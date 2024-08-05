"Новым рекрутам по два миллиона": историк о том, почему Киев верит, что в России "выскребутся" резервы - 05.08.2024 Украина.ру
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"Новым рекрутам по два миллиона": историк о том, почему Киев верит, что в России "выскребутся" резервы
"Новым рекрутам по два миллиона": историк о том, почему Киев верит, что в России "выскребутся" резервы - 05.08.2024 Украина.ру
"Новым рекрутам по два миллиона": историк о том, почему Киев верит, что в России "выскребутся" резервы
У Украины в тылу еще полно людей, которых она не использует на фронте. Но они не могут просто так взять и загнать их в окопы из-за политических рисков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
2024-08-05T04:15
2024-08-05T04:15
новости
россия
украина
евгений норин
резервы
мобилизация
вс рф
армия
экономика
доброволец
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Задача армии РФ – довести противника до такого состояния, когда у него не будет хватать войск даже на очевидные нужды. Да, у Украины в тылу еще полно людей, которых она не использует на фронте. Но они не могут просто так взять и загнать их в окопы из-за политических рисков, рассказал журналист.Украина рассчитывает на то, что у России закончатся люди и выскребутся резервы. Я бы не сказал, что эта надежда полностью безосновательна, отметил историк.С российской экономикой сейчас "не все восхитительно". Инфляция постепенно разгоняется. Выдернуть еще 300 тысяч рабочих рук – это проблема. Вопрос о том, какова сейчас ситуация с вооружением, тоже остается открытым, подчеркнул он.Нужно еще учитывать фактор Запада. У Европы все плохо с военным производством. Последние поставки оружия на Украину производят жалкое впечатление. "С этого барана уже нечего стричь, но деваться некуда, и к нему идут с опасной бритвой", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, как проводится внедрение новых моделей беспилотников - в интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, евгений норин, резервы, мобилизация, вс рф, армия, экономика, доброволец
Новости, Россия, Украина, Евгений Норин, резервы, мобилизация, ВС РФ, Армия, экономика, доброволец

"Новым рекрутам по два миллиона": историк о том, почему Киев верит, что в России "выскребутся" резервы

04:15 05.08.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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У Украины в тылу еще полно людей, которых она не использует на фронте. Но они не могут просто так взять и загнать их в окопы из-за политических рисков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Задача армии РФ – довести противника до такого состояния, когда у него не будет хватать войск даже на очевидные нужды. Да, у Украины в тылу еще полно людей, которых она не использует на фронте. Но они не могут просто так взять и загнать их в окопы из-за политических рисков, рассказал журналист.
Украина рассчитывает на то, что у России закончатся люди и выскребутся резервы. Я бы не сказал, что эта надежда полностью безосновательна, отметил историк.
"Не просто так в Москве платят новым рекрутам по два миллиона. Запас добровольцев не бесконечен. Наши резервы тоже потихоньку начинают показывать дно. А идти на еще одну мобилизацию – это политический и экономический риск", - указал Норин.
С российской экономикой сейчас "не все восхитительно". Инфляция постепенно разгоняется. Выдернуть еще 300 тысяч рабочих рук – это проблема. Вопрос о том, какова сейчас ситуация с вооружением, тоже остается открытым, подчеркнул он.
Нужно еще учитывать фактор Запада. У Европы все плохо с военным производством. Последние поставки оружия на Украину производят жалкое впечатление. "С этого барана уже нечего стричь, но деваться некуда, и к нему идут с опасной бритвой", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.ру
О том, как проводится внедрение новых моделей беспилотников - в интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
Виктор Бут интервью - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
2 августа, 16:24
Виктор Бут об обмене заключенными: Россия мудро отдала Западу выращенный им террариум предателейОчень мудрое решение отправить всех этих навальнистов туда, потому что мы реально показали, кто их хозяин. Если бы они действительно были патриотами и топили за русский народ, то никакие Штаты их бы не запрашивали. А так понятно, кто им платил, кто давал указания, где и что проводить
 
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