Уничтожение Центробанка и интернета приведет к хаосу и заставит Киев подписать капитуляцию - эксперт
© AP / Kostiantyn Liberov
© AP / Kostiantyn Liberov
Уничтожение Центробанка Украины, интернета и телекоммуникаций приведет к хаосу в тылу противника. Это позволит принудить киевский режим к подписанию договора о капитуляции, который выгоден только России. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Если Россия примет решение уничтожить мосты через Днепр, то в этом случае Украина не сможет перебрасывать подкрепление, технику и боеприпасы на левый (восточный) берег, сообщил политолог.
"Понятно, что у Киева останется 200-300 тепловозов. Но по силе тяги они не заменят электровозы. А если мы начнем уничтожать узловые станции, все железнодорожное движение встанет", — уверен Подлесный.
Он подчеркнул, что также необходимо уничтожить Центробанк Украины, чтобы прервать противнику все платежные операции. Киевский режим жалуется, что у них уже не хватает денег для выплат военным в сентябре, поэтому они заберут у учителей декабрьские зарплаты, уточнил политолог.
"Уничтожение Центробанка, интернета и телекоммуникаций приведет к хаосу в украинском тылу. Это позволит нам принудить киевский режим к подписанию договора о капитуляции, который выгоден только нам. Без всяких позорных миров", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
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