В РПЦ рассказали, как помогают пострадавшим от ВСУ жителям Курской области - 19.08.2024 Украина.ру
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В РПЦ рассказали, как помогают пострадавшим от ВСУ жителям Курской области
В РПЦ рассказали, как помогают пострадавшим от ВСУ жителям Курской области - 19.08.2024 Украина.ру
В РПЦ рассказали, как помогают пострадавшим от ВСУ жителям Курской области
Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви (РПЦ) в телеграм-канале "Дела Церкви" перечислил, как церковь помогла жителям Курской области, пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины
2024-08-19T12:02
2024-08-19T12:02
новости
курская область
рпц
помощь
церковь
гуманитарная помощь
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На днях патриарх Кирилл благословил общецерковный сбор средств для беженцев из Курской области.Около 500 обращений поступило из Курской области на горячую линию Синодального отдела по благотворительности с 7 августа, с 16 августа более 1,2 тысячи человек обратились за помощью в церковный центр комплексной социальной помощи в Свято-Троицком монастыре Курска.Также с начала вторжения ВСУ почти 300 человек (порядка 90 семей) из Курской области обратились в Московский штаб помощи беженцам. Всем им выдают гуманитарную помощь (продукты, средства гигиены, бытовую химию). Также по запросу беженцам передают подушки, постельное белье, одеяла, посуду.Еще почти две тысячи человек получили помощь в пункте гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. В пункт доставили 19 грузов с гуманитарной помощью."Гуманитарный центр Санкт-Петербургской епархии отправил в Курскую область первую тонну гуманитарного груза. Он был собран за неделю неравнодушными петербуржцами, прихожанами храмов Санкт-Петербурга. Следующая отправка планируется 19 и 21 августа", - указали в РПЦ.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, курская область, рпц, помощь, церковь, гуманитарная помощь
Новости, Курская область, РПЦ, помощь, Церковь, гуманитарная помощь

В РПЦ рассказали, как помогают пострадавшим от ВСУ жителям Курской области

12:02 19.08.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви (РПЦ) в телеграм-канале "Дела Церкви" перечислил, как церковь помогла жителям Курской области, пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины
На днях патриарх Кирилл благословил общецерковный сбор средств для беженцев из Курской области.
Около 500 обращений поступило из Курской области на горячую линию Синодального отдела по благотворительности с 7 августа, с 16 августа более 1,2 тысячи человек обратились за помощью в церковный центр комплексной социальной помощи в Свято-Троицком монастыре Курска.

"В центре получили помощь 571 человек. Две семьи расселили в пунктах временного размещения. Приобрели и адресно отвезли семь раскладушек", - указали в посте.

Также с начала вторжения ВСУ почти 300 человек (порядка 90 семей) из Курской области обратились в Московский штаб помощи беженцам. Всем им выдают гуманитарную помощь (продукты, средства гигиены, бытовую химию). Также по запросу беженцам передают подушки, постельное белье, одеяла, посуду.
Еще почти две тысячи человек получили помощь в пункте гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. В пункт доставили 19 грузов с гуманитарной помощью.
"Гуманитарный центр Санкт-Петербургской епархии отправил в Курскую область первую тонну гуманитарного груза. Он был собран за неделю неравнодушными петербуржцами, прихожанами храмов Санкт-Петербурга. Следующая отправка планируется 19 и 21 августа", - указали в РПЦ.
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
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