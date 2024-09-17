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Путин перечислил приоритеты предстоящего бюджета России

Путин перечислил приоритеты предстоящего бюджета России - 17.09.2024 Украина.ру

Путин перечислил приоритеты предстоящего бюджета России

Президент России Владимир Путин 17 сентября в ходе совещания по экономическим вопросам перечислил приоритеты предстоящего бюджета России

2024-09-17T14:01

2024-09-17T14:01

2024-09-17T14:01

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"Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии", - сказал глава государства.Также он назвал приоритетным технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, а кроме того, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан.Подробнее о поддержке новых регионов - в материале Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донбасс, владимир путин, регионы, новые регионы, бюджет