ВСУ обстреляли Шебекино, есть жертвы - губернатор
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 августа обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. К большому горю, погиб один человек… По предварительной информации, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ", - сказал Гладков.
Губернатор добавил, что в результате прилета снаряда повреждены административное здание и социальный объект.
Также произошло возгорание легкового автомобиля. Пожарные расчёты занимаются ликвидацией очага возгорания.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Подробнее об обстрелах региона - в материале ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина на сайте Украина.ру.