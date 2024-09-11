Противник сам идет на убой: Евсеев объяснил, почему не нужно мешать ВСУ лезть в "мешок" под Курском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУДесант ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Силы на широкий охват у России есть, но сейчас нет смысла этим заниматься. Если противник сам идет на убой, зачем ему мешать. Если Украина отправляет туда бронетехнику, артиллерию и мотивированные части ВСУ, пусть продолжает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас группировка ВСУ под Курском испытывает проблемы с коммуникациями, по которым российские бойцы наносят дистанционные удары. И в случае окружения врага под Курском ВС РФ не придется бороться за каждый поселок, сообщил эксперт.
Силы на такой широкий охват у России есть, но сейчас нет смысла этим заниматься. Если противник сам идет на убой, зачем ему мешать. Если Украина отправляет туда бронетехнику, артиллерию и мотивированные части, пусть продолжает это делать, уверен он.
"Посмотрите на Рыльский выступ. Вы думаете, мы его не можем срезать? Можем. А зачем? ВСУ идут туда по узкому коридору, их убивают, они идут обратно, их опять убивают. Если они сами лезут в мешок, зачем им мешать?" — отметил Евсеев.
Владимир Зеленский надеется, что под Курском ВСУ будут стирать с лица земли. Его расчет не должен оправдаться. Ни о каком вытеснении разговоров быть не может. Противник должен лечь там, куда пришел. А для этого его надо окружить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
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