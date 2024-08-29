https://ukraina.ru/20240829/1057104739.html

Моя хата с краю: Суздальцев рассказал, почему украинцы хотят побеждать, но чтобы за них воевало НАТО

Моя хата с краю: Суздальцев рассказал, почему украинцы хотят побеждать, но чтобы за них воевало НАТО - 29.08.2024 Украина.ру

Моя хата с краю: Суздальцев рассказал, почему украинцы хотят побеждать, но чтобы за них воевало НАТО

Украинцы себя чувствуют уютно, воюя якобы "за правое дело". Но реально воевать они не хотят, это специфика восточноевропейского менталитета: кто бы что-нибудь сделал за нас вместо нас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-08-29T04:15

2024-08-29T04:15

2024-08-29T04:15

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Общественные настроения на Украине можно охарактеризовать так: они патриоты, там так работает пропаганда, иронично отметил политолог. Украинцы себя чувствуют уютно, воюя якобы "за правое дело". Но реально воевать они не хотят, это специфика восточноевропейского менталитета: кто бы что-нибудь сделал за нас вместо нас, подчеркнул эксперт.На Украине это называется "моя хата с краю". И такие "хатаскрайники" активны, поддерживают Зеленского и считают, что за Украину должно воевать НАТО. Но победить они хотят. Такой разрыв в мышлении характерен для Украины. Воюйте за нас, а мы будем, как приемная комиссия, указал он."Это незрелое общество, не зря мы говорим, что Украина не формируется как государство. Это менталитет, который не дошел до стадии понимания ответственности за мир", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина лишь внешне напоминает государство, являясь по сути обычной бандой - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украинская банда и курские убийства на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240828/1057104163.html

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новости, украина, россия, донбасс, андрей суздальцев, нато, владимир зеленский, чечня, обстрелы, украинцы