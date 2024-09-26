Клинцевич: Пока Умеров надеется на миллион дронов, Россия обескровила ВСУ и "отрастила" РУКи в Угледаре - 26.09.2024 Украина.ру
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Клинцевич: Пока Умеров надеется на миллион дронов, Россия обескровила ВСУ и "отрастила" РУКи в Угледаре
Клинцевич: Пока Умеров надеется на миллион дронов, Россия обескровила ВСУ и "отрастила" РУКи в Угледаре - 26.09.2024 Украина.ру
Клинцевич: Пока Умеров надеется на миллион дронов, Россия обескровила ВСУ и "отрастила" РУКи в Угледаре
ВСУ в какой-то степени обескровлены в плане артиллерии: что-то уничтожили ВС РФ, что-то просто поизносилось. Поэтому основной упор Украина делает на FPV-дроны, способные работать на дистанции в 10-15 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-26T04:30
2024-09-26T04:30
новости
россия
украина
клинцевич
рустем умеров
дроны
бпла
артиллерия
угледар
"искандер"
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Оборона ВСУ под Угледаром строилась на минных полях и артиллерийском огне. Но ВС РФ с этим научились справляться. Во-первых, в войсках появились РУКи (разведывательно-ударные комплексы): связка беспилотников, "Искандеров", "Ланцетов" и FPV-дронов, рассказал эксперт.Во-вторых, украинская армия в какой-то степени обескровлена в плане артиллерии: что-то выбили и уничтожили ВС РФ, что-то просто поизносилось, добавил он.На днях министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что они закупают миллион дронов для фронта. При этом президент РФ Владимир Путин сказал, что в этом году на фронт будет поставлен 1,4 миллиона различных БПЛА, сообщил специалист."Бесконтактная война на больших дистанциях, и противодействие РЭБов самых разных уровней и соревнование интеллектуальных возможностей – это суть СВО. В целом преимущество на нашей стороне", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО том, почему необходимо как можно быстрее уничтожить военную машину Украины — в интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, клинцевич, рустем умеров, дроны, бпла, артиллерия, угледар, "искандер", "ланцет", рэб, донбасс, сво
Новости, Россия, Украина, Клинцевич, Рустем Умеров, дроны, БПЛА, артиллерия, Угледар, "Искандер", "Ланцет", РЭБ, Донбасс, СВО

Клинцевич: Пока Умеров надеется на миллион дронов, Россия обескровила ВСУ и "отрастила" РУКи в Угледаре

04:30 26.09.2024
 
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ВСУ в какой-то степени обескровлены в плане артиллерии: что-то уничтожили ВС РФ, что-то просто поизносилось. Поэтому основной упор Украина делает на FPV-дроны, способные работать на дистанции в 10-15 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Оборона ВСУ под Угледаром строилась на минных полях и артиллерийском огне. Но ВС РФ с этим научились справляться. Во-первых, в войсках появились РУКи (разведывательно-ударные комплексы): связка беспилотников, "Искандеров", "Ланцетов" и FPV-дронов, рассказал эксперт.
Во-вторых, украинская армия в какой-то степени обескровлена в плане артиллерии: что-то выбили и уничтожили ВС РФ, что-то просто поизносилось, добавил он.
"Поэтому основной упор Украина делает на FPV-дроны, способные работать на дистанции в 10-15 километров, когда их расчеты могут наносить удары из любой машины и из любого подвала. Это серьезная проблема. И мы, и враг используем эти виды вооружений", — подчеркнул Клинцевич.
На днях министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что они закупают миллион дронов для фронта. При этом президент РФ Владимир Путин сказал, что в этом году на фронт будет поставлен 1,4 миллиона различных БПЛА, сообщил специалист.
"Бесконтактная война на больших дистанциях, и противодействие РЭБов самых разных уровней и соревнование интеллектуальных возможностей – это суть СВО. В целом преимущество на нашей стороне", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
О том, почему необходимо как можно быстрее уничтожить военную машину Украины — в интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
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Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронтеБеспилотники - и массивные БПЛА самолетного типа, и миниатюрные дроны - в последние годы сильно изменили характер боевых действий: теперь сражения с их помощью ведутся как бы от третьего лица.
 
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