Перенджиев: США решили стать хозяевами Арктики, но встретили там не только Россию, но и "Восток" - 07.08.2024 Украина.ру
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Перенджиев: США решили стать хозяевами Арктики, но встретили там не только Россию, но и "Восток"
Перенджиев: США решили стать хозяевами Арктики, но встретили там не только Россию, но и "Восток" - 07.08.2024 Украина.ру
Перенджиев: США решили стать хозяевами Арктики, но встретили там не только Россию, но и "Восток"
США всеми силами пытается помешать России бросить все свои силы за борьбу за Арктику. Для этого Вашингтон отвлекает Москву на Украину и другие страны, а также пытается с обеих сторон закупорить Севморпуть – со стороны Баренцева моря и со стороны Тихого океана. Однако есть нюансы
2024-08-07T03:50
2024-08-07T03:50
новости
россия
арктика
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.О роли Китая и других стран подробнее Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов отметил, что вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом.По его мнению, было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить "много и дорогого", однако в то же время напомнил: такого арктического опыта, как у России, нет ни у кого в мире."Те же американцы массово развернули боевые бронированные машины Stryker для противостояния с нами, но выяснилось, что они не могут нормально функционировать при низкотемпературном климате. В артиллерийских орудиях замерзает гидравлика, артиллерийские планшеты выходят из строя", - подчеркнул Леонов.
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новости, россия, арктика, сша, александр перенджиев, украина.ру
Новости, Россия, Арктика, США, Александр Перенджиев, Украина.ру

Перенджиев: США решили стать хозяевами Арктики, но встретили там не только Россию, но и "Восток"

03:50 07.08.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктическая экспедиция "Кара-зима 2015"
Арктическая экспедиция Кара-зима 2015 - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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США всеми силами пытается помешать России бросить все свои силы за борьбу за Арктику. Для этого Вашингтон отвлекает Москву на Украину и другие страны, а также пытается с обеих сторон закупорить Севморпуть – со стороны Баренцева моря и со стороны Тихого океана. Однако есть нюансы
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
"Вашингтон ждал неприятный сюрприз, из-за чего он и задергался с новой арктической стратегией. Штаты думали, что в схватку за Севморпуть и арктические ресурсы им придется вступать в борьбу с одной Россией, но в этом вопросе Китай стал нашим реальным союзником. Пекин не готов вмешиваться в украинский конфликт, предпочитая стоять над схваткой. Но в том, что касается Севера, китайцы проявляют решимость. Это подтверждает наше с ними последнее взаимодействие в воздушном пространстве возле Кольского полуострова и Аляски. Все это привело Вашингтон в замешательство", - отметил эксперт.
О роли Китая и других стран подробнее Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов отметил, что вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом.
По его мнению, было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить "много и дорогого", однако в то же время напомнил: такого арктического опыта, как у России, нет ни у кого в мире.
"Те же американцы массово развернули боевые бронированные машины Stryker для противостояния с нами, но выяснилось, что они не могут нормально функционировать при низкотемпературном климате. В артиллерийских орудиях замерзает гидравлика, артиллерийские планшеты выходят из строя", - подчеркнул Леонов.
24 июня, 14:41
США хотят вернуть господство в Арктике. Таяние льдов ведёт к Холодной войнеНесмотря на растущую глобальную напряженность, которая проявляется в виде кризисов в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, американская элита не упускает из фокуса своего внимания Арктику, прекрасно осознавая ее стратегическое и экономическое значение.
 
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