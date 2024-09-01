https://ukraina.ru/20240901/1057148669.html
"Страна выгорает". Украинские эксперты обнаружили, что военкомы могут расстреливать "ухилянтов"
"Страна выгорает". Украинские эксперты обнаружили, что военкомы могут расстреливать "ухилянтов" - 01.09.2024 Украина.ру
"Страна выгорает". Украинские эксперты обнаружили, что военкомы могут расстреливать "ухилянтов"
На Украине начинают задумываться над тем, к чему может привести дальнейшая эскалация конфликта, не "выгорит" ли страна – может быть и без кавычек. И не пора ли начинать искать дипломатическое решение.
2024-09-01T11:41
2024-09-01T11:41
2024-09-01T11:41
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
вс рф
покровск/красноармейск
кость бондаренко
вадим карасев
соскин
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Главком ВСУ Александр Сырский по случаю десятилетней годовщины завершения боев за Иловайск выступил в своем аккаунте в одной из соцсетей с заявлением, в котором сказал"о коварстве и вероломности российского агрессора", сказал, что переговоры с "террористами" (надо понимать – с Россией) – смертельно опасны.Не все с этим согласны. Минск-1 и Минск-2 были выгодны для Украины, но кто их сорвал? Видимо, в Киеве был расчет на военное решение, последствия мы видим, отметил украинский политолог Вадим Карасев, комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского по случаю даты "Иловайского котла" о том, что нет никакого дипломатического решения, а надо воевать и воевать."Вопрос – кем, чем?", - сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов. Он продолжил: может быть, есть резон в том, чтобы рассчитывать на военное решение, но всегда должен быть и план "Б" - план политического решения."Если у вас военное решение не выгорит? А оно пока не выгорает и, скорее всего, не выгорит. Скорее земля выгорит на Донбассе и эмоционально выгорит страна… то, что мы уже начинаем наблюдать. Надо рассчитывать и на политическое решение, на дипломатическое решение – и чем раньше, тем лучше", - сказал Карасев. Он пояснил, что война идет с 2014 года и "с каждым годом, с каждым разом условия для переговоров хуже для Украины"."Я не знаю, может быть есть какой-то секретный план победы, что вот мы десять лет отступаем, отступаем и потом – раз, все перевернется и падет Россия, и Россию победит Украина вместе с союзниками или партнерами. Может быть такой план есть. Но он слишком рискованный. Десять лет это продолжается. Страна выгорает эмоционально, материально, физически, политически, экономически, финансово. Выгорание идет", - заявил политолог.В то же время Зеленский заявил, что у него есть "план победы", который он сначала представит президенту США, а также Трампу и Харрис.В связи с этим Карасев задал простой вопрос: если у нас есть план победы, то при чем тут Байден? А если он скажет "нет"? Если ли запасной план – дипломатический? Так можно воевать до конца, но – до чьего конца? До конца украинской энергетики?Эксперт отметил, что сейчас США не договорятся напрямую с Россией, но и не разрешат, например, обстреливать ракетами стратегическую глубину РФ – "Байден не будет рисковать Третьей мировой войной". По словам Карасева, американцы (в отличие от киевского режима – Ред.) прогнозируют, какой может быть ответ со стороны России, он прописан в ядерной доктрине РФ. По сути, Киев и вся территория страны предлагаются как повод для нового витка эскалации – но в США понимают, что "это не шутки детские".Но в Киеве не делают выводов. Ситуация становится все более и более безысходной. Нужно искать выход, считает политолог, - но все пока живут инерцией слова "победа" - и это, как правило, те, кто никогда не сталкивался с тем, что происходит на поле боя, уверен Карасев.Он подчеркнул, что под Покровском для ВСУ "ситуация угрожающая, предкатастрофическая", добавив, что он еще старается подбирать слова, чтобы не спровоцировать панику. А Сырский тем временем пишет про Иловайск, а парламент почему-то молчит, там нет дискуссии и не происходит выработки решений. Это значит, что парламентаризма в стране нет, во время войны придумана какая-то другая система, считает Карасев.Эксперт предположил, что Камала Харрис в случае победы на выборах "будет выползать из этой войны", для ее команды незачем брать на себя войну Байдена – "это трясина для них… и они будут учитывать фактор не ослабления России, а ее усиления, по крайней мере, в военном отношении". Поэтому, продолжил он, "война, при всей эскалационной составляющей, она идет по инерционному сценарию".