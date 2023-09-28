https://ukraina.ru/20230928/1049767637.html
Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы
Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы - 28.09.2023 Украина.ру
Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы
Впервые в российском бюджете будут заложены средства на социально-экономическое развитие новых регионов Российской Федерации. Об этом 28 сентября сообщил первый зампред комитета по делам СНГ Государственной Думы Виктор Водолацкий.
2023-09-28T15:40
2023-09-28T15:40
2023-09-28T15:40
новости
новые регионы рф
сво
мариуполь
парламент
государственная дума рф
бюджет
федеральное собрание
лнр
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037840623_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_25bf6d7027b8558787f3c6356627d02f.jpg
"Впервые мы будем рассматривать [в федеральном бюджете на 2024-2026 годы] в том числе финансовые средства на социально-экономическое развитие новых регионов. Я на примере Луганской Народной Республики могу сказать, что программа до 2025 года включает в себя не только восстановление того, что разрушили, но и инвестиционную составляющую. Это и новые дороги, и новые мосты, и новые объекты жилья, больницы, школы, детские сады", — цитирует парламентария Дума ТВ.Водолацкий напомнил, что 30 сентября в России будет отмечаться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. По его мнению, это большой праздник для современной России, потому что "к нам вернулись наши люди и земли".Ранее правительство России выделяло средства на социально-экономическое развитие освобождённых в ходе СВО территорий, вошедших по итогам референдумов 2022 года в состав РФ. Ещё до референдумов выделялись средства на восстановление и строительство жилья, детских садов и школ, систем водоснабжения и электроснабжения, дорог, больниц и прочих объектов в Мариуполе и многих других населённых пунктах новых регионов Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20230928/1049763650.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037840623_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_abc3940dae63dfe4a6f898f2cd7d026b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новые регионы рф, сво, мариуполь, парламент, государственная дума рф, бюджет, федеральное собрание, лнр, днр, лднр, запорожская область, херсонская область
Новости, Новые регионы РФ, СВО, Мариуполь, парламент, Государственная дума РФ, бюджет, федеральное собрание, ЛНР, ДНР, ЛДНР, Запорожская область, Херсонская область
Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы
Впервые в российском бюджете будут заложены средства на социально-экономическое развитие новых регионов Российской Федерации. Об этом 28 сентября сообщил первый зампред комитета по делам СНГ Государственной Думы Виктор Водолацкий.