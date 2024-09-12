Сигнал политикам: Зубец рассказал, о чем свидетельствует череда проигранных властью выборов в Европе
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации Европы можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни. То есть европейцы должны отказаться от зарплат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Ранее экс-глава Европейского центробанка Марио Драги представил доклад "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее". По его словам, оборонная промышленность Евросоюза требует огромных инвестиций для восполнения истощенных запасов, включая те, которые были направлены на поддержку Украины.
Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации Европы можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни. То есть европейцы должны отказаться от зарплат и работать за деньги в два раза меньше, рассказал эксперт.
"Но понятно, что ни одна европейская страна не согласится на падение уровня жизни в два раза. Я даже не знаю, зачем Драги это говорит, это нереализуемое предложение", — отметил Зубец.
Европейским политикам не удастся убедить население согласиться с падением уровня жизни перед лицом якобы российской или китайской угрозы. Отсюда и поражения на выборах в Германии и во Франции, добавил он.
При этом Британия мало вовлечена в европейские дела, но в украинском кризисе она участвует активно. Но и в Британии мы видели катастрофическое поражение консерваторов, втянувших свой народ в эту войну, подчеркнул специалист.
"Череда проигранных властью выборов — сигнал политикам, что их действия не соответствуют интересам населения", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Зубца: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе читайте на сайте Украина.ру
Подробно о докладе экс-главы ЕЦБ Марио Драги читайте в материале Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США на сайте Украина.ру
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