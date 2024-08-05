"Новым рекрутам по два миллиона": историк о том, почему Киев верит, что в России "выскребутся" резервы
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
У Украины в тылу еще полно людей, которых она не использует на фронте. Но они не могут просто так взять и загнать их в окопы из-за политических рисков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Задача армии РФ – довести противника до такого состояния, когда у него не будет хватать войск даже на очевидные нужды. Да, у Украины в тылу еще полно людей, которых она не использует на фронте. Но они не могут просто так взять и загнать их в окопы из-за политических рисков, рассказал журналист.
Украина рассчитывает на то, что у России закончатся люди и выскребутся резервы. Я бы не сказал, что эта надежда полностью безосновательна, отметил историк.
"Не просто так в Москве платят новым рекрутам по два миллиона. Запас добровольцев не бесконечен. Наши резервы тоже потихоньку начинают показывать дно. А идти на еще одну мобилизацию – это политический и экономический риск", - указал Норин.
С российской экономикой сейчас "не все восхитительно". Инфляция постепенно разгоняется. Выдернуть еще 300 тысяч рабочих рук – это проблема. Вопрос о том, какова сейчас ситуация с вооружением, тоже остается открытым, подчеркнул он.
Нужно еще учитывать фактор Запада. У Европы все плохо с военным производством. Последние поставки оружия на Украину производят жалкое впечатление. "С этого барана уже нечего стричь, но деваться некуда, и к нему идут с опасной бритвой", заключил собеседник издания.
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