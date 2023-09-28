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Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы

Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы - 28.09.2023 Украина.ру

Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы

Впервые в российском бюджете будут заложены средства на социально-экономическое развитие новых регионов Российской Федерации. Об этом 28 сентября сообщил первый зампред комитета по делам СНГ Государственной Думы Виктор Водолацкий.

2023-09-28T15:40

2023-09-28T15:40

2023-09-28T15:40

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"Впервые мы будем рассматривать [в федеральном бюджете на 2024-2026 годы] в том числе финансовые средства на социально-экономическое развитие новых регионов. Я на примере Луганской Народной Республики могу сказать, что программа до 2025 года включает в себя не только восстановление того, что разрушили, но и инвестиционную составляющую. Это и новые дороги, и новые мосты, и новые объекты жилья, больницы, школы, детские сады", — цитирует парламентария Дума ТВ.Водолацкий напомнил, что 30 сентября в России будет отмечаться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. По его мнению, это большой праздник для современной России, потому что "к нам вернулись наши люди и земли".Ранее правительство России выделяло средства на социально-экономическое развитие освобождённых в ходе СВО территорий, вошедших по итогам референдумов 2022 года в состав РФ. Ещё до референдумов выделялись средства на восстановление и строительство жилья, детских садов и школ, систем водоснабжения и электроснабжения, дорог, больниц и прочих объектов в Мариуполе и многих других населённых пунктах новых регионов Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20230928/1049763650.html

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новости, новые регионы рф, сво, мариуполь, парламент, государственная дума рф, бюджет, федеральное собрание, лнр, днр, лднр, запорожская область, херсонская область