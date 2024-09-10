Алексей Зубец: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе - 10.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240910/1057351624.html
Алексей Зубец: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе
Алексей Зубец: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе - 10.09.2024 Украина.ру
Алексей Зубец: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе
У Европы нет технологического превосходства, нет свободных денег, дорогая рабочая сила, нет дешевой энергии. А без этих четырех обстоятельств любая реиндустриализация Европы невозможна в принципе. Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни.
2024-09-10T19:30
2024-09-10T19:30
интервью
европа
франция
россия
марио драги
алексей зубец
эммануэль макрон
европарламент
украина.ру
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036457170_44:12:868:476_1920x0_80_0_0_bd21456f39af6c8c4a102af9339fe41c.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Экс-глава Европейского центробанка Марио Драги представил доклад "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее". По его словам, оборонная промышленность ЕС требует огромных инвестиций для восполнения истощенных запасов, включая те, которые были направлены на поддержку Украины. Драги предлагает внедрить Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS), которая предполагает увеличение совместных инвестиций участников блока в оборонную промышленность.- Алексей Николаевич, насколько реалистичен этот план?- Нет, это из области разговоров. Практической реализации этого мероприятия не будет. Европейцы прекрасно понимают, что Европе никто не угрожает. Все остальное это пропаганда прибалтов и поляков. А производство снарядов штука дорогая. Тем более цены на них выросли в три-четыре раза за последние два года. Деньги, которые необходимы для пополнения военных запасов, необходимо откуда-то вынимать. Вынимать можно только из социальных расходов.Во Франции президент Макрон потерпел поражение на двух выборах подряд: в Европарламент и в парламент Франции. Нового премьера Барнье в любой момент могут отправить в отставку. И как Драги представляет себе, что можно предложить вынуть деньги из социальных расходов и отправить их на пополнение оборонных запасов для Украины. Если об этом заявить в парламенте, завтра же там будет новый премьер-министр.Такая же ситуация и в Германии, где "АдГ" впервые на земельных выборах одержала победу. Сформировать правительство им не дадут, но эта тенденция будет нарастать. Предлагать сокращение социальных расходов и увеличение военных - это самоубийство для любого политика.Марио Драги неглупый человек, он представляет, как работает европейская экономика. Он прекрасно понимает, что положения его программы нереализуемы. У Европы нет технологического превосходства, нет свободных денег, дорогая рабочая сила, нет дешевой энергии. А без этих четырех обстоятельств любая реиндустриализация Европы невозможна в принципе. Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни.То есть люди должны отказаться от зарплат и работать за деньги в два раза меньше. И тогда процессы модернизации в Европе возможны. Но понятно, что ни одна европейская страна не согласится на падение уровня жизни в два раза. Я даже не знаю, зачем Драги это говорит, это нереализуемое предложение.- Возможно, европейским политикам удастся убедить свое население согласиться с падением уровня жизни перед лицом мнимой российской угрозы, да и китайской тоже, ведь Драги говорил о торговой войне с Китаем?- Нет, не удастся. Отсюда и поражения на выборах в Германии и во Франции. Британия мало вовлечена в европейские дела, но в украинском кризисе она участвует активно. Но и в Британии мы видели катастрофическое поражение консерваторов, втянувших свой народ в эту войну.Череда проигранных властью выборов - сигнал политикам, что их действия не соответствуют интересам населения.- Сложилось впечатление, что силы, которые представляет Марио Драги, пытаются опираться на европейский потенциал, отказываясь от закупок оружия в США.- Это нормально. Не хватало еще эти деньги отправлять в Америку или Южную Корею. А так можно добиться хоть какого-то оживления экономики. Это самоубийство. Известно, что Великобритания давно не производит танков. "Челленджеры" на Украину они отправляли из своих запасов, а больше они их не делают. Та же самая история и во Франции, танки "Леклерк" они больше не производят.Оборонные расходы — это деньги, выброшенные на ветер для экономики, и ни к какому реальному повышению уровня жизни они привести не могут. Поэтому любая нормальная политическая позиция будет против роста военных расходов в условиях, когда Европа переживает очень серьезный социально-экономический кризис.- А есть ли у Европа альтернатива дешевым энергоресурсам, которые раньше европейцы получали из России?- Это уголь, но для этого нужно пустить псу под хвост всю зеленую энергетику. Они к этому близки, и зеленая повестка накроется медным тазом очень быстро.