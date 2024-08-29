ВСУ обстреляли Шебекино, есть жертвы - губернатор - 29.08.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Шебекино, есть жертвы - губернатор
ВСУ обстреляли Шебекино, есть жертвы - губернатор - 29.08.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Шебекино, есть жертвы - губернатор
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 августа обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-08-29T09:09
2024-08-29T09:09
новости
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
ранение
смерть
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"Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. К большому горю, погиб один человек… По предварительной информации, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ", - сказал Гладков.Губернатор добавил, что в результате прилета снаряда повреждены административное здание и социальный объект. Также произошло возгорание легкового автомобиля. Пожарные расчёты занимаются ликвидацией очага возгорания.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.Подробнее об обстрелах региона - в материале ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина на сайте Украина.ру.
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новости, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, ранение, смерть
Новости, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, ранение, смерть

ВСУ обстреляли Шебекино, есть жертвы - губернатор

09:09 29.08.2024
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
Открытие инфекционного центра в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 августа обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. К большому горю, погиб один человек… По предварительной информации, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ", - сказал Гладков.
Губернатор добавил, что в результате прилета снаряда повреждены административное здание и социальный объект.
Также произошло возгорание легкового автомобиля. Пожарные расчёты занимаются ликвидацией очага возгорания.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Подробнее об обстрелах региона - в материале ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина на сайте Украина.ру.
 
НовостиШебекиноБелгородская областьВячеслав Гладковранениесмерть
 
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