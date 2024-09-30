https://ukraina.ru/20240930/1057762694.html

Эксперт подсчитал, сколько нужно "Кинжалов" и "Искандеров", чтобы уничтожить 20 мостов на Украине

Эксперт подсчитал, сколько нужно "Кинжалов" и "Искандеров", чтобы уничтожить 20 мостов на Украине - 30.09.2024 Украина.ру

Эксперт подсчитал, сколько нужно "Кинжалов" и "Искандеров", чтобы уничтожить 20 мостов на Украине

Сейчас на Украине надо вывести из строя 20 мостов. Чтобы понять, сколько ракет и самолетов нужно для массированной атаки, нужно посмотреть на тактико-технические характеристики конкретных боеприпасов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-09-30T04:00

2024-09-30T04:00

2024-09-30T04:00

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сво

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Чтобы понять, сколько ракет и самолетов нужно России для массированной атаки по объектам на Украине, нужно посмотреть на тактико-технические характеристики конкретных боеприпасов, отметил эксперт.ОТРК "Искандер" (9М723). Длина ракеты составляет 7,3 метра, ее диаметр — 0,92, 3,8 тонн – вес самой ракеты, 450 килограммов – боевая часть, 2100 метров в секунду – скорость, 500 километров – дальность полета. Конкретно один такой "Искандер" может перерубить любой мост на Днепре, сообщил политолог.Безусловно, когда вся эта кинетическая масса на такой скорости попадет в мост, он однозначно выйдет из строя, подчеркнул он.Сейчас на Украине надо вывести из строя 20 мостов. Следовательно, России нужно 20 "Искандеров" и 20 "Кинжалов", и не меньше 40-50 ракет для уничтожения других важных целей. Около 100 ракет мы сможем достать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.руО том, какой "нехороший звоночек" прозвучал для Владимира Зеленского после убийства в Ливане лидера "Хезболлы" — в материале Владимира Скачко Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, "искандер", "кинжал", ракета, мосты, днепр, боеприпасы, сво, ракетный удар