Зеленая повестка — это инструмент неоколониализма. То есть заставить весь мир перейти на возобновляемые источники энергии, оборудование для этих технологий они будут поставлять сами - водород, ветряки, солнечные панели, и так далее. Но произошло непредвиденное: Китай опередил Европу в производстве зеленых технологий. И неоколониализма не получится, потому что то же самое оборудование можно купить не у европейцев, а у китайцев.А раз так, то для Европы все это теряет смысл, потому что единственное обоснование для зеленой повестки - это неоколониальное закабаление мира через принуждение сменить традиционную энергетику на новую.Поэтому не исключено, что Европа вернется к углю. Кстати, дрова становятся очень популярным источником энергии в Европе из-за роста цен на энергоресурсы.- Если эти тенденции экономического упадка продолжатся, можно ли ожидать, что Европа станет задворками цивилизованного мира?- Европа сходит на нет, и у нее нет ресурсов, чтобы поддержать свое экономическое положение. Европа деградирующая экономическая структура, которая будет терять свою политическую значимость. Дальше это деградация политических элит, бегство населения, миграция в Америку, Австралию. Евросоюз ждет увеличение роли восточноевропейских государств, то есть смещение политического центра с запада на восток.Подробно о докладе экс-главы ЕЦБ Марио Драги Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США
https://ukraina.ru/20240910/1057338512.html
https://ukraina.ru/20240910/1057340196.html
европа
франция
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036457170_150:0:785:476_1920x0_80_0_0_114986acc5a73fd2627d9563e7f34a04.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, европа, франция, россия, марио драги, алексей зубец, эммануэль макрон, европарламент, украина.ру, ес
Интервью, Европа, Франция, Россия, Марио Драги, Алексей Зубец, Эммануэль Макрон, Европарламент, Украина.ру, ЕС

Алексей Зубец: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе

19:30 10.09.2024
 
© Youtube / Алексей ЗубецАлексей Зубец для интервью
Алексей Зубец для интервью
© Youtube / Алексей Зубец
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
У Европы нет технологического превосходства, нет свободных денег, дорогая рабочая сила, нет дешевой энергии. А без этих четырех обстоятельств любая реиндустриализация Европы невозможна в принципе. Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Экс-глава Европейского центробанка Марио Драги представил доклад "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее". По его словам, оборонная промышленность ЕС требует огромных инвестиций для восполнения истощенных запасов, включая те, которые были направлены на поддержку Украины. Драги предлагает внедрить Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS), которая предполагает увеличение совместных инвестиций участников блока в оборонную промышленность.
- Алексей Николаевич, насколько реалистичен этот план?
- Нет, это из области разговоров. Практической реализации этого мероприятия не будет. Европейцы прекрасно понимают, что Европе никто не угрожает. Все остальное это пропаганда прибалтов и поляков. А производство снарядов штука дорогая. Тем более цены на них выросли в три-четыре раза за последние два года. Деньги, которые необходимы для пополнения военных запасов, необходимо откуда-то вынимать. Вынимать можно только из социальных расходов.
Во Франции президент Макрон потерпел поражение на двух выборах подряд: в Европарламент и в парламент Франции. Нового премьера Барнье в любой момент могут отправить в отставку. И как Драги представляет себе, что можно предложить вынуть деньги из социальных расходов и отправить их на пополнение оборонных запасов для Украины. Если об этом заявить в парламенте, завтра же там будет новый премьер-министр.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
07:00
Хроника энергетической войны. Хитрость Венгрии, уловки России и тайны АзербайджанаЕсли транзит газа в Европу через Украину остановится, то ГТС этой страны будет полностью парализована, а ряд стран ЕС столкнётся с физической недоступностью природного газа, считает президент Азербайджана
Такая же ситуация и в Германии, где "АдГ" впервые на земельных выборах одержала победу. Сформировать правительство им не дадут, но эта тенденция будет нарастать. Предлагать сокращение социальных расходов и увеличение военных - это самоубийство для любого политика.
Марио Драги неглупый человек, он представляет, как работает европейская экономика. Он прекрасно понимает, что положения его программы нереализуемы. У Европы нет технологического превосходства, нет свободных денег, дорогая рабочая сила, нет дешевой энергии. А без этих четырех обстоятельств любая реиндустриализация Европы невозможна в принципе. Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни.
То есть люди должны отказаться от зарплат и работать за деньги в два раза меньше. И тогда процессы модернизации в Европе возможны. Но понятно, что ни одна европейская страна не согласится на падение уровня жизни в два раза. Я даже не знаю, зачем Драги это говорит, это нереализуемое предложение.
- Возможно, европейским политикам удастся убедить свое население согласиться с падением уровня жизни перед лицом мнимой российской угрозы, да и китайской тоже, ведь Драги говорил о торговой войне с Китаем?
