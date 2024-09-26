Клинцевич: Пока Умеров надеется на миллион дронов, Россия обескровила ВСУ и "отрастила" РУКи в Угледаре
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ВСУ в какой-то степени обескровлены в плане артиллерии: что-то уничтожили ВС РФ, что-то просто поизносилось. Поэтому основной упор Украина делает на FPV-дроны, способные работать на дистанции в 10-15 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Оборона ВСУ под Угледаром строилась на минных полях и артиллерийском огне. Но ВС РФ с этим научились справляться. Во-первых, в войсках появились РУКи (разведывательно-ударные комплексы): связка беспилотников, "Искандеров", "Ланцетов" и FPV-дронов, рассказал эксперт.
Во-вторых, украинская армия в какой-то степени обескровлена в плане артиллерии: что-то выбили и уничтожили ВС РФ, что-то просто поизносилось, добавил он.
"Поэтому основной упор Украина делает на FPV-дроны, способные работать на дистанции в 10-15 километров, когда их расчеты могут наносить удары из любой машины и из любого подвала. Это серьезная проблема. И мы, и враг используем эти виды вооружений", — подчеркнул Клинцевич.
"Бесконтактная война на больших дистанциях, и противодействие РЭБов самых разных уровней и соревнование интеллектуальных возможностей – это суть СВО. В целом преимущество на нашей стороне", — резюмировал собеседник издания.
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