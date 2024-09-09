https://ukraina.ru/20240909/1057308789.html

Потеряли 600 человек за раз: эксперт раскрыл, какой "штучный товар" накрыли в учебном центре в Полтаве

Потеряли 600 человек за раз: эксперт раскрыл, какой "штучный товар" накрыли в учебном центре в Полтаве - 09.09.2024 Украина.ру

Потеряли 600 человек за раз: эксперт раскрыл, какой "штучный товар" накрыли в учебном центре в Полтаве

Учебный центр в Полтаве готовил редких специалистов по связи, радиоэлектронной борьбе и различным видам БПЛА. Один такой военнослужащий на каком-то участке фронта может обрушить всю систему управления беспилотниками. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-09T06:15

2024-09-09T06:15

2024-09-09T06:57

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Ранее российские войска нанесли удар по учебному центру связи в Полтаве. Владимир Зеленский отреагировал, признав гибель 41 украинского военнослужащего. Потом появилась версия, что там были уничтожены и шведские инструкторы, которые должны были оказывать помощь в приеме двух радиолокационных самолетов.Удар в Полтаве для противника был гораздо более болезненным, чем удар по Яворовскому полигону в начале СВО. Но не разделяю восторгов по поводу того, что "мы где-то там накрыли западных инструкторов", рассказал эксперт.По его мнению, что украинские инструктора гораздо опаснее западных, потому что они лучше знают местность и личный состав, чем человек, который всю жизнь провел в Африке и теперь учит ВСУ, как надо воевать в степях Украины, указал он.Уничтоженные военнослужащие в Полтаве — это штучный товар. Потому что один специалист по РЭБу на каком-то участке фронта может обрушить всю систему управления беспилотниками. Потерять 600 таких специалистов — это серьезно, добавил обозреватель.Именно поэтому это вызвало такое внимание на Западе. После чего Зеленский начал нести чушь про какой-то госпиталь. Ребята, у всех есть карты. Нет возле этого училища никаких госпиталей. "Мы попали куда целились, и попали хорошо", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руО непростой судьбе и боевом пути штурмовика, воевавшего в Афганистане и на фронтах СВО — в интервью штурмовика с позывным Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240908/1057307376.html

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новости, полтава, африка, украина, михаил онуфриенко, сво, иностранные наемники, потери всу, всу, рэб, специалисты, бпла, связь, ракетный удар