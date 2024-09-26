https://ukraina.ru/20240926/1057692336.html

Главное за ночь 26 сентября

Главное за ночь 26 сентября - 26.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 26 сентября

На Покровском направлении - бои в районе Цукурино, Горняке и Селидово, сообщают "Два майора". Украина.ру, 26.09.2024

2024-09-26T08:06

2024-09-26T08:06

2024-09-26T08:06

новости

россия

угледар

андрей марочко

селидово

вооруженные силы украины

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На Покровском направлении - бои в районе Цукурино, Горняке и Селидово, сообщают "Два майора".Активно развивается наступление наших войск на Угледар. Сообщали о наших штурмовых группах у высотных застроек, посадки противника к северо-востоку от Угледара выжигаются БПЛА с термитной смесью. Последние дороги из города взяты под огневой контроль ВС России, безопасных путей для ВСУ не остается.На Запорожском фронте ВС России продвинулись севернее населенного пункта Нестерянка и разгромили крупный опорный пункт врага, державшийся длительное время.Подразделения ВСУ начали строительство нового опорного пункта в районе села Синьковка Харьковской области из-за продвижения ВС РФ на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Причастного к незаконному сбыту взрывных устройств и огнестрельного оружия жителя Макеевки задержали сотрудники УФСБ России по ДНР. Отмечается, что задержанный пытался продать незаконно хранящиеся у него ручные гранаты и автомат Калашникова.РФ может в 2050 году нарастить добычу газа на 70%, до 1,085 трлн кубометров. Такой прогноз содержится в целевом сценарии энергостратегии России.Подробнее о ценах на газ - в материале Эксперт рассказал, как меняется ценообразование на газ и какой будет ситуация на спотовых рынках на сайте Украина.ру.

россия

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новости, россия, угледар, андрей марочко, селидово, вооруженные силы украины