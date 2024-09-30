Эксперт подсчитал, сколько нужно "Кинжалов" и "Искандеров", чтобы уничтожить 20 мостов на Украине - 30.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240930/1057762694.html
Эксперт подсчитал, сколько нужно "Кинжалов" и "Искандеров", чтобы уничтожить 20 мостов на Украине
Эксперт подсчитал, сколько нужно "Кинжалов" и "Искандеров", чтобы уничтожить 20 мостов на Украине - 30.09.2024 Украина.ру
Эксперт подсчитал, сколько нужно "Кинжалов" и "Искандеров", чтобы уничтожить 20 мостов на Украине
Сейчас на Украине надо вывести из строя 20 мостов. Чтобы понять, сколько ракет и самолетов нужно для массированной атаки, нужно посмотреть на тактико-технические характеристики конкретных боеприпасов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-09-30T04:00
2024-09-30T04:00
новости
украина
россия
"искандер"
"кинжал"
ракета
мосты
днепр
боеприпасы
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056550126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c7878fa6e30b000093bf11147a4069b.jpg
Чтобы понять, сколько ракет и самолетов нужно России для массированной атаки по объектам на Украине, нужно посмотреть на тактико-технические характеристики конкретных боеприпасов, отметил эксперт.ОТРК "Искандер" (9М723). Длина ракеты составляет 7,3 метра, ее диаметр — 0,92, 3,8 тонн – вес самой ракеты, 450 килограммов – боевая часть, 2100 метров в секунду – скорость, 500 километров – дальность полета. Конкретно один такой "Искандер" может перерубить любой мост на Днепре, сообщил политолог.Безусловно, когда вся эта кинетическая масса на такой скорости попадет в мост, он однозначно выйдет из строя, подчеркнул он.Сейчас на Украине надо вывести из строя 20 мостов. Следовательно, России нужно 20 "Искандеров" и 20 "Кинжалов", и не меньше 40-50 ракет для уничтожения других важных целей. Около 100 ракет мы сможем достать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.руО том, какой "нехороший звоночек" прозвучал для Владимира Зеленского после убийства в Ливане лидера "Хезболлы" — в материале Владимира Скачко Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240929/1057759683.html
украина
россия
днепр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056550126_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a028e41e47e1ffc50b4185512864e7c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, "искандер", "кинжал", ракета, мосты, днепр, боеприпасы, сво, ракетный удар
Новости, Украина, Россия, "Искандер", "Кинжал", Ракета, мосты, Днепр, боеприпасы, СВО, ракетный удар

Эксперт подсчитал, сколько нужно "Кинжалов" и "Искандеров", чтобы уничтожить 20 мостов на Украине

04:00 30.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас на Украине надо вывести из строя 20 мостов. Чтобы понять, сколько ракет и самолетов нужно для массированной атаки, нужно посмотреть на тактико-технические характеристики конкретных боеприпасов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Чтобы понять, сколько ракет и самолетов нужно России для массированной атаки по объектам на Украине, нужно посмотреть на тактико-технические характеристики конкретных боеприпасов, отметил эксперт.
ОТРК "Искандер" (9М723). Длина ракеты составляет 7,3 метра, ее диаметр — 0,92, 3,8 тонн – вес самой ракеты, 450 килограммов – боевая часть, 2100 метров в секунду – скорость, 500 километров – дальность полета. Конкретно один такой "Искандер" может перерубить любой мост на Днепре, сообщил политолог.

" [Авиационный ракетный комплекс] "Кинжал" (9-А-7660). У него дальность полета 3000 километров, что позволяет обеспечить сохранность пусковой установки. У него скорость 12 махов (4 километра в секунду). Боевая часть тоже в пределах 500 килограммов",— указал Подлесный.

Безусловно, когда вся эта кинетическая масса на такой скорости попадет в мост, он однозначно выйдет из строя, подчеркнул он.
Сейчас на Украине надо вывести из строя 20 мостов. Следовательно, России нужно 20 "Искандеров" и 20 "Кинжалов", и не меньше 40-50 ракет для уничтожения других важных целей. Около 100 ракет мы сможем достать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
О том, какой "нехороший звоночек" прозвучал для Владимира Зеленского после убийства в Ливане лидера "Хезболлы" — в материале Владимира Скачко Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского на сайте Украина.ру
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Вчера, 14:25
Война и украинская демографияМне часто задают вопрос: почему Вы считаете, что мобилизационный потенциал Украины исчерпан, если они, из потенциальных пяти миллионов мобрезерва, мобилизовали около полутора миллионов, а безвозвратные потери на сегодня менее миллиона?
 
НовостиУкраинаРоссия"Искандер""Кинжал"РакетамостыДнепрбоеприпасыСВОракетный удар
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Они и так в кольце": военкор рассказал, как ВС РФ перерезают ВСУ последние пути отхода из Угледара
05:42Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут!
05:30"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ
05:15Между миром и войной. Фененко рассказал, как Запад разрабатывает для России концепцию "серой зоны"
05:06"Они продали нас". Украинские эксперты обнаружили, что народ Украины отправлен Западом на убой
05:00Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара
04:45Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus
04:41Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО
04:30Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины
04:16Судьба гегемона или Продать России что-то ненужное
04:15"Поляки оттуда уже не уйдут": политолог раскрыл, каким способом Варшава может забрать Западную Украину
04:00Эксперт подсчитал, сколько нужно "Кинжалов" и "Искандеров", чтобы уничтожить 20 мостов на Украине
03:45Уничтожение Центробанка и интернета приведет к хаосу и заставит Киев подписать капитуляцию - эксперт
03:30Ермаков рассказал, как бойцы применили на Донбассе тактику "Вагнера" и обошли крупные опорники ВСУ
03:15"Весь мир в труху": Подлесный объяснил, чем ответит Россия, если НАТО начнет интервенцию на Украине
03:00Эксперт объяснил, почему в Угледаре ВСУ уже не смогут поменять 72-ю бригаду на "тришкин кафтан"
20:07"Громкий трёп в устах актёра": эксперт оценил искренность Зеленского в годовщину трагедии Бабьего Яра
18:06Российские следователи зафиксировали атаки украинских БПЛА на Курск и Луганск
18:01Ад в Угледаре и странные решения Сырского. Итоги 29 сентября на Украине
17:54СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области
Лента новостейМолния