- Нет, не удастся. Отсюда и поражения на выборах в Германии и во Франции. Британия мало вовлечена в европейские дела, но в украинском кризисе она участвует активно. Но и в Британии мы видели катастрофическое поражение консерваторов, втянувших свой народ в эту войну.
Череда проигранных властью выборов - сигнал политикам, что их действия не соответствуют интересам населения.
- Сложилось впечатление, что силы, которые представляет Марио Драги, пытаются опираться на европейский потенциал, отказываясь от закупок оружия в США.
- Это нормально. Не хватало еще эти деньги отправлять в Америку или Южную Корею. А так можно добиться хоть какого-то оживления экономики. Это самоубийство. Известно, что Великобритания давно не производит танков. "Челленджеры" на Украину они отправляли из своих запасов, а больше они их не делают. Та же самая история и во Франции, танки "Леклерк" они больше не производят.
Оборонные расходы — это деньги, выброшенные на ветер для экономики, и ни к какому реальному повышению уровня жизни они привести не могут. Поэтому любая нормальная политическая позиция будет против роста военных расходов в условиях, когда Европа переживает очень серьезный социально-экономический кризис.
Шольц
09:16
Переговоры к ноябрю? Торг здесь неуместенТема переговоров опять оживилась с легкой подачи канцлера Германии Олафа Шольца
- А есть ли у Европа альтернатива дешевым энергоресурсам, которые раньше европейцы получали из России?
- Это уголь, но для этого нужно пустить псу под хвост всю зеленую энергетику. Они к этому близки, и зеленая повестка накроется медным тазом очень быстро.
Зеленая повестка — это инструмент неоколониализма. То есть заставить весь мир перейти на возобновляемые источники энергии, оборудование для этих технологий они будут поставлять сами - водород, ветряки, солнечные панели, и так далее. Но произошло непредвиденное: Китай опередил Европу в производстве зеленых технологий. И неоколониализма не получится, потому что то же самое оборудование можно купить не у европейцев, а у китайцев.
А раз так, то для Европы все это теряет смысл, потому что единственное обоснование для зеленой повестки - это неоколониальное закабаление мира через принуждение сменить традиционную энергетику на новую.
Поэтому не исключено, что Европа вернется к углю. Кстати, дрова становятся очень популярным источником энергии в Европе из-за роста цен на энергоресурсы.
- Если эти тенденции экономического упадка продолжатся, можно ли ожидать, что Европа станет задворками цивилизованного мира?
- Европа сходит на нет, и у нее нет ресурсов, чтобы поддержать свое экономическое положение. Европа деградирующая экономическая структура, которая будет терять свою политическую значимость. Дальше это деградация политических элит, бегство населения, миграция в Америку, Австралию. Евросоюз ждет увеличение роли восточноевропейских государств, то есть смещение политического центра с запада на восток.
Подробно о докладе экс-главы ЕЦБ Марио Драги Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США
 
ИнтервьюЕвропаФранцияРоссияМарио ДрагиАлексей ЗубецЭммануэль МакронЕвропарламентУкраина.руЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Алексей Зубец: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе
18:4160 лет Егору Летову: великий нигилист и голос беспокойной эпохи
18:00Вечер, который может стать решающим для США. Почему так важны дебаты Трампа и Харрис
18:00Основа мира – Стамбул, холодный Харьков, языковые патрули в Ивано-Франковске. Итоги 10 сентября
17:59Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции
17:58ПриватБанка больше не видать? Стала известна судьба апелляции Коломойского*
17:48Кремль – Зеленскому: выгоним из Курска – поговорим. Капитуляция Украины – тоже мирный документ
17:42Бить или не бить: эксперт о заявлениях Шойгу и Пескова и будущем энергосистемы Украины
17:13За два месяца до отставки: Байден обсудит с Лондоном, давать ли Киеву команду "фас"
17:06Украина становится точкой сборки террористического интернационала
17:02"Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине
16:53Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом месте
16:49Энергетика, Курск и вечные мирные переговоры
16:42Отражение агрессии с воды: в России стартовали учения "Океан-2024"
16:17Хочу жить в России! Когда президент сказал о "лагерях для русских", у меня щелкнуло: уезжаем из Чехии
16:01Российский военный рассказал, как солдаты ВСУ атаковали друг друга в Курской области
15:58"Хотела воевать, а не обслуживать": медик ВСУ пожаловалась на домогательства
15:33Шмыгаль заявил об уничтожении всех обслуживавших Харьков ТЭЦ
14:13Смирнов рассказал о компенсациях для утративших имущество жителей Курской области
14:12"Русские разнесут Нью-Йорк, а мы – всю Россию": Тильман о том, почему Запад не боится ядерной войны
Лента новостейМолния