А что внутри страны? Внутри страны не кризис, не депрессия, а катастрофа, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. В своем блоге он отметил, что фронт сыпется, видимо, принято решение сдать Покровск (бывший Красноармейск – Ред.), сдать Торецк, Мирноград, Славянск, Краматорск – словом, "Донбасс отдать".Эксперт добавил, что, возможно, у Киева есть какой-то секретный план, но пока сложно понять, в чем он заключается. Пока "есть сдача украинской территории… есть поражение внутри страны на фронте".В тылу тем временем Волынский ТЦК (аналог военкомата – Ред.) в своем телеграм-канале заявил, что сотрудникам ТЦК в случае угрозы жизни разрешено открывать огонь на поражение – "Шутки закончились… Будет все по закону". Комментируя это заявление в эфире ютуб-канала "ПолитЭксперт", покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко спросил – а на основании какого закона сотрудники ТЦК будут применять оружие? В законе есть структуры, которые могут это делать (но ТЦК там нет). Эксперт посоветовал всем посмотреть так называемые "диктаторские законы Януковича", против которых протестовали на Майдане. Он отметил, что эти законы – "просто детский лепет" по сравнению с тем, что происходит в стране сейчас и подается под видом "большой демократии".Бондаренко также предположил, что сотрудники ТЦК не понесут наказания за свои преступления против граждан. По его мнению, в стране "создается каста людей, которые даже по окончанию войны будут сбиваться в стаю и будут главной опорой власти". Он напомнил о тонтон-макутах на Гаити, которые в 60-70-х годах прошлого века были опорой диктатуры Дювалье, который их использовал для запугивания народа и для расправы над своими политическими оппонентами."Так вот, представители ТЦК после войны станут именно такими тонтон-макутами в украинском масштабе", - сделал прогноз политолог. По его словам, уже сейчас всех сопротивляющихся бусификации (так на Украине называют похищение людей на улицах сотрудниками ТЦК, которых сажают при задержании в "бусы" - небольшие автобусы – Ред.) будут рассматривать как угрозу и могут применять против них оружие. Сюда же ложится и решение о круглосуточной работе врачебных комиссий – кто пойдет на комиссию ночью, когда действует комендантский час?По мнению Бондаренко, это означает, что будут ночные рейды ТЦК по квартирам, "будут просто вламываться" в дома в поиске новых жертв.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "В ответ на мощные удары русского оружия. НАТО благословит Украину на дальнейшую эскалацию СВО"
https://ukraina.ru/20240830/1057131786.html
https://ukraina.ru/20240829/1057095447.html
https://ukraina.ru/20240828/1057073567.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, вс рф, покровск/красноармейск, кость бондаренко, вадим карасев, соскин, политика, эксперты, александр сырский, блэкаут
Главком ВСУ Александр Сырский
по случаю десятилетней годовщины завершения боев за Иловайск выступил в своем аккаунте в одной из соцсетей с заявлением, в котором сказал"о коварстве и вероломности российского агрессора", сказал, что переговоры с "террористами" (надо понимать – с Россией) – смертельно опасны.
Не все с этим согласны. Минск-1 и Минск-2 были выгодны для Украины, но кто их сорвал? Видимо, в Киеве был расчет на военное решение, последствия мы видим, отметил украинский политолог Вадим Карасев
, комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского по случаю даты "Иловайского котла" о том, что нет никакого дипломатического решения, а надо воевать и воевать.
"Вопрос – кем, чем?", - сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов. Он продолжил: может быть, есть резон в том, чтобы рассчитывать на военное решение, но всегда должен быть и план "Б" - план политического решения.
"Если у вас военное решение не выгорит? А оно пока не выгорает и, скорее всего, не выгорит. Скорее земля выгорит на Донбассе и эмоционально выгорит страна… то, что мы уже начинаем наблюдать. Надо рассчитывать и на политическое решение, на дипломатическое решение – и чем раньше, тем лучше", - сказал Карасев. Он пояснил, что война идет с 2014 года и "с каждым годом, с каждым разом условия для переговоров хуже для Украины".
"Я не знаю, может быть есть какой-то секретный план победы, что вот мы десять лет отступаем, отступаем и потом – раз, все перевернется и падет Россия, и Россию победит Украина вместе с союзниками или партнерами. Может быть такой план есть. Но он слишком рискованный. Десять лет это продолжается. Страна выгорает эмоционально, материально, физически, политически, экономически, финансово. Выгорание идет", - заявил политолог.
