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ВСУ обстреляли Шебекино, есть жертвы - губернатор

ВСУ обстреляли Шебекино, есть жертвы - губернатор - 29.08.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Шебекино, есть жертвы - губернатор

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 августа обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-08-29T09:09

2024-08-29T09:09

2024-08-29T09:09

новости

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

ранение

смерть

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"Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. К большому горю, погиб один человек… По предварительной информации, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ", - сказал Гладков.Губернатор добавил, что в результате прилета снаряда повреждены административное здание и социальный объект. Также произошло возгорание легкового автомобиля. Пожарные расчёты занимаются ликвидацией очага возгорания.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.Подробнее об обстрелах региона - в материале ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина на сайте Украина.ру.

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новости, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, ранение, смерть