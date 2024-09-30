Уничтожение Центробанка и интернета приведет к хаосу и заставит Киев подписать капитуляцию - эксперт - 30.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240930/1057762280.html
Уничтожение Центробанка и интернета приведет к хаосу и заставит Киев подписать капитуляцию - эксперт
Уничтожение Центробанка и интернета приведет к хаосу и заставит Киев подписать капитуляцию - эксперт - 30.09.2024 Украина.ру
Уничтожение Центробанка и интернета приведет к хаосу и заставит Киев подписать капитуляцию - эксперт
Уничтожение Центробанка Украины, интернета и телекоммуникаций приведет к хаосу в тылу противника. Это позволит принудить киевский режим к подписанию договора о капитуляции, который выгоден только России. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-09-30T03:45
2024-09-30T03:45
новости
россия
украина
киев
владимир зеленский
вкс
интернет
энергетика
железная дорога
мосты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056714507_0:75:2500:1481_1920x0_80_0_0_e1bfa2d94918bfbd8461a4d17edabc6c.jpg
Если Россия примет решение уничтожить мосты через Днепр, то в этом случае Украина не сможет перебрасывать подкрепление, технику и боеприпасы на левый (восточный) берег, сообщил политолог. Если российские ВКС "погасят" остатки украинской энергетики, то тут же остановятся остатки ее сталелитейной промышленности, НПЗ и электровозы, отметил эксперт. Он подчеркнул, что также необходимо уничтожить Центробанк Украины, чтобы прервать противнику все платежные операции. Киевский режим жалуется, что у них уже не хватает денег для выплат военным в сентябре, поэтому они заберут у учителей декабрьские зарплаты, уточнил политолог."Уничтожение Центробанка, интернета и телекоммуникаций приведет к хаосу в украинском тылу. Это позволит нам принудить киевский режим к подписанию договора о капитуляции, который выгоден только нам. Без всяких позорных миров", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.руО том, какой "нехороший звоночек" прозвучал для Владимира Зеленского после убийства в Ливане лидера "Хезболлы" — в материале Владимира Скачко Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240929/1057755437.html
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056714507_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_8e03daa2413b3035e28eb0a5d39b8b0e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, вкс, интернет, энергетика, железная дорога, мосты, киевсовет, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ВКС, интернет, энергетика, железная дорога, мосты, Киевсовет, СВО, Спецоперация

Уничтожение Центробанка и интернета приведет к хаосу и заставит Киев подписать капитуляцию - эксперт

03:45 30.09.2024
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP / Kostiantyn Liberov
Читать в
Уничтожение Центробанка Украины, интернета и телекоммуникаций приведет к хаосу в тылу противника. Это позволит принудить киевский режим к подписанию договора о капитуляции, который выгоден только России. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Если Россия примет решение уничтожить мосты через Днепр, то в этом случае Украина не сможет перебрасывать подкрепление, технику и боеприпасы на левый (восточный) берег, сообщил политолог.
Если российские ВКС "погасят" остатки украинской энергетики, то тут же остановятся остатки ее сталелитейной промышленности, НПЗ и электровозы, отметил эксперт.

"Понятно, что у Киева останется 200-300 тепловозов. Но по силе тяги они не заменят электровозы. А если мы начнем уничтожать узловые станции, все железнодорожное движение встанет", — уверен Подлесный.

Он подчеркнул, что также необходимо уничтожить Центробанк Украины, чтобы прервать противнику все платежные операции. Киевский режим жалуется, что у них уже не хватает денег для выплат военным в сентябре, поэтому они заберут у учителей декабрьские зарплаты, уточнил политолог.
"Уничтожение Центробанка, интернета и телекоммуникаций приведет к хаосу в украинском тылу. Это позволит нам принудить киевский режим к подписанию договора о капитуляции, который выгоден только нам. Без всяких позорных миров", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
О том, какой "нехороший звоночек" прозвучал для Владимира Зеленского после убийства в Ливане лидера "Хезболлы" — в материале Владимира Скачко Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского на сайте Украина.ру
Хасан Насраллы
Вчера, 08:58
Ближний Восток в огне: что дальше?Сегодня "Хезболла" опубликовала официальное заявление, в котором подтвердила гибель Хасана Насраллы. Представители движения пообещали продолжить дело своего убитого лидера в поддержке Палестины, защите Ливана.
 
НовостиРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВКСинтернетэнергетикажелезная дорогамостыКиевсоветСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Они и так в кольце": военкор рассказал, как ВС РФ перерезают ВСУ последние пути отхода из Угледара
05:42Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут!
05:30"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ
05:15Между миром и войной. Фененко рассказал, как Запад разрабатывает для России концепцию "серой зоны"
05:06"Они продали нас". Украинские эксперты обнаружили, что народ Украины отправлен Западом на убой
05:00Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара
04:45Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus
04:41Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО
04:30Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины
04:16Судьба гегемона или Продать России что-то ненужное
04:15"Поляки оттуда уже не уйдут": политолог раскрыл, каким способом Варшава может забрать Западную Украину
04:00Эксперт подсчитал, сколько нужно "Кинжалов" и "Искандеров", чтобы уничтожить 20 мостов на Украине
03:45Уничтожение Центробанка и интернета приведет к хаосу и заставит Киев подписать капитуляцию - эксперт
03:30Ермаков рассказал, как бойцы применили на Донбассе тактику "Вагнера" и обошли крупные опорники ВСУ
03:15"Весь мир в труху": Подлесный объяснил, чем ответит Россия, если НАТО начнет интервенцию на Украине
03:00Эксперт объяснил, почему в Угледаре ВСУ уже не смогут поменять 72-ю бригаду на "тришкин кафтан"
20:07"Громкий трёп в устах актёра": эксперт оценил искренность Зеленского в годовщину трагедии Бабьего Яра
18:06Российские следователи зафиксировали атаки украинских БПЛА на Курск и Луганск
18:01Ад в Угледаре и странные решения Сырского. Итоги 29 сентября на Украине
17:54СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области
Лента новостейМолния