https://ukraina.ru/20240911/1057351480.html

Противник сам идет на убой: Евсеев объяснил, почему не нужно мешать ВСУ лезть в "мешок" под Курском

Противник сам идет на убой: Евсеев объяснил, почему не нужно мешать ВСУ лезть в "мешок" под Курском - 11.09.2024 Украина.ру

Противник сам идет на убой: Евсеев объяснил, почему не нужно мешать ВСУ лезть в "мешок" под Курском

Силы на широкий охват у России есть, но сейчас нет смысла этим заниматься. Если противник сам идет на убой, зачем ему мешать. Если Украина отправляет туда бронетехнику, артиллерию и мотивированные части ВСУ, пусть продолжает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-09-11T04:00

2024-09-11T04:00

2024-09-11T04:00

новости

россия

украина

сумы

владимир евсеев

всу

сво

курская область

наступление

окружение

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Сейчас группировка ВСУ под Курском испытывает проблемы с коммуникациями, по которым российские бойцы наносят дистанционные удары. И в случае окружения врага под Курском ВС РФ не придется бороться за каждый поселок, сообщил эксперт.Силы на такой широкий охват у России есть, но сейчас нет смысла этим заниматься. Если противник сам идет на убой, зачем ему мешать. Если Украина отправляет туда бронетехнику, артиллерию и мотивированные части, пусть продолжает это делать, уверен он.Владимир Зеленский надеется, что под Курском ВСУ будут стирать с лица земли. Его расчет не должен оправдаться. Ни о каком вытеснении разговоров быть не может. Противник должен лечь там, куда пришел. А для этого его надо окружить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, что после окончания СВО делать с теми, кто заражен украинской пропагандой — в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу

https://ukraina.ru/20240910/1057348538.html

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новости, россия, украина, сумы, владимир евсеев, всу, сво, курская область, наступление, окружение, вс рф