https://ukraina.ru/20240910/1057345658.html

Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США

Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США - 10.09.2024 Украина.ру

Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США

Экс-премьер Италии, бывший председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги представил доклад "Экзистенциальный вызов для ЕС", в котором он обрисовал не самые радужные перспективы Евросоюза и предложил свое видения решения многочисленных проблем еврозоны

2024-09-10T13:01

2024-09-10T13:01

2024-09-10T13:20

эксклюзив

ес

европа

урсула фон дер ляйен

марио драги

экономика

сша

доклад

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Кто такой ДрагиМарио Драги принадлежит к когорте европейских политических тяжеловесов. В середине 1980-х он стал своим в кругу мировых финансовых воротил, представляя Италию во Всемирном банке. Затем работал в течение десяти лет директором итальянского Казначейства, возглавлял правительственный комитет по приватизации.Уйдя с госслужбы, он перешел в американский банк Goldman Sachs, где стал вице-председателем и исполнительным директором. В 2005-м Драги стал главой Банка Италии, а спустя шесть лет пошел на повышение, получив назначение председателем ЕЦБ. Европейский центробанк он возглавлял до 2019 года.За успешные финансовые реформы, позволившие Италии сократить госдолг, местные СМИ прозвали его Супер Марио по аналогии с персонажем популярных видеоигр.В 2021 году Драги, которому на тот момент шел 74-й год, возглавил правительство Италии, однако проработал в этом качестве немногим больше года, уйдя в отставку.Драги – убежденный сторонник Украины. Летом прошлого года он выступил в Массачусетском технологическом институте в Бостоне, где заявил, что победа России в СВО станет "смертельным ударом" по ЕС.Европе пора очнутьсяНаделавший шуму доклад Драги был написан им и еще группой экспертов по поручению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Работа заняла около года. Ее результатом стал 400-страничный документ, который Драги представил 9 сентября.Доклад разделен на две части: первая посвящена анализу текущего состоянии экономики ЕС и основных вызовов, вторая содержит рекомендации для десяти основных секторов экономики.Главный лейтмотив доклада Драги – дела у Европейского союза идут не так, как хотелось бы. Более того, подчеркивает он, впервые со времен холодной войны ЕС нужно беспокоиться о том, как бы сохраниться в будущем.Основные конкуренты Европы – США и Китай. Экс-премьер Италии констатирует, что экономики этих двух государств растут стабильно быстрее, чем у ЕС. Причиной этого, по оценке Драги, является меньший рост производительности в Евросоюзе и высокие цены на энергоносители.Чтобы не отстать окончательно необходимо резко увеличить новые инвестиции в Европу, в противном случае европейцев ждут непростые времена и падение уровня жизни, пишет Драги. Сейчас ЕС нужно нацелиться на возвращение к уровню инвестиций в ВВП по состоянию на 1970-е гг., для этого нужно привлечь до 800 млрд евро дополнительных ежегодных инвестиций.Вытаскивать Евросоюз из ямы Драги предлагает при помощи дополнительного выпуска евробондов, экспорта "зеленых" технологий в сочетании с развитием промышленности, а также запустив модернизацию производства через искусственный интеллект.Новые инвестиции нужны Европе не только для сохранения своей социальной модели, отмечает автор, но и для того, чтобы и в дальнейшем иметь возможность продвигать "европейские ценности", среди которых называются процветание, равенство и рыночная свобода."Если Европа потеряет возможность продвигать эти ценности, то она потеряет смысл существования", - заявил Драги.Экс-председатель ЕЦБ также раскритиковал ЕС за отсутствие планирования. Наглядным примером этого он назвал ситуацию с автомобильным сектором, где европейцы продолжают терять рынок, уступаю его Китаю.Вооружаться вместеОтдельно Драги описал ситуацию с обороной, главным образом, в контексте оборонной промышленности.Автор доклада подчеркнул, что геополитическая напряженность в мире растет, против Европы якобы ведется гибридная война. Упоминает он и конфликт на Украине.Драги выразил озабоченность тем, что стратегические интересы Соединенных Штатов, которые ранее полностью обеспечивали "зонтик безопасности" над Европой, теперь сдвигаются в сторону Тихоокеанского региона из-за их противоборства с КНР.Из доклада следует, что из-за поддержки со стороны США только десять государств Евросоюза тратят требуемые НАТО не менее 2% ВВП на оборону. Эта ситуация обострилась в 2022 году, когда начался конфликт на Украине, Европа бросилась снабжать Киев оружием и таким образом серьезно ослабила свои оборонные возможности.Драги предлагает привлечь в эту сферу в ближайшие годы около 500 млрд евро инвестиций, чтобы выправить положение. Он выдал свою версию того, почему истощаются военные склады Европы – недостаточная координация между странами.