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"Наступление уже идет": Казаков о том, как ВС РФ "паровым катком" давят ВСУ и освобождают новые поселки

"Наступление уже идет": Казаков о том, как ВС РФ "паровым катком" давят ВСУ и освобождают новые поселки - 06.08.2024 Украина.ру

"Наступление уже идет": Казаков о том, как ВС РФ "паровым катком" давят ВСУ и освобождают новые поселки

Наступление ВС РФ уже идет. Покровское направление - самое показательное в этом смысле. Теперь вызывает удивление, когда день обходится без сообщений о взятии того или иного населенного пункта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-08-06T06:00

2024-08-06T06:00

2024-08-06T06:00

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Генштаб знает, что на каждом направлении у врага нет возможности поймать нас в ловушку. Это говорит о слабости ВСУ и о силе российской армии. Поэтому я убежден, что в ходе СВО идет наше наступление, рассказал эксперт.Конечно, сейчас ВСУ не могут восполнить потери. Именно поэтому получается продвижение и российский Генштаб не опасается такой не очень удобной конфигурации фронта. Это русский паровой каток, указал политолог."Все видели, как каток укладывает асфальт. Он двигается медленно, а теперь представьте, если он будет ехать под горку. Раньше мы после долгих и продолжительных боев брали по одному поселку в две недели. А теперь удивление вызывает, когда день обходится без сообщений о взятии того или иного населенного пункта", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.руО том, как у противника после прорыва в Очеретино появляются новые болевые точки - в интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум на сайте Украина.ру

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новости, россия, лисичанск, александр казаков, северск, наступление, потери всу, донбасс