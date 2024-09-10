https://ukraina.ru/20240910/1057351624.html

Алексей Зубец: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе

Алексей Зубец: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе - 10.09.2024 Украина.ру

Алексей Зубец: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе

У Европы нет технологического превосходства, нет свободных денег, дорогая рабочая сила, нет дешевой энергии. А без этих четырех обстоятельств любая реиндустриализация Европы невозможна в принципе. Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни.

2024-09-10T19:30

2024-09-10T19:30

2024-09-10T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Экс-глава Европейского центробанка Марио Драги представил доклад "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее". По его словам, оборонная промышленность ЕС требует огромных инвестиций для восполнения истощенных запасов, включая те, которые были направлены на поддержку Украины. Драги предлагает внедрить Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS), которая предполагает увеличение совместных инвестиций участников блока в оборонную промышленность.- Алексей Николаевич, насколько реалистичен этот план?- Нет, это из области разговоров. Практической реализации этого мероприятия не будет. Европейцы прекрасно понимают, что Европе никто не угрожает. Все остальное это пропаганда прибалтов и поляков. А производство снарядов штука дорогая. Тем более цены на них выросли в три-четыре раза за последние два года. Деньги, которые необходимы для пополнения военных запасов, необходимо откуда-то вынимать. Вынимать можно только из социальных расходов.Во Франции президент Макрон потерпел поражение на двух выборах подряд: в Европарламент и в парламент Франции. Нового премьера Барнье в любой момент могут отправить в отставку. И как Драги представляет себе, что можно предложить вынуть деньги из социальных расходов и отправить их на пополнение оборонных запасов для Украины. Если об этом заявить в парламенте, завтра же там будет новый премьер-министр.Такая же ситуация и в Германии, где "АдГ" впервые на земельных выборах одержала победу. Сформировать правительство им не дадут, но эта тенденция будет нарастать. Предлагать сокращение социальных расходов и увеличение военных - это самоубийство для любого политика.Марио Драги неглупый человек, он представляет, как работает европейская экономика. Он прекрасно понимает, что положения его программы нереализуемы. У Европы нет технологического превосходства, нет свободных денег, дорогая рабочая сила, нет дешевой энергии. А без этих четырех обстоятельств любая реиндустриализация Европы невозможна в принципе. Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни.То есть люди должны отказаться от зарплат и работать за деньги в два раза меньше. И тогда процессы модернизации в Европе возможны. Но понятно, что ни одна европейская страна не согласится на падение уровня жизни в два раза. Я даже не знаю, зачем Драги это говорит, это нереализуемое предложение.- Возможно, европейским политикам удастся убедить свое население согласиться с падением уровня жизни перед лицом мнимой российской угрозы, да и китайской тоже, ведь Драги говорил о торговой войне с Китаем?- Нет, не удастся. Отсюда и поражения на выборах в Германии и во Франции. Британия мало вовлечена в европейские дела, но в украинском кризисе она участвует активно. Но и в Британии мы видели катастрофическое поражение консерваторов, втянувших свой народ в эту войну.Череда проигранных властью выборов - сигнал политикам, что их действия не соответствуют интересам населения.- Сложилось впечатление, что силы, которые представляет Марио Драги, пытаются опираться на европейский потенциал, отказываясь от закупок оружия в США.- Это нормально. Не хватало еще эти деньги отправлять в Америку или Южную Корею. А так можно добиться хоть какого-то оживления экономики. Это самоубийство. Известно, что Великобритания давно не производит танков. "Челленджеры" на Украину они отправляли из своих запасов, а больше они их не делают. Та же самая история и во Франции, танки "Леклерк" они больше не производят.Оборонные расходы — это деньги, выброшенные на ветер для экономики, и ни к какому реальному повышению уровня жизни они привести не могут. Поэтому любая нормальная политическая позиция будет против роста военных расходов в условиях, когда Европа переживает очень серьезный социально-экономический кризис.- А есть ли у Европа альтернатива дешевым энергоресурсам, которые раньше европейцы получали из России?- Это уголь, но для этого нужно пустить псу под хвост всю зеленую энергетику. Они к этому близки, и зеленая повестка накроется медным тазом очень быстро.Зеленая повестка — это инструмент неоколониализма. То есть заставить весь мир перейти на возобновляемые источники энергии, оборудование для этих технологий они будут поставлять сами - водород, ветряки, солнечные панели, и так далее. Но произошло непредвиденное: Китай опередил Европу в производстве зеленых технологий. И неоколониализма не получится, потому что то же самое оборудование можно купить не у европейцев, а у китайцев.А раз так, то для Европы все это теряет смысл, потому что единственное обоснование для зеленой повестки - это неоколониальное закабаление мира через принуждение сменить традиционную энергетику на новую.Поэтому не исключено, что Европа вернется к углю. Кстати, дрова становятся очень популярным источником энергии в Европе из-за роста цен на энергоресурсы.- Если эти тенденции экономического упадка продолжатся, можно ли ожидать, что Европа станет задворками цивилизованного мира?- Европа сходит на нет, и у нее нет ресурсов, чтобы поддержать свое экономическое положение. Европа деградирующая экономическая структура, которая будет терять свою политическую значимость. Дальше это деградация политических элит, бегство населения, миграция в Америку, Австралию. Евросоюз ждет увеличение роли восточноевропейских государств, то есть смещение политического центра с запада на восток.Подробно о докладе экс-главы ЕЦБ Марио Драги Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США

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Денис Рудометов

интервью, европа, франция, россия, марио драги, алексей зубец, эммануэль макрон, европарламент, украина.ру, ес