https://ukraina.ru/20240912/1057392659.html

Сигнал политикам: Зубец рассказал, о чем свидетельствует череда проигранных властью выборов в Европе

Сигнал политикам: Зубец рассказал, о чем свидетельствует череда проигранных властью выборов в Европе - 12.09.2024 Украина.ру

Сигнал политикам: Зубец рассказал, о чем свидетельствует череда проигранных властью выборов в Европе

Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации Европы можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни. То есть европейцы должны отказаться от зарплат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2024-09-12T03:30

2024-09-12T03:30

2024-09-12T03:30

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Ранее экс-глава Европейского центробанка Марио Драги представил доклад "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее". По его словам, оборонная промышленность Евросоюза требует огромных инвестиций для восполнения истощенных запасов, включая те, которые были направлены на поддержку Украины.Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации Европы можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни. То есть европейцы должны отказаться от зарплат и работать за деньги в два раза меньше, рассказал эксперт.Европейским политикам не удастся убедить население согласиться с падением уровня жизни перед лицом якобы российской или китайской угрозы. Отсюда и поражения на выборах в Германии и во Франции, добавил он.При этом Британия мало вовлечена в европейские дела, но в украинском кризисе она участвует активно. Но и в Британии мы видели катастрофическое поражение консерваторов, втянувших свой народ в эту войну, подчеркнул специалист."Череда проигранных властью выборов — сигнал политикам, что их действия не соответствуют интересам населения", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Зубца: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе читайте на сайте Украина.руПодробно о докладе экс-главы ЕЦБ Марио Драги читайте в материале Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240911/1057380467.html

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новости, европа, британия, россия, алексей зубец, марио драги, ес, кризис, выборы, германия, франция