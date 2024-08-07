https://ukraina.ru/20240807/1056674179.html

Перенджиев: США решили стать хозяевами Арктики, но встретили там не только Россию, но и "Восток"

Перенджиев: США решили стать хозяевами Арктики, но встретили там не только Россию, но и "Восток" - 07.08.2024 Украина.ру

Перенджиев: США решили стать хозяевами Арктики, но встретили там не только Россию, но и "Восток"

США всеми силами пытается помешать России бросить все свои силы за борьбу за Арктику. Для этого Вашингтон отвлекает Москву на Украину и другие страны, а также пытается с обеих сторон закупорить Севморпуть – со стороны Баренцева моря и со стороны Тихого океана. Однако есть нюансы

2024-08-07T03:50

2024-08-07T03:50

2024-08-07T03:50

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россия

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александр перенджиев

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.О роли Китая и других стран подробнее Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов отметил, что вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом.По его мнению, было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить "много и дорогого", однако в то же время напомнил: такого арктического опыта, как у России, нет ни у кого в мире."Те же американцы массово развернули боевые бронированные машины Stryker для противостояния с нами, но выяснилось, что они не могут нормально функционировать при низкотемпературном климате. В артиллерийских орудиях замерзает гидравлика, артиллерийские планшеты выходят из строя", - подчеркнул Леонов.

https://ukraina.ru/20240624/1055816764.html

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новости, россия, арктика, сша, александр перенджиев, украина.ру