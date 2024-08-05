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"ВСУ не могут нас отрезать": Казаков раскрыл, как ВС РФ прорвались в Очретино и вклинились в Угледаре

"ВСУ не могут нас отрезать": Казаков раскрыл, как ВС РФ прорвались в Очретино и вклинились в Угледаре - 05.08.2024 Украина.ру

"ВСУ не могут нас отрезать": Казаков раскрыл, как ВС РФ прорвались в Очретино и вклинились в Угледаре

Части ВС РФ вклиниваются в оборону противника на пять-шесть километров, а это рискованно при угрозе БПЛА. Но у ВСУ нет сил, чтобы нанести фланговый удар или перебросить резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-08-05T05:15

2024-08-05T05:15

2024-08-05T05:15

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харьковская область

александр казаков

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угледар

донбасс

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Характер боевых действий с российской стороны говорит о том, что разведка знает, что у ВСУ нет сил ни нанести фланговый удар, ни перебросить резервы, потому что их выдернули в Харьковскую область, рассказал эксперт.Части ВС РФ вклиниваются в оборону противника на пять-шесть километров, а это рискованно при угрозе БПЛА. Например, очеретинский прорыв на пять километров вдоль железной дороги, прорыв севернее Угледара вдоль лесополосы на четыре километра, добавил политик.Начало операции в районе Новгородского (Нью-Йорк) проходило также. Сначала вклиниваемся на большую глубину, а потом "распускаются цветки", то есть происходит обеспечение флангов. Дальше операция в Харьковской области в районе Песчаного. Ровно то же самое вклинивание в глубину, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.руО том, как у противника после прорыва в Очеретино появляются новые болевые точки - в интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240804/1056645080.html

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харьковская область

нью-йорк

очеретино

угледар

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