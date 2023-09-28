Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы - 28.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230928/1049767637.html
Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы
Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы - 28.09.2023 Украина.ру
Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы
Впервые в российском бюджете будут заложены средства на социально-экономическое развитие новых регионов Российской Федерации. Об этом 28 сентября сообщил первый зампред комитета по делам СНГ Государственной Думы Виктор Водолацкий.
2023-09-28T15:40
2023-09-28T15:40
новости
новые регионы рф
сво
мариуполь
парламент
государственная дума рф
бюджет
федеральное собрание
лнр
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037840623_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_25bf6d7027b8558787f3c6356627d02f.jpg
"Впервые мы будем рассматривать [в федеральном бюджете на 2024-2026 годы] в том числе финансовые средства на социально-экономическое развитие новых регионов. Я на примере Луганской Народной Республики могу сказать, что программа до 2025 года включает в себя не только восстановление того, что разрушили, но и инвестиционную составляющую. Это и новые дороги, и новые мосты, и новые объекты жилья, больницы, школы, детские сады", — цитирует парламентария Дума ТВ.Водолацкий напомнил, что 30 сентября в России будет отмечаться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. По его мнению, это большой праздник для современной России, потому что "к нам вернулись наши люди и земли".Ранее правительство России выделяло средства на социально-экономическое развитие освобождённых в ходе СВО территорий, вошедших по итогам референдумов 2022 года в состав РФ. Ещё до референдумов выделялись средства на восстановление и строительство жилья, детских садов и школ, систем водоснабжения и электроснабжения, дорог, больниц и прочих объектов в Мариуполе и многих других населённых пунктах новых регионов Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20230928/1049763650.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037840623_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_abc3940dae63dfe4a6f898f2cd7d026b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новые регионы рф, сво, мариуполь, парламент, государственная дума рф, бюджет, федеральное собрание, лнр, днр, лднр, запорожская область, херсонская область
Новости, Новые регионы РФ, СВО, Мариуполь, парламент, Государственная дума РФ, бюджет, федеральное собрание, ЛНР, ДНР, ЛДНР, Запорожская область, Херсонская область

Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы

15:40 28.09.2023
 
Мариуполь стройка
Мариуполь стройка
Читать в
Впервые в российском бюджете будут заложены средства на социально-экономическое развитие новых регионов Российской Федерации. Об этом 28 сентября сообщил первый зампред комитета по делам СНГ Государственной Думы Виктор Водолацкий.
"Впервые мы будем рассматривать [в федеральном бюджете на 2024-2026 годы] в том числе финансовые средства на социально-экономическое развитие новых регионов. Я на примере Луганской Народной Республики могу сказать, что программа до 2025 года включает в себя не только восстановление того, что разрушили, но и инвестиционную составляющую. Это и новые дороги, и новые мосты, и новые объекты жилья, больницы, школы, детские сады", — цитирует парламентария Дума ТВ.
Водолацкий напомнил, что 30 сентября в России будет отмечаться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. По его мнению, это большой праздник для современной России, потому что "к нам вернулись наши люди и земли".
Ранее правительство России выделяло средства на социально-экономическое развитие освобождённых в ходе СВО территорий, вошедших по итогам референдумов 2022 года в состав РФ. Ещё до референдумов выделялись средства на восстановление и строительство жилья, детских садов и школ, систем водоснабжения и электроснабжения, дорог, больниц и прочих объектов в Мариуполе и многих других населённых пунктах новых регионов Российской Федерации.
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
14:11
Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВОРоссия оправданно повысит военные расходы в условиях ведущейся против неё гибридной войны. Об этом 28 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
НовостиНовые регионы РФСВОМариупольпарламентГосударственная дума РФбюджетфедеральное собраниеЛНРДНРЛДНРЗапорожская областьХерсонская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18Владимир Евсеев: Пока ВСУ сжигают свои резервы под Купянском, в России готовят бригады легкой пехоты
16:15В Киеве презентовали перевод Библии на украинский язык
16:13Токаев: Россия и Украина заявили о готовности к переговорам
16:12В Виннице военком зарабатывал на выдуманных диагнозах для уклонистов
15:47Дело о нападении депутата Верховной Рады на генконсульство РФ передали в суд
15:40Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы
15:38"На украинском не понимаю!" Протестующий у Киевгорсовета не смог объяснить, почему вышел на митинг
15:16Иран не продавал России ракеты - Зеленский
15:10Пожертвования не доходят на Украину из-за коррупции - The New York Sun
14:57Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских военнослужащих
14:50Победить без мобилизации. Украинская социология обнаружила феномен представлений о войне
14:44"Членство Украины в НАТО усилит обе стороны": Зеленский и Столтенберг провели пресс-конференцию
14:44Кадыров дал обещание Путину насчет спецоперации
14:37Теперь и Шевченко. Зачем Зеленский взял в советники футболиста
14:31Украинцы массово сдаются в плен, ВС РФ ждут приказа о наступлении. Что происходит на Запорожском фронте
14:11Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО
14:10Песков напомнил Канаде о важности антинацистских инициатив России
14:08Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом
14:01Командир разведвзвода "Ник" о разведке XXI века, смыслах на войне и опасности диванных патриотов
13:59Первые ласточки. Блогеры и певица Ван Фан из КНР, посетившие Мариуполь, побывали в посольстве РФ в Пекине
Лента новостейМолния