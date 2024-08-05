"ВСУ не могут нас отрезать": Казаков раскрыл, как ВС РФ прорвались в Очретино и вклинились в Угледаре - 05.08.2024 Украина.ру
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"ВСУ не могут нас отрезать": Казаков раскрыл, как ВС РФ прорвались в Очретино и вклинились в Угледаре
"ВСУ не могут нас отрезать": Казаков раскрыл, как ВС РФ прорвались в Очретино и вклинились в Угледаре - 05.08.2024 Украина.ру
"ВСУ не могут нас отрезать": Казаков раскрыл, как ВС РФ прорвались в Очретино и вклинились в Угледаре
Части ВС РФ вклиниваются в оборону противника на пять-шесть километров, а это рискованно при угрозе БПЛА. Но у ВСУ нет сил, чтобы нанести фланговый удар или перебросить резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-08-05T05:15
2024-08-05T05:15
новости
россия
харьковская область
александр казаков
нью-йорк
всу
вс рф
очеретино
угледар
донбасс
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Характер боевых действий с российской стороны говорит о том, что разведка знает, что у ВСУ нет сил ни нанести фланговый удар, ни перебросить резервы, потому что их выдернули в Харьковскую область, рассказал эксперт.Части ВС РФ вклиниваются в оборону противника на пять-шесть километров, а это рискованно при угрозе БПЛА. Например, очеретинский прорыв на пять километров вдоль железной дороги, прорыв севернее Угледара вдоль лесополосы на четыре километра, добавил политик.Начало операции в районе Новгородского (Нью-Йорк) проходило также. Сначала вклиниваемся на большую глубину, а потом "распускаются цветки", то есть происходит обеспечение флангов. Дальше операция в Харьковской области в районе Песчаного. Ровно то же самое вклинивание в глубину, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.руО том, как у противника после прорыва в Очеретино появляются новые болевые точки - в интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240804/1056645080.html
россия
харьковская область
нью-йорк
очеретино
угледар
донбасс
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новости, россия, харьковская область, александр казаков, нью-йорк, всу, вс рф, очеретино, угледар, донбасс, наступление, сво
Новости, Россия, Харьковская область, Александр Казаков, Нью-Йорк, ВСУ, ВС РФ, Очеретино, Угледар, Донбасс, наступление, СВО

"ВСУ не могут нас отрезать": Казаков раскрыл, как ВС РФ прорвались в Очретино и вклинились в Угледаре

05:15 05.08.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБМП ВС РФ в Донбассе
БМП ВС РФ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Части ВС РФ вклиниваются в оборону противника на пять-шесть километров, а это рискованно при угрозе БПЛА. Но у ВСУ нет сил, чтобы нанести фланговый удар или перебросить резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Характер боевых действий с российской стороны говорит о том, что разведка знает, что у ВСУ нет сил ни нанести фланговый удар, ни перебросить резервы, потому что их выдернули в Харьковскую область, рассказал эксперт.
Части ВС РФ вклиниваются в оборону противника на пять-шесть километров, а это рискованно при угрозе БПЛА. Например, очеретинский прорыв на пять километров вдоль железной дороги, прорыв севернее Угледара вдоль лесополосы на четыре километра, добавил политик.
"Очевидно, что противник может отрезать наши части и образовать котел. Но никто не будет отправлять своих солдат в окружение. То есть разведка знает, что у ВСУ нет возможности нас отрезать", - подчеркнул Казаков.
Начало операции в районе Новгородского (Нью-Йорк) проходило также. Сначала вклиниваемся на большую глубину, а потом "распускаются цветки", то есть происходит обеспечение флангов. Дальше операция в Харьковской области в районе Песчаного. Ровно то же самое вклинивание в глубину, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.ру
О том, как у противника после прорыва в Очеретино появляются новые болевые точки - в интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум на сайте Украина.ру
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 10:25
Алексей Анпилогов: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зимуНаше наступление небыстрое, но неотвратимое. Русский паровой каток, которого так боится противник, разгоняется
 
НовостиРоссияХарьковская областьАлександр КазаковНью-ЙоркВСУВС РФОчеретиноУгледарДонбасснаступлениеСВО
 
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