Главное за ночь 26 сентября - 26.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 26 сентября
Главное за ночь 26 сентября - 26.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 26 сентября
На Покровском направлении - бои в районе Цукурино, Горняке и Селидово, сообщают "Два майора". Украина.ру, 26.09.2024
2024-09-26T08:06
2024-09-26T08:06
новости
россия
угледар
андрей марочко
селидово
вооруженные силы украины
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На Покровском направлении - бои в районе Цукурино, Горняке и Селидово, сообщают "Два майора".Активно развивается наступление наших войск на Угледар. Сообщали о наших штурмовых группах у высотных застроек, посадки противника к северо-востоку от Угледара выжигаются БПЛА с термитной смесью. Последние дороги из города взяты под огневой контроль ВС России, безопасных путей для ВСУ не остается.На Запорожском фронте ВС России продвинулись севернее населенного пункта Нестерянка и разгромили крупный опорный пункт врага, державшийся длительное время.Подразделения ВСУ начали строительство нового опорного пункта в районе села Синьковка Харьковской области из-за продвижения ВС РФ на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Причастного к незаконному сбыту взрывных устройств и огнестрельного оружия жителя Макеевки задержали сотрудники УФСБ России по ДНР. Отмечается, что задержанный пытался продать незаконно хранящиеся у него ручные гранаты и автомат Калашникова.РФ может в 2050 году нарастить добычу газа на 70%, до 1,085 трлн кубометров. Такой прогноз содержится в целевом сценарии энергостратегии России.Подробнее о ценах на газ - в материале Эксперт рассказал, как меняется ценообразование на газ и какой будет ситуация на спотовых рынках на сайте Украина.ру.
россия
угледар
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новости, россия, угледар, андрей марочко, селидово, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Угледар, Андрей Марочко, Селидово, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 26 сентября

08:06 26.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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На Покровском направлении - бои в районе Цукурино, Горняке и Селидово, сообщают "Два майора".
Активно развивается наступление наших войск на Угледар. Сообщали о наших штурмовых группах у высотных застроек, посадки противника к северо-востоку от Угледара выжигаются БПЛА с термитной смесью. Последние дороги из города взяты под огневой контроль ВС России, безопасных путей для ВСУ не остается.
На Запорожском фронте ВС России продвинулись севернее населенного пункта Нестерянка и разгромили крупный опорный пункт врага, державшийся длительное время.
Подразделения ВСУ начали строительство нового опорного пункта в районе села Синьковка Харьковской области из-за продвижения ВС РФ на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Причастного к незаконному сбыту взрывных устройств и огнестрельного оружия жителя Макеевки задержали сотрудники УФСБ России по ДНР. Отмечается, что задержанный пытался продать незаконно хранящиеся у него ручные гранаты и автомат Калашникова.
РФ может в 2050 году нарастить добычу газа на 70%, до 1,085 трлн кубометров. Такой прогноз содержится в целевом сценарии энергостратегии России.
Подробнее о ценах на газ - в материале Эксперт рассказал, как меняется ценообразование на газ и какой будет ситуация на спотовых рынках на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУгледарАндрей МарочкоСелидовоВооруженные силы Украины
 
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