Совместные оборонные заказы в ЕС, продолжил он, в 2022 году составили 18% от всех расходов, при том, что норма, обозначенная Европейским оборонным агентством равнялась 35%. В итоге получилось, что за 2022-2023 гг. 78% оборонных закупок со стороны стран ЕС пришлись на государства, не входящие в союз. Больше всего на этом заработали Соединенные Штаты – на их долю пришлось 63%."Выбор "покупать в США" — это часть наследия Второй мировой и холодной войны. Однако даже сегодня в контексте увеличения оборонных инвестиций и с приходом осознания, насколько важно владеть критическими технологиями и защищать их, государства-члены продолжают закупать продукты военного назначения у стран, не входящих в ЕС", - говорится в докладе.Драги предложил как можно быстрее запустить Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS), которая была анонсирована Еврокомиссией этой весной. Ее слоган - "Тратить больше, лучше, вместе и по-европейски", а цель – снизить зависимость от сторонних поставщиков вооружений.Он также считает, что нужно максимально использовать потенциал крупнейших европейских оборонных предприятий, для чего предложил разрешить им слияния с другими европейскими компаниями. Такую же координацию Драги предложил внедрить в сфере научно-технических военных разработок, например, в сфере дронов, искусственного интеллекта и т.д.Еще одна примечательная инициатива бывшего итальянского премьера – отказ от права вето, которым обладают страны ЕС при принятии консолидированных решений в области экономики и внешней политики."Это камень в огород тех стран, которые пытаются в рамках ЕС отстаивать свою национальную позицию. Например, Венгрии и премьера этой страны Виктора Орбана, который открыто заявляет о своей позиции", - прокомментировал изданию Украина.ру эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), военный политолог Сергей Ермаков.В чем смысл этого доклада"Драги абсолютно правильно отмечает, что Европа потеряла свое конкурентное преимущество. Во многом это связано с разрывом Европы с Россией, в том числе отказом от нормальных экономических взаимоотношений с Москвой, отказом от российских энергоносителей. Из-за этого Европа сильно проседает. Эта мысль тенью проходит через весь доклад", - продолжил Ермаков.По его мнению, акценты Драги на оборонных вопросах во многом могут быть продиктованы тем, что именно Урсула фон дер Ляйен являлась одним из заказчиков этого доклада. Именно она усиленно продвигает ставку на европейскую опору в области обороны и безопасности.Ермаков обратил внимание, что указанные в докладе Драги финансовые запросы оставляют открытым вопрос, где эти деньги взять в условиях увеличивающихся цен на энергоносители. И главное: как убедить европейцев в условиях снижения роста экономики выделять деньги на реализацию новых проектов.Доклад был заказан еврочиновниками в главе с фон дер Ляйен, которая является ставленницей deep-state, прокомментировал Украина.ру член Высшего совета "Сильной России", специалист по международным отношениям Максим Бардин."То есть доклад готовился под присмотром США, и тезисы о стране должны были быть согласованы. Поэтому, мне непонятно, к чему эта комедия. Выводы достаточно резкие, где-то негативные и депрессивные, но об этих цифрах говорили в течение последних двух лет. То есть в докладе нет новизны, непонятно, зачем к этому привлекли такого человека как Драги. Он выступил в качестве актера это комедии. Если бы в зале был Станиславский, то наверняка сказал бы "не верю", - заявил собеседник издания.Скорее всего главная цель этого документа направлена на то, чтобы запугать европейцев и национальные правительства ЕС. Для того, чтобы прекратить сепаратистские центробежные тенденции, которые демонстрируют, в частности, Словакия и Венгрия; внушить национальным правительствам, что кризис серьезный, и в одиночку преодолеть его они не смогут, полагает Бардин.Дескать, выбраться из этой ямы они могут лишь под руководством мудрых еврочиновников, в частности — фон дер Ляйен.Марио Драги неглупый человек, он представляет, как работает европейская экономика. Он прекрасно понимает, что положения его программы нереализуемы, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, один из ведущих экономистов России Алексей Зубец.То есть люди должны отказаться от зарплат и работать за деньги в два раза меньше. И тогда процессы модернизации в Европе возможны, пояснил специалист.Но понятно, что ни одна европейская страна не согласится на падение уровня жизни в два раза, сказал эксперт. Не понятно, зачем Драги так говорит, это нереализуемое предложение, подытожил он.Почему представители МИД европейских стран не пришли к единому соглашению по поводу ударов дальнобойным оружием по территории России - в материале издания Украина.ру Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта.

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эксклюзив, ес, европа, урсула фон дер ляйен, марио драги, экономика, сша, доклад