Противник сам идет на убой: Евсеев объяснил, почему не нужно мешать ВСУ лезть в "мешок" под Курском - 11.09.2024 Украина.ру
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Противник сам идет на убой: Евсеев объяснил, почему не нужно мешать ВСУ лезть в "мешок" под Курском
Противник сам идет на убой: Евсеев объяснил, почему не нужно мешать ВСУ лезть в "мешок" под Курском - 11.09.2024 Украина.ру
Противник сам идет на убой: Евсеев объяснил, почему не нужно мешать ВСУ лезть в "мешок" под Курском
Силы на широкий охват у России есть, но сейчас нет смысла этим заниматься. Если противник сам идет на убой, зачем ему мешать. Если Украина отправляет туда бронетехнику, артиллерию и мотивированные части ВСУ, пусть продолжает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-09-11T04:00
2024-09-11T04:00
новости
россия
украина
сумы
владимир евсеев
всу
сво
курская область
наступление
окружение
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Сейчас группировка ВСУ под Курском испытывает проблемы с коммуникациями, по которым российские бойцы наносят дистанционные удары. И в случае окружения врага под Курском ВС РФ не придется бороться за каждый поселок, сообщил эксперт.Силы на такой широкий охват у России есть, но сейчас нет смысла этим заниматься. Если противник сам идет на убой, зачем ему мешать. Если Украина отправляет туда бронетехнику, артиллерию и мотивированные части, пусть продолжает это делать, уверен он.Владимир Зеленский надеется, что под Курском ВСУ будут стирать с лица земли. Его расчет не должен оправдаться. Ни о каком вытеснении разговоров быть не может. Противник должен лечь там, куда пришел. А для этого его надо окружить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, что после окончания СВО делать с теми, кто заражен украинской пропагандой — в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу
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новости, россия, украина, сумы, владимир евсеев, всу, сво, курская область, наступление, окружение, вс рф
Новости, Россия, Украина, Сумы, Владимир Евсеев, ВСУ, СВО, Курская область, наступление, окружение, ВС РФ

Противник сам идет на убой: Евсеев объяснил, почему не нужно мешать ВСУ лезть в "мешок" под Курском

04:00 11.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУДесант ВСУ
Десант ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Силы на широкий охват у России есть, но сейчас нет смысла этим заниматься. Если противник сам идет на убой, зачем ему мешать. Если Украина отправляет туда бронетехнику, артиллерию и мотивированные части ВСУ, пусть продолжает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас группировка ВСУ под Курском испытывает проблемы с коммуникациями, по которым российские бойцы наносят дистанционные удары. И в случае окружения врага под Курском ВС РФ не придется бороться за каждый поселок, сообщил эксперт.
Силы на такой широкий охват у России есть, но сейчас нет смысла этим заниматься. Если противник сам идет на убой, зачем ему мешать. Если Украина отправляет туда бронетехнику, артиллерию и мотивированные части, пусть продолжает это делать, уверен он.
"Посмотрите на Рыльский выступ. Вы думаете, мы его не можем срезать? Можем. А зачем? ВСУ идут туда по узкому коридору, их убивают, они идут обратно, их опять убивают. Если они сами лезут в мешок, зачем им мешать?" — отметил Евсеев.
Владимир Зеленский надеется, что под Курском ВСУ будут стирать с лица земли. Его расчет не должен оправдаться. Ни о каком вытеснении разговоров быть не может. Противник должен лечь там, куда пришел. А для этого его надо окружить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
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