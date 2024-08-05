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"Новым рекрутам по два миллиона": историк о том, почему Киев верит, что в России "выскребутся" резервы

"Новым рекрутам по два миллиона": историк о том, почему Киев верит, что в России "выскребутся" резервы - 05.08.2024 Украина.ру

"Новым рекрутам по два миллиона": историк о том, почему Киев верит, что в России "выскребутся" резервы

У Украины в тылу еще полно людей, которых она не использует на фронте. Но они не могут просто так взять и загнать их в окопы из-за политических рисков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин

2024-08-05T04:15

2024-08-05T04:15

2024-08-05T04:15

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Задача армии РФ – довести противника до такого состояния, когда у него не будет хватать войск даже на очевидные нужды. Да, у Украины в тылу еще полно людей, которых она не использует на фронте. Но они не могут просто так взять и загнать их в окопы из-за политических рисков, рассказал журналист.Украина рассчитывает на то, что у России закончатся люди и выскребутся резервы. Я бы не сказал, что эта надежда полностью безосновательна, отметил историк.С российской экономикой сейчас "не все восхитительно". Инфляция постепенно разгоняется. Выдернуть еще 300 тысяч рабочих рук – это проблема. Вопрос о том, какова сейчас ситуация с вооружением, тоже остается открытым, подчеркнул он.Нужно еще учитывать фактор Запада. У Европы все плохо с военным производством. Последние поставки оружия на Украину производят жалкое впечатление. "С этого барана уже нечего стричь, но деваться некуда, и к нему идут с опасной бритвой", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, как проводится внедрение новых моделей беспилотников - в интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, евгений норин, резервы, мобилизация, вс рф, армия, экономика, доброволец