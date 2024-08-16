Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Но смычка недовольных военных и оппозиционных политиков – почти готовый мятеж. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Если "антизеленской оппозиции" удастся добиться отказа армии выполнять приказы, выхода её из подчинения генералам, то они фактически развалят фронт и таким образом откроют ВС РФ дорогу вглубь Украины, в любом направлении, рассказал эксперт.
"Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов [Владимир] Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Именно такую опору они и пытаются создать, раздувая недовольство армии командованием. Ну а смычка недовольных военных и оппозиционных политиков – почти готовый мятеж", - подчеркнул Ищенко.
Так что пожелаем украинским "паукам в банке" удачи. Неважно подавит ли Зеленский мятеж или наоборот, важно чтобы итак крайне ослабленные ВСУ и расшатанные украинские государственные структуры получили альтернативный центр власти, отметил политолог.
Мятеж легко начать, но трудно закончить. Первые мятежники через каких-то пару месяцев с гневом и удивлением смотрят на своих эпигонов, пришедших уже по их души. Раз открыв "ящик Пандоры" и показав, что власть можно менять силой, его очень трудно закрыть, указал обозреватель.
"Поэтому сильная власть любые мятежи старается давить в зародыше. На Украине власть слаба, а поражения на фронте делают её ещё слабее", - заключил автор материала.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.ру
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