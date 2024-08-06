"Наступление уже идет": Казаков о том, как ВС РФ "паровым катком" давят ВСУ и освобождают новые поселки
Наступление ВС РФ уже идет. Покровское направление - самое показательное в этом смысле. Теперь вызывает удивление, когда день обходится без сообщений о взятии того или иного населенного пункта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Генштаб знает, что на каждом направлении у врага нет возможности поймать нас в ловушку. Это говорит о слабости ВСУ и о силе российской армии. Поэтому я убежден, что в ходе СВО идет наше наступление, рассказал эксперт.
"Это не улучшение линии фронта, потому что мы ее ухудшаем, по сути. Посмотрите, Северский выступ, где рядом Лисичанск. Там мы постепенно сдавливаем этот выступ. А в сторону Покровска мы наоборот вклиниваемся. Наступление уже идет, и Покровское направление самое показательное в этом смысле", - отметил Казаков.
Конечно, сейчас ВСУ не могут восполнить потери. Именно поэтому получается продвижение и российский Генштаб не опасается такой не очень удобной конфигурации фронта. Это русский паровой каток, указал политолог.
"Все видели, как каток укладывает асфальт. Он двигается медленно, а теперь представьте, если он будет ехать под горку. Раньше мы после долгих и продолжительных боев брали по одному поселку в две недели. А теперь удивление вызывает, когда день обходится без сообщений о взятии того или иного населенного пункта", - резюмировал собеседник издания.
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