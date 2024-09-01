https://ukraina.ru/20240901/1057148669.html

"Страна выгорает". Украинские эксперты обнаружили, что военкомы могут расстреливать "ухилянтов"

"Страна выгорает". Украинские эксперты обнаружили, что военкомы могут расстреливать "ухилянтов" - 01.09.2024 Украина.ру

"Страна выгорает". Украинские эксперты обнаружили, что военкомы могут расстреливать "ухилянтов"

На Украине начинают задумываться над тем, к чему может привести дальнейшая эскалация конфликта, не "выгорит" ли страна – может быть и без кавычек. И не пора ли начинать искать дипломатическое решение.

2024-09-01T11:41

2024-09-01T11:41

2024-09-01T11:41

эксклюзив

сво

украина

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покровск/красноармейск

кость бондаренко

вадим карасев

соскин

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Главком ВСУ Александр Сырский по случаю десятилетней годовщины завершения боев за Иловайск выступил в своем аккаунте в одной из соцсетей с заявлением, в котором сказал"о коварстве и вероломности российского агрессора", сказал, что переговоры с "террористами" (надо понимать – с Россией) – смертельно опасны.Не все с этим согласны. Минск-1 и Минск-2 были выгодны для Украины, но кто их сорвал? Видимо, в Киеве был расчет на военное решение, последствия мы видим, отметил украинский политолог Вадим Карасев, комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского по случаю даты "Иловайского котла" о том, что нет никакого дипломатического решения, а надо воевать и воевать."Вопрос – кем, чем?", - сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов. Он продолжил: может быть, есть резон в том, чтобы рассчитывать на военное решение, но всегда должен быть и план "Б" - план политического решения."Если у вас военное решение не выгорит? А оно пока не выгорает и, скорее всего, не выгорит. Скорее земля выгорит на Донбассе и эмоционально выгорит страна… то, что мы уже начинаем наблюдать. Надо рассчитывать и на политическое решение, на дипломатическое решение – и чем раньше, тем лучше", - сказал Карасев. Он пояснил, что война идет с 2014 года и "с каждым годом, с каждым разом условия для переговоров хуже для Украины"."Я не знаю, может быть есть какой-то секретный план победы, что вот мы десять лет отступаем, отступаем и потом – раз, все перевернется и падет Россия, и Россию победит Украина вместе с союзниками или партнерами. Может быть такой план есть. Но он слишком рискованный. Десять лет это продолжается. Страна выгорает эмоционально, материально, физически, политически, экономически, финансово. Выгорание идет", - заявил политолог.В то же время Зеленский заявил, что у него есть "план победы", который он сначала представит президенту США, а также Трампу и Харрис.В связи с этим Карасев задал простой вопрос: если у нас есть план победы, то при чем тут Байден? А если он скажет "нет"? Если ли запасной план – дипломатический? Так можно воевать до конца, но – до чьего конца? До конца украинской энергетики?Эксперт отметил, что сейчас США не договорятся напрямую с Россией, но и не разрешат, например, обстреливать ракетами стратегическую глубину РФ – "Байден не будет рисковать Третьей мировой войной". По словам Карасева, американцы (в отличие от киевского режима – Ред.) прогнозируют, какой может быть ответ со стороны России, он прописан в ядерной доктрине РФ. По сути, Киев и вся территория страны предлагаются как повод для нового витка эскалации – но в США понимают, что "это не шутки детские".Но в Киеве не делают выводов. Ситуация становится все более и более безысходной. Нужно искать выход, считает политолог, - но все пока живут инерцией слова "победа" - и это, как правило, те, кто никогда не сталкивался с тем, что происходит на поле боя, уверен Карасев.Он подчеркнул, что под Покровском для ВСУ "ситуация угрожающая, предкатастрофическая", добавив, что он еще старается подбирать слова, чтобы не спровоцировать панику. А Сырский тем временем пишет про Иловайск, а парламент почему-то молчит, там нет дискуссии и не происходит выработки решений. Это значит, что парламентаризма в стране нет, во время войны придумана какая-то другая система, считает Карасев.Эксперт предположил, что Камала Харрис в случае победы на выборах "будет выползать из этой войны", для ее команды незачем брать на себя войну Байдена – "это трясина для них… и они будут учитывать фактор не ослабления России, а ее усиления, по крайней мере, в военном отношении". Поэтому, продолжил он, "война, при всей эскалационной составляющей, она идет по инерционному сценарию".А что внутри страны? Внутри страны не кризис, не депрессия, а катастрофа, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. В своем блоге он отметил, что фронт сыпется, видимо, принято решение сдать Покровск (бывший Красноармейск – Ред.), сдать Торецк, Мирноград, Славянск, Краматорск – словом, "Донбасс отдать".Эксперт добавил, что, возможно, у Киева есть какой-то секретный план, но пока сложно понять, в чем он заключается. Пока "есть сдача украинской территории… есть поражение внутри страны на фронте".В тылу тем временем Волынский ТЦК (аналог военкомата – Ред.) в своем телеграм-канале заявил, что сотрудникам ТЦК в случае угрозы жизни разрешено открывать огонь на поражение – "Шутки закончились… Будет все по закону". Комментируя это заявление в эфире ютуб-канала "ПолитЭксперт", покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко спросил – а на основании какого закона сотрудники ТЦК будут применять оружие? В законе есть структуры, которые могут это делать (но ТЦК там нет). Эксперт посоветовал всем посмотреть так называемые "диктаторские законы Януковича", против которых протестовали на Майдане. Он отметил, что эти законы – "просто детский лепет" по сравнению с тем, что происходит в стране сейчас и подается под видом "большой демократии".Бондаренко также предположил, что сотрудники ТЦК не понесут наказания за свои преступления против граждан. По его мнению, в стране "создается каста людей, которые даже по окончанию войны будут сбиваться в стаю и будут главной опорой власти". Он напомнил о тонтон-макутах на Гаити, которые в 60-70-х годах прошлого века были опорой диктатуры Дювалье, который их использовал для запугивания народа и для расправы над своими политическими оппонентами."Так вот, представители ТЦК после войны станут именно такими тонтон-макутами в украинском масштабе", - сделал прогноз политолог. По его словам, уже сейчас всех сопротивляющихся бусификации (так на Украине называют похищение людей на улицах сотрудниками ТЦК, которых сажают при задержании в "бусы" - небольшие автобусы – Ред.) будут рассматривать как угрозу и могут применять против них оружие. Сюда же ложится и решение о круглосуточной работе врачебных комиссий – кто пойдет на комиссию ночью, когда действует комендантский час?По мнению Бондаренко, это означает, что будут ночные рейды ТЦК по квартирам, "будут просто вламываться" в дома в поиске новых жертв.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "В ответ на мощные удары русского оружия. НАТО благословит Украину на дальнейшую эскалацию СВО"

https://ukraina.ru/20240830/1057131786.html

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https://ukraina.ru/20240828/1057073567.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, вс рф, покровск/красноармейск, кость бондаренко, вадим карасев, соскин, политика, эксперты, александр сырский, блэкаут