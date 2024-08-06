Шойгу высказался о реакции Киева на условия Путина по урегулированию конфликта - 06.08.2024 Украина.ру
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Шойгу высказался о реакции Киева на условия Путина по урегулированию конфликта
Шойгу высказался о реакции Киева на условия Путина по урегулированию конфликта - 06.08.2024 Украина.ру
Шойгу высказался о реакции Киева на условия Путина по урегулированию конфликта
От Киева не поступило никакой реакции на условия по урегулированию ситуации на Украине, названные президентом России Владимиром Путиным. Об этом 6 августа заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
2024-08-06T12:37
2024-08-06T12:37
новости
украина
россия
владимир путин
киев
сергей шойгу
конфликт
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"С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", - сказал Шойгу.По его словам, бессмысленно говорить о таком формате, как Женевская конференция по Украине, "формула Зеленского" и прочих.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, владимир путин, киев, сергей шойгу, конфликт
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, Киев, Сергей Шойгу, конфликт

Шойгу высказался о реакции Киева на условия Путина по урегулированию конфликта

12:37 06.08.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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От Киева не поступило никакой реакции на условия по урегулированию ситуации на Украине, названные президентом России Владимиром Путиным. Об этом 6 августа заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
"С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет", - сказал Шойгу.
По его словам, бессмысленно говорить о таком формате, как Женевская конференция по Украине, "формула Зеленского" и прочих.
"Потому что переговоры без главного переговорщика - это выглядит не очень понятно", - добавил Шойгу.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ПутинКиевСергей Шойгуконфликт
 
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