В то же время Зеленский заявил
, что у него есть "план победы", который он сначала представит президенту США, а также Трампу
и Харрис
.
В связи с этим Карасев задал простой вопрос: если у нас есть план победы, то при чем тут Байден? А если он скажет "нет"? Если ли запасной план – дипломатический? Так можно воевать до конца, но – до чьего конца? До конца украинской энергетики?
Эксперт отметил, что сейчас США не договорятся напрямую с Россией, но и не разрешат, например, обстреливать ракетами стратегическую глубину РФ – "Байден
не будет рисковать Третьей мировой войной". По словам Карасева, американцы (в отличие от киевского режима – Ред.) прогнозируют, какой может быть ответ со стороны России, он прописан в ядерной доктрине РФ. По сути, Киев и вся территория страны предлагаются как повод для нового витка эскалации – но в США понимают, что "это не шутки детские".
Но в Киеве не делают выводов. Ситуация становится все более и более безысходной. Нужно искать выход, считает политолог, - но все пока живут инерцией слова "победа" - и это, как правило, те, кто никогда не сталкивался с тем, что происходит на поле боя, уверен Карасев.
Он подчеркнул, что под Покровском для ВСУ "ситуация угрожающая, предкатастрофическая", добавив, что он еще старается подбирать слова, чтобы не спровоцировать панику. А Сырский тем временем пишет про Иловайск, а парламент почему-то молчит, там нет дискуссии и не происходит выработки решений. Это значит, что парламентаризма в стране нет, во время войны придумана какая-то другая система, считает Карасев.
Эксперт предположил, что Камала Харрис в случае победы на выборах "будет выползать из этой войны", для ее команды незачем брать на себя войну Байдена – "это трясина для них… и они будут учитывать фактор не ослабления России, а ее усиления, по крайней мере, в военном отношении". Поэтому, продолжил он, "война, при всей эскалационной составляющей, она идет по инерционному сценарию".
А что внутри страны? Внутри страны не кризис, не депрессия, а катастрофа, считает экс-советник Леонида Кучмы
, украинский политолог и экономист Олег Соскин
. В своем блоге он отметил, что фронт сыпется, видимо, принято решение сдать Покровск (бывший Красноармейск – Ред.), сдать Торецк, Мирноград, Славянск, Краматорск – словом, "Донбасс отдать".
Эксперт добавил, что, возможно, у Киева есть какой-то секретный план, но пока сложно понять, в чем он заключается. Пока "есть сдача украинской территории… есть поражение внутри страны на фронте".
В тылу тем временем Волынский ТЦК (аналог военкомата – Ред.) в своем телеграм-канале заявил, что сотрудникам ТЦК в случае угрозы жизни разрешено открывать огонь на поражение – "Шутки закончились… Будет все по закону". Комментируя это заявление в эфире ютуб-канала "ПолитЭксперт", покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко
спросил – а на основании какого закона сотрудники ТЦК будут применять оружие? В законе есть структуры, которые могут это делать (но ТЦК там нет).
Эксперт посоветовал всем посмотреть так называемые "диктаторские законы Януковича
", против которых протестовали на Майдане. Он отметил, что эти законы – "просто детский лепет" по сравнению с тем, что происходит в стране сейчас и подается под видом "большой демократии".
Бондаренко также предположил, что сотрудники ТЦК не понесут наказания за свои преступления против граждан. По его мнению, в стране "создается каста людей, которые даже по окончанию войны будут сбиваться в стаю и будут главной опорой власти". Он напомнил о тонтон-макутах
на Гаити, которые в 60-70-х годах прошлого века были опорой диктатуры Дювалье
, который их использовал для запугивания народа и для расправы над своими политическими оппонентами.
"Так вот, представители ТЦК после войны станут именно такими тонтон-макутами в украинском масштабе", - сделал прогноз политолог. По его словам, уже сейчас всех сопротивляющихся бусификации (так на Украине называют похищение людей на улицах сотрудниками ТЦК, которых сажают при задержании в "бусы" - небольшие автобусы – Ред.) будут рассматривать как угрозу и могут применять против них оружие. Сюда же ложится и решение о круглосуточной работе врачебных комиссий – кто пойдет на комиссию ночью, когда действует комендантский час?
По мнению Бондаренко, это означает, что будут ночные рейды ТЦК по квартирам, "будут просто вламываться" в дома в поиске новых жертв.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "В ответ на мощные удары русского оружия. НАТО благословит Украину на дальнейшую эскалацию СВО"