это под Авдеевкой и Угледаром. Удалось и теперь", — подчеркнул он.
В Курской области ВС РФ рассекли оборону ВСУ на этом участке, нанесли огневые удары по логистике врага в Сумской области, после чего продвинулась пехота. Она использовала маневренные действия "взвод-рота-батальон". Они все между собой связаны, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
О том, что еще нужно сделать ВС РФ, чтобы окружить группировку врага в районе Суджи — в интервью Алексея Самойлова: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья на сайте Украина.ру
Клинцевич Франц интервью
Вчера, 21:01
Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить РоссиюУкраина и США уже определили цели для ракетных ударов по России. Но, если команда будет отдана, богатым дядям с Запада не удастся скрыться от возмездия России даже под землей.
 
НовостиРоссияСуджаКурская областьГеннадий АлехиндеталиСВОСпецоперациянаступлениеконтрнаступлениелогистикаВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Купянский плацдарм доживает последние дни: эксперт раскрыл, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе
05:15"Действуем по проверенной тактической схеме": Алёхин о том, как ВС РФ проламывают оборону ВСУ под Курском
05:00Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ выбьют ВСУ из Суджи и "на плечах" отступающего врага зайдут в Сумы
04:45"Враг прошел как нож сквозь масло": Алехин рассказал о важности взаимодействия разных силовых структур
04:30Самойлов: Если ВС РФ "разрежут" врага на три части под Курском, то остаткам ВСУ придется бежать до Сум
04:18Осваивает западные гранты и хочет "бороться с коррупцией". Чем занимается организатор Майдана Найем
04:00Самойлов: ВСУ пытаются щупать другие участки границы, чтобы "укусить" и отвлечь ВС РФ под Суджей
04:00"ВКС летают как у себя дома": военный эксперт раскрыл, как бойцы утюжат ВСУ с волчанского плацдарма
03:57Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья
03:45"Ребята живут на стреме": эксперт о том, успеет ли Тирасполь подготовиться к возможному нападению Киева
03:30"Пехота шла не тупо в лоб": Алехин объяснил, почему на фронте необходимо взаимодействие всех родов войск
03:15"С молчаливого согласия": эксперт о том, разрешат ли Киеву Бухарест и Кишенев напасть на Приднестровье
03:00Бегство или плановое отступление: Самойлов рассказал, успеют ли ВСУ "собрать чемоданы" под Курском
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