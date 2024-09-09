Потеряли 600 человек за раз: эксперт раскрыл, какой "штучный товар" накрыли в учебном центре в Полтаве
06:15 09.09.2024 (обновлено: 06:57 09.09.2024)
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Учебный центр в Полтаве готовил редких специалистов по связи, радиоэлектронной борьбе и различным видам БПЛА. Один такой военнослужащий на каком-то участке фронта может обрушить всю систему управления беспилотниками. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее российские войска нанесли удар по учебному центру связи в Полтаве. Владимир Зеленский отреагировал, признав гибель 41 украинского военнослужащего. Потом появилась версия, что там были уничтожены и шведские инструкторы, которые должны были оказывать помощь в приеме двух радиолокационных самолетов.
Удар в Полтаве для противника был гораздо более болезненным, чем удар по Яворовскому полигону в начале СВО. Но не разделяю восторгов по поводу того, что "мы где-то там накрыли западных инструкторов", рассказал эксперт.
"Этот учебный центр готовил редких специалистов по связи, радиоэлектронной борьбе и самых разных дронов. По неофициальной информации медиков, которые работали в Полтаве, в результате удара погибли 109 военнослужащих и 500 человек получили ранения. Потерять 600 человек за раз — это очень много", — подчеркнул Онуфриенко.
Уничтоженные военнослужащие в Полтаве — это штучный товар. Потому что один специалист по РЭБу на каком-то участке фронта может обрушить всю систему управления беспилотниками. Потерять 600 таких специалистов — это серьезно, добавил обозреватель.
Именно поэтому это вызвало такое внимание на Западе. После чего Зеленский начал нести чушь про какой-то госпиталь. Ребята, у всех есть карты. Нет возле этого училища никаких госпиталей. "Мы попали куда целились, и попали хорошо", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.ру
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