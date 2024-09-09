Потеряли 600 человек за раз: эксперт раскрыл, какой "штучный товар" накрыли в учебном центре в Полтаве - 09.09.2024 Украина.ру
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Потеряли 600 человек за раз: эксперт раскрыл, какой "штучный товар" накрыли в учебном центре в Полтаве
Потеряли 600 человек за раз: эксперт раскрыл, какой "штучный товар" накрыли в учебном центре в Полтаве - 09.09.2024 Украина.ру
Потеряли 600 человек за раз: эксперт раскрыл, какой "штучный товар" накрыли в учебном центре в Полтаве
Учебный центр в Полтаве готовил редких специалистов по связи, радиоэлектронной борьбе и различным видам БПЛА. Один такой военнослужащий на каком-то участке фронта может обрушить всю систему управления беспилотниками. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-09-09T06:15
2024-09-09T06:57
новости
полтава
африка
украина
михаил онуфриенко
сво
иностранные наемники
потери всу
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Ранее российские войска нанесли удар по учебному центру связи в Полтаве. Владимир Зеленский отреагировал, признав гибель 41 украинского военнослужащего. Потом появилась версия, что там были уничтожены и шведские инструкторы, которые должны были оказывать помощь в приеме двух радиолокационных самолетов.Удар в Полтаве для противника был гораздо более болезненным, чем удар по Яворовскому полигону в начале СВО. Но не разделяю восторгов по поводу того, что "мы где-то там накрыли западных инструкторов", рассказал эксперт.По его мнению, что украинские инструктора гораздо опаснее западных, потому что они лучше знают местность и личный состав, чем человек, который всю жизнь провел в Африке и теперь учит ВСУ, как надо воевать в степях Украины, указал он.Уничтоженные военнослужащие в Полтаве — это штучный товар. Потому что один специалист по РЭБу на каком-то участке фронта может обрушить всю систему управления беспилотниками. Потерять 600 таких специалистов — это серьезно, добавил обозреватель.Именно поэтому это вызвало такое внимание на Западе. После чего Зеленский начал нести чушь про какой-то госпиталь. Ребята, у всех есть карты. Нет возле этого училища никаких госпиталей. "Мы попали куда целились, и попали хорошо", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руО непростой судьбе и боевом пути штурмовика, воевавшего в Афганистане и на фронтах СВО — в интервью штурмовика с позывным Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой на сайте Украина.ру
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новости, полтава, африка, украина, михаил онуфриенко, сво, иностранные наемники, потери всу, всу, рэб, специалисты, бпла, связь, ракетный удар
Новости, Полтава, Африка, Украина, Михаил Онуфриенко, СВО, иностранные наемники, потери ВСУ, ВСУ, РЭБ, специалисты, БПЛА, связь, ракетный удар

Потеряли 600 человек за раз: эксперт раскрыл, какой "штучный товар" накрыли в учебном центре в Полтаве

06:15 09.09.2024 (обновлено: 06:57 09.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Учебный центр в Полтаве готовил редких специалистов по связи, радиоэлектронной борьбе и различным видам БПЛА. Один такой военнослужащий на каком-то участке фронта может обрушить всю систему управления беспилотниками. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее российские войска нанесли удар по учебному центру связи в Полтаве. Владимир Зеленский отреагировал, признав гибель 41 украинского военнослужащего. Потом появилась версия, что там были уничтожены и шведские инструкторы, которые должны были оказывать помощь в приеме двух радиолокационных самолетов.
Удар в Полтаве для противника был гораздо более болезненным, чем удар по Яворовскому полигону в начале СВО. Но не разделяю восторгов по поводу того, что "мы где-то там накрыли западных инструкторов", рассказал эксперт.
По его мнению, что украинские инструктора гораздо опаснее западных, потому что они лучше знают местность и личный состав, чем человек, который всю жизнь провел в Африке и теперь учит ВСУ, как надо воевать в степях Украины, указал он.
"Этот учебный центр готовил редких специалистов по связи, радиоэлектронной борьбе и самых разных дронов. По неофициальной информации медиков, которые работали в Полтаве, в результате удара погибли 109 военнослужащих и 500 человек получили ранения. Потерять 600 человек за раз — это очень много", — подчеркнул Онуфриенко.
Уничтоженные военнослужащие в Полтаве — это штучный товар. Потому что один специалист по РЭБу на каком-то участке фронта может обрушить всю систему управления беспилотниками. Потерять 600 таких специалистов — это серьезно, добавил обозреватель.
Именно поэтому это вызвало такое внимание на Западе. После чего Зеленский начал нести чушь про какой-то госпиталь. Ребята, у всех есть карты. Нет возле этого училища никаких госпиталей. "Мы попали куда целились, и попали хорошо", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.ру
О непростой судьбе и боевом пути штурмовика, воевавшего в Афганистане и на фронтах СВО — в интервью штурмовика с позывным Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой на сайте Украина.ру
СБУ
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НовостиПолтаваАфрикаУкраинаМихаил ОнуфриенкоСВОиностранные наемникипотери ВСУВСУРЭБспециалистыБПЛАсвязьракетный удар
 
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Заголовок открываемого материала
06:15Потеряли 600 человек за раз: эксперт раскрыл, какой "штучный товар" накрыли в учебном центре в Полтаве
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04:30Лобового штурма не будет: Онуфриенко объяснил, как российские бойцы будут действовать в Угледаре
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