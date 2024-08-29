Моя хата с краю: Суздальцев рассказал, почему украинцы хотят побеждать, но чтобы за них воевало НАТО
Украинцы себя чувствуют уютно, воюя якобы "за правое дело". Но реально воевать они не хотят, это специфика восточноевропейского менталитета: кто бы что-нибудь сделал за нас вместо нас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Общественные настроения на Украине можно охарактеризовать так: они патриоты, там так работает пропаганда, иронично отметил политолог.
"Все факты, что мы выступили в ответ в 2022 году, отметаются. Забыты обстрелы Донбасса. А когда у них спрашиваешь. Что вы делали в Чечне в 90-е годы, когда убивали наших солдат, делают круглые глаза", - указал Суздальцев.
Украинцы себя чувствуют уютно, воюя якобы "за правое дело". Но реально воевать они не хотят, это специфика восточноевропейского менталитета: кто бы что-нибудь сделал за нас вместо нас, подчеркнул эксперт.
На Украине это называется "моя хата с краю". И такие "хатаскрайники" активны, поддерживают Зеленского и считают, что за Украину должно воевать НАТО. Но победить они хотят. Такой разрыв в мышлении характерен для Украины. Воюйте за нас, а мы будем, как приемная комиссия, указал он.
"Это незрелое общество, не зря мы говорим, что Украина не формируется как государство. Это менталитет, который не дошел до стадии понимания ответственности за мир", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.ру
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