Путин перечислил приоритеты предстоящего бюджета России
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин 17 сентября в ходе совещания по экономическим вопросам перечислил приоритеты предстоящего бюджета России
"Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии", - сказал глава государства.
Также он назвал приоритетным технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, а кроме того, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан.
Подробнее о поддержке новых регионов - в материале Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы на сайте Украина.ру.