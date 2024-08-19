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В РПЦ рассказали, как помогают пострадавшим от ВСУ жителям Курской области

В РПЦ рассказали, как помогают пострадавшим от ВСУ жителям Курской области - 19.08.2024 Украина.ру

В РПЦ рассказали, как помогают пострадавшим от ВСУ жителям Курской области

Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви (РПЦ) в телеграм-канале "Дела Церкви" перечислил, как церковь помогла жителям Курской области, пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины

2024-08-19T12:02

2024-08-19T12:02

2024-08-19T12:02

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курская область

рпц

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церковь

гуманитарная помощь

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На днях патриарх Кирилл благословил общецерковный сбор средств для беженцев из Курской области.Около 500 обращений поступило из Курской области на горячую линию Синодального отдела по благотворительности с 7 августа, с 16 августа более 1,2 тысячи человек обратились за помощью в церковный центр комплексной социальной помощи в Свято-Троицком монастыре Курска.Также с начала вторжения ВСУ почти 300 человек (порядка 90 семей) из Курской области обратились в Московский штаб помощи беженцам. Всем им выдают гуманитарную помощь (продукты, средства гигиены, бытовую химию). Также по запросу беженцам передают подушки, постельное белье, одеяла, посуду.Еще почти две тысячи человек получили помощь в пункте гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. В пункт доставили 19 грузов с гуманитарной помощью."Гуманитарный центр Санкт-Петербургской епархии отправил в Курскую область первую тонну гуманитарного груза. Он был собран за неделю неравнодушными петербуржцами, прихожанами храмов Санкт-Петербурга. Следующая отправка планируется 19 и 21 августа", - указали в РПЦ.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, рпц, помощь, церковь, гуманитарная помощь