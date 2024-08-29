Моя хата с краю: Суздальцев рассказал, почему украинцы хотят побеждать, но чтобы за них воевало НАТО - 29.08.2024 Украина.ру
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Моя хата с краю: Суздальцев рассказал, почему украинцы хотят побеждать, но чтобы за них воевало НАТО
Моя хата с краю: Суздальцев рассказал, почему украинцы хотят побеждать, но чтобы за них воевало НАТО - 29.08.2024 Украина.ру
Моя хата с краю: Суздальцев рассказал, почему украинцы хотят побеждать, но чтобы за них воевало НАТО
Украинцы себя чувствуют уютно, воюя якобы "за правое дело". Но реально воевать они не хотят, это специфика восточноевропейского менталитета: кто бы что-нибудь сделал за нас вместо нас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-08-29T04:15
2024-08-29T04:15
новости
украина
россия
донбасс
андрей суздальцев
нато
владимир зеленский
чечня
обстрелы
украинцы
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Общественные настроения на Украине можно охарактеризовать так: они патриоты, там так работает пропаганда, иронично отметил политолог. Украинцы себя чувствуют уютно, воюя якобы "за правое дело". Но реально воевать они не хотят, это специфика восточноевропейского менталитета: кто бы что-нибудь сделал за нас вместо нас, подчеркнул эксперт.На Украине это называется "моя хата с краю". И такие "хатаскрайники" активны, поддерживают Зеленского и считают, что за Украину должно воевать НАТО. Но победить они хотят. Такой разрыв в мышлении характерен для Украины. Воюйте за нас, а мы будем, как приемная комиссия, указал он."Это незрелое общество, не зря мы говорим, что Украина не формируется как государство. Это менталитет, который не дошел до стадии понимания ответственности за мир", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина лишь внешне напоминает государство, являясь по сути обычной бандой - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украинская банда и курские убийства на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, донбасс, андрей суздальцев, нато, владимир зеленский, чечня, обстрелы, украинцы
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Андрей Суздальцев, НАТО, Владимир Зеленский, Чечня, обстрелы, украинцы

Моя хата с краю: Суздальцев рассказал, почему украинцы хотят побеждать, но чтобы за них воевало НАТО

04:15 29.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Объединительный собор" на Украине
Объединительный собор на Украине - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украинцы себя чувствуют уютно, воюя якобы "за правое дело". Но реально воевать они не хотят, это специфика восточноевропейского менталитета: кто бы что-нибудь сделал за нас вместо нас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Общественные настроения на Украине можно охарактеризовать так: они патриоты, там так работает пропаганда, иронично отметил политолог.
"Все факты, что мы выступили в ответ в 2022 году, отметаются. Забыты обстрелы Донбасса. А когда у них спрашиваешь. Что вы делали в Чечне в 90-е годы, когда убивали наших солдат, делают круглые глаза", - указал Суздальцев.
Украинцы себя чувствуют уютно, воюя якобы "за правое дело". Но реально воевать они не хотят, это специфика восточноевропейского менталитета: кто бы что-нибудь сделал за нас вместо нас, подчеркнул эксперт.
На Украине это называется "моя хата с краю". И такие "хатаскрайники" активны, поддерживают Зеленского и считают, что за Украину должно воевать НАТО. Но победить они хотят. Такой разрыв в мышлении характерен для Украины. Воюйте за нас, а мы будем, как приемная комиссия, указал он.
"Это незрелое общество, не зря мы говорим, что Украина не формируется как государство. Это менталитет, который не дошел до стадии понимания ответственности за мир", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Украина лишь внешне напоминает государство, являясь по сути обычной бандой - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украинская банда и курские убийства на сайте Украина.ру
Перенджиев. Карта СВО
Вчера, 19:34
Подполковник Перенджиев: Маленький плацдарм в Волчанске сыграет свою роль в СВО, но его час не наступилПродвижение российской армии в Донбассе позволит взять под контроль дорогу от Селидово до Покровска. А это означает перерезание путей снабжения ВСУ на Южнодонецком направлении и создает хорошие условия для освобождения всего Донбасса.
 
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