Сигнал политикам: Зубец рассказал, о чем свидетельствует череда проигранных властью выборов в Европе - 12.09.2024 Украина.ру
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Сигнал политикам: Зубец рассказал, о чем свидетельствует череда проигранных властью выборов в Европе
Сигнал политикам: Зубец рассказал, о чем свидетельствует череда проигранных властью выборов в Европе - 12.09.2024 Украина.ру
Сигнал политикам: Зубец рассказал, о чем свидетельствует череда проигранных властью выборов в Европе
Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации Европы можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни. То есть европейцы должны отказаться от зарплат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2024-09-12T03:30
2024-09-12T03:30
новости
европа
британия
россия
алексей зубец
марио драги
ес
кризис
выборы
германия
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Ранее экс-глава Европейского центробанка Марио Драги представил доклад "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее". По его словам, оборонная промышленность Евросоюза требует огромных инвестиций для восполнения истощенных запасов, включая те, которые были направлены на поддержку Украины.Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации Европы можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни. То есть европейцы должны отказаться от зарплат и работать за деньги в два раза меньше, рассказал эксперт.Европейским политикам не удастся убедить население согласиться с падением уровня жизни перед лицом якобы российской или китайской угрозы. Отсюда и поражения на выборах в Германии и во Франции, добавил он.При этом Британия мало вовлечена в европейские дела, но в украинском кризисе она участвует активно. Но и в Британии мы видели катастрофическое поражение консерваторов, втянувших свой народ в эту войну, подчеркнул специалист."Череда проигранных властью выборов — сигнал политикам, что их действия не соответствуют интересам населения", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Зубца: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе читайте на сайте Украина.руПодробно о докладе экс-главы ЕЦБ Марио Драги читайте в материале Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США на сайте Украина.ру
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новости, европа, британия, россия, алексей зубец, марио драги, ес, кризис, выборы, германия, франция
Новости, Европа, Британия, Россия, Алексей Зубец, Марио Драги, ЕС, кризис, выборы, Германия, Франция

Сигнал политикам: Зубец рассказал, о чем свидетельствует череда проигранных властью выборов в Европе

03:30 12.09.2024
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации Европы можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни. То есть европейцы должны отказаться от зарплат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Ранее экс-глава Европейского центробанка Марио Драги представил доклад "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее". По его словам, оборонная промышленность Евросоюза требует огромных инвестиций для восполнения истощенных запасов, включая те, которые были направлены на поддержку Украины.
Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации Европы можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни. То есть европейцы должны отказаться от зарплат и работать за деньги в два раза меньше, рассказал эксперт.

"Но понятно, что ни одна европейская страна не согласится на падение уровня жизни в два раза. Я даже не знаю, зачем Драги это говорит, это нереализуемое предложение", — отметил Зубец.

Европейским политикам не удастся убедить население согласиться с падением уровня жизни перед лицом якобы российской или китайской угрозы. Отсюда и поражения на выборах в Германии и во Франции, добавил он.
При этом Британия мало вовлечена в европейские дела, но в украинском кризисе она участвует активно. Но и в Британии мы видели катастрофическое поражение консерваторов, втянувших свой народ в эту войну, подчеркнул специалист.
"Череда проигранных властью выборов — сигнал политикам, что их действия не соответствуют интересам населения", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Зубца: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе читайте на сайте Украина.ру
Подробно о докладе экс-главы ЕЦБ Марио Драги читайте в материале Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США на сайте Украина.ру
Эдуард Лозанский интервью
Вчера, 15:25
Нокаута не было. Эдуард Лозанский о нежарких дебатах Трампа и Харрис и угрозе Третьей мировой войныДебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом прошли в ночь на 11 сентября на телеканале ABC, но так и не решили исход избирательной гонки, рассказал президент Американского университета в Москве, автор фильма о "Другой Америке" Эдуард Лозанский в интервью изданию Украина.ру.
 
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