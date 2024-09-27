https://ukraina.ru/20240927/1057723874.html

Румыния помогла Украине сбить часть российских ракет над Измаилом - подполье

Румыния помогла Украине сбить часть российских ракет над Измаилом - подполье - 27.09.2024 Украина.ру

Румыния помогла Украине сбить часть российских ракет над Измаилом - подполье

Румынские истребители помогли украинским силам противовоздушной обороны (ПВО) отразить ночную атаку ВС России по военным объектам Измаила. Самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в пятницу

2024-09-27T11:47

2024-09-27T11:47

2024-09-27T11:47

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Несмотря на сопротивление, минувшей ночью российской армии удалось поразить объекты портовой инфраструктуры, в том числе склады западной бронетехники. По словам Лебедева, ВСУ также лишились части личного состава и наемников, которые базировались там. "Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику. По описанию, были САУ (калибра) 155 миллиметров и были зенитные установки "Гепард", — добавил он. В мае этого года Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что западные страны слишком долго принимают решения о поставках вооружения и призвал НАТО помочь сбивать российские цели над Украиной. Позже он указывал, что соседние страны боятся уничтожать ракеты ВС РФ из-за возможной эскалации конфликта и из страха перед реакцией Кремля. Союзники Киева критиковали идею Зеленского, отмечая, что подобное означало бы участие НАТО в конфликте.Подробнее по теме - в статье историка, политолога, кандидата политических наук, эксперта Института русского зарубежья Игорь Иваненко "Тучков - Измаил: трижды "евроинтегрированный" главный русский город на Дунае" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240611/1055586849.html

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новости, украина, измаил, румыния, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, сво, спецоперация