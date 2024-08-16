Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции" - 16.08.2024 Украина.ру
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Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"
Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции" - 16.08.2024 Украина.ру
Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"
Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Но смычка недовольных военных и оппозиционных политиков – почти готовый мятеж. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-08-16T05:15
2024-08-16T05:15
новости
украина
ростислав ищенко
всу
владимир зеленский
украинская армия
мятеж
власть
украинская власть
верховная рада
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Если "антизеленской оппозиции" удастся добиться отказа армии выполнять приказы, выхода её из подчинения генералам, то они фактически развалят фронт и таким образом откроют ВС РФ дорогу вглубь Украины, в любом направлении, рассказал эксперт.Так что пожелаем украинским "паукам в банке" удачи. Неважно подавит ли Зеленский мятеж или наоборот, важно чтобы итак крайне ослабленные ВСУ и расшатанные украинские государственные структуры получили альтернативный центр власти, отметил политолог.Мятеж легко начать, но трудно закончить. Первые мятежники через каких-то пару месяцев с гневом и удивлением смотрят на своих эпигонов, пришедших уже по их души. Раз открыв "ящик Пандоры" и показав, что власть можно менять силой, его очень трудно закрыть, указал обозреватель."Поэтому сильная власть любые мятежи старается давить в зародыше. На Украине власть слаба, а поражения на фронте делают её ещё слабее", - заключил автор материала.Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.руО том, какие цели преследует Запад, толкая ВСУ на наступление в Курской области - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240815/1056878107.html
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новости, украина, ростислав ищенко, всу, владимир зеленский, украинская армия, мятеж, власть, украинская власть, верховная рада
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, ВСУ, Владимир Зеленский, украинская армия, мятеж, власть, украинская власть, Верховная Рада

Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"

05:15 16.08.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Но смычка недовольных военных и оппозиционных политиков – почти готовый мятеж. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Если "антизеленской оппозиции" удастся добиться отказа армии выполнять приказы, выхода её из подчинения генералам, то они фактически развалят фронт и таким образом откроют ВС РФ дорогу вглубь Украины, в любом направлении, рассказал эксперт.

"Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов [Владимир] Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Именно такую опору они и пытаются создать, раздувая недовольство армии командованием. Ну а смычка недовольных военных и оппозиционных политиков – почти готовый мятеж", - подчеркнул Ищенко.

Так что пожелаем украинским "паукам в банке" удачи. Неважно подавит ли Зеленский мятеж или наоборот, важно чтобы итак крайне ослабленные ВСУ и расшатанные украинские государственные структуры получили альтернативный центр власти, отметил политолог.
Мятеж легко начать, но трудно закончить. Первые мятежники через каких-то пару месяцев с гневом и удивлением смотрят на своих эпигонов, пришедших уже по их души. Раз открыв "ящик Пандоры" и показав, что власть можно менять силой, его очень трудно закрыть, указал обозреватель.
"Поэтому сильная власть любые мятежи старается давить в зародыше. На Украине власть слаба, а поражения на фронте делают её ещё слабее", - заключил автор материала.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.ру
О том, какие цели преследует Запад, толкая ВСУ на наступление в Курской области - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру
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НовостиУкраинаРостислав ИщенкоВСУВладимир Зеленскийукраинская армиямятежвластьукраинская властьВерховная Рада
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского
05:45Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ
05:30"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой
05:15Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"
05:00Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли
04:45Резервы на черный день: Ищенко о том, почему растет пропасть между фронтовым офицерством и штабами ВСУ
04:30Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием
04:15"Буйных полно": Межевич о том, почему в случае втягивания Польши России придётся помогать Белоруссии
04:00"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной
03:45Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ
03:30Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО
03:15Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов
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