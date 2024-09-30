https://ukraina.ru/20240930/1057762280.html

Уничтожение Центробанка и интернета приведет к хаосу и заставит Киев подписать капитуляцию - эксперт

Уничтожение Центробанка и интернета приведет к хаосу и заставит Киев подписать капитуляцию - эксперт - 30.09.2024 Украина.ру

Уничтожение Центробанка и интернета приведет к хаосу и заставит Киев подписать капитуляцию - эксперт

Уничтожение Центробанка Украины, интернета и телекоммуникаций приведет к хаосу в тылу противника. Это позволит принудить киевский режим к подписанию договора о капитуляции, который выгоден только России. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-09-30T03:45

2024-09-30T03:45

2024-09-30T03:45

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Если Россия примет решение уничтожить мосты через Днепр, то в этом случае Украина не сможет перебрасывать подкрепление, технику и боеприпасы на левый (восточный) берег, сообщил политолог. Если российские ВКС "погасят" остатки украинской энергетики, то тут же остановятся остатки ее сталелитейной промышленности, НПЗ и электровозы, отметил эксперт. Он подчеркнул, что также необходимо уничтожить Центробанк Украины, чтобы прервать противнику все платежные операции. Киевский режим жалуется, что у них уже не хватает денег для выплат военным в сентябре, поэтому они заберут у учителей декабрьские зарплаты, уточнил политолог."Уничтожение Центробанка, интернета и телекоммуникаций приведет к хаосу в украинском тылу. Это позволит нам принудить киевский режим к подписанию договора о капитуляции, который выгоден только нам. Без всяких позорных миров", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.руО том, какой "нехороший звоночек" прозвучал для Владимира Зеленского после убийства в Ливане лидера "Хезболлы" — в материале Владимира Скачко Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского на сайте Украина.ру

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