"ВСУ не могут нас отрезать": Казаков раскрыл, как ВС РФ прорвались в Очретино и вклинились в Угледаре
Части ВС РФ вклиниваются в оборону противника на пять-шесть километров, а это рискованно при угрозе БПЛА. Но у ВСУ нет сил, чтобы нанести фланговый удар или перебросить резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Характер боевых действий с российской стороны говорит о том, что разведка знает, что у ВСУ нет сил ни нанести фланговый удар, ни перебросить резервы, потому что их выдернули в Харьковскую область, рассказал эксперт.
Части ВС РФ вклиниваются в оборону противника на пять-шесть километров, а это рискованно при угрозе БПЛА. Например, очеретинский прорыв на пять километров вдоль железной дороги, прорыв севернее Угледара вдоль лесополосы на четыре километра, добавил политик.
"Очевидно, что противник может отрезать наши части и образовать котел. Но никто не будет отправлять своих солдат в окружение. То есть разведка знает, что у ВСУ нет возможности нас отрезать", - подчеркнул Казаков.
Начало операции в районе Новгородского (Нью-Йорк) проходило также. Сначала вклиниваемся на большую глубину, а потом "распускаются цветки", то есть происходит обеспечение флангов. Дальше операция в Харьковской области в районе Песчаного. Ровно то же самое вклинивание в глубину, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.ру
О том, как у противника после прорыва в Очеретино появляются новые болевые точки - в интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум на сайте Украина.ру