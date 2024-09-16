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Жизнь Трампа в опасности до победы на выборах — Орбан

Жизнь Трампа в опасности до победы на выборах — Орбан - 16.09.2024 Украина.ру

Жизнь Трампа в опасности до победы на выборах — Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х прокомментировал очередное покушение на экс-президента США Дональда Трампа

2024-09-16T09:32

2024-09-16T09:32

2024-09-16T09:32

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"Очевидно, что жизнь президента Трампа в опасности, до тех пор, пока он не победит (на выборах - ред.). Мы молимся за тебя, господин президент!", - написал Орбан.В минувшее воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп, произошла стрельба. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.Подробнее о первом покушении на экс-лидера США - в материале Ветеран СБУ рассказал о суперснайпере и других странностях покушения на Трампа на сайте Украина.ру.

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новости, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, фбр