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Американец посоветовал США "добиться сотрудничества с Кремлем" при помощи ядерного оружия

Американец посоветовал США "добиться сотрудничества с Кремлем" при помощи ядерного оружия - 31.07.2024 Украина.ру

Американец посоветовал США "добиться сотрудничества с Кремлем" при помощи ядерного оружия

Доцент кафедры международных отношений в Школе гражданства и общественных отношений Максвелла при Сиракузском университете Майкл Джон Уильямс отреагировал на учения российских военных по применению тактического ядерного оружия, передает atlanticcouncil.org

2024-07-31T12:33

2024-07-31T12:33

2024-07-31T12:33

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Он назвал ядерную позицию НАТО стагнирующей.По его мнению, чтобы улучшить сдерживающую позицию альянса, США и их союзники должны предпринять два шага: расширить текущие соглашения о ядерном совместном использовании на восток и разместить наземное тактическое ядерное оружие США в Европе.Уильямс призвал США взять пример с российской стратегии сдерживания, которая "не видит большого различия между мирным и военным временем, вместо этого отдавая предпочтение постоянному взаимодействию с врагом по всему спектру возможностей как части общего сдерживания".В июне президент России Владимир Путин отмечал, что Россия не "бряцает" ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации, однако в случае необходимости ядерная доктрина страны может быть изменена.На днях российский лидер также предупредил, что в случае, если США разместят дальнобойные ракеты в Германии, Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Он добавил, что в случае размещения американских ракет важные российские объекты окажутся в зоне досягаемости с подлетным временем около 10 минут.В среду Минобороны России информировала о старте последнего этапа нестратегических ядерных учений.Подробнее об учениях - в материале Применение ядерного оружия. Минобороны рассказало о новом этапе российских учений и их цели на сайте Украина.ру.

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учения, нато, сша, новости, россия, европа, владимир путин, минобороны, стратегии, кремль, ядерное