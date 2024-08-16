https://ukraina.ru/20240816/1056897594.html

Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"

Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции" - 16.08.2024 Украина.ру

Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"

Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Но смычка недовольных военных и оппозиционных политиков – почти готовый мятеж. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-08-16T05:15

2024-08-16T05:15

2024-08-16T05:15

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мятеж

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украинская власть

верховная рада

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Если "антизеленской оппозиции" удастся добиться отказа армии выполнять приказы, выхода её из подчинения генералам, то они фактически развалят фронт и таким образом откроют ВС РФ дорогу вглубь Украины, в любом направлении, рассказал эксперт.Так что пожелаем украинским "паукам в банке" удачи. Неважно подавит ли Зеленский мятеж или наоборот, важно чтобы итак крайне ослабленные ВСУ и расшатанные украинские государственные структуры получили альтернативный центр власти, отметил политолог.Мятеж легко начать, но трудно закончить. Первые мятежники через каких-то пару месяцев с гневом и удивлением смотрят на своих эпигонов, пришедших уже по их души. Раз открыв "ящик Пандоры" и показав, что власть можно менять силой, его очень трудно закрыть, указал обозреватель."Поэтому сильная власть любые мятежи старается давить в зародыше. На Украине власть слаба, а поражения на фронте делают её ещё слабее", - заключил автор материала.Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.руО том, какие цели преследует Запад, толкая ВСУ на наступление в Курской области - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру

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новости, украина, ростислав ищенко, всу, владимир зеленский, украинская армия, мятеж, власть, украинская власть, верховная рада