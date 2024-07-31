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Американец посоветовал США "добиться сотрудничества с Кремлем" при помощи ядерного оружия
Американец посоветовал США "добиться сотрудничества с Кремлем" при помощи ядерного оружия - 31.07.2024 Украина.ру
Американец посоветовал США "добиться сотрудничества с Кремлем" при помощи ядерного оружия
Доцент кафедры международных отношений в Школе гражданства и общественных отношений Максвелла при Сиракузском университете Майкл Джон Уильямс отреагировал на учения российских военных по применению тактического ядерного оружия, передает atlanticcouncil.org
2024-07-31T12:33
2024-07-31T12:33
2024-07-31T12:33
учения
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минобороны
стратегии
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Он назвал ядерную позицию НАТО стагнирующей.По его мнению, чтобы улучшить сдерживающую позицию альянса, США и их союзники должны предпринять два шага: расширить текущие соглашения о ядерном совместном использовании на восток и разместить наземное тактическое ядерное оружие США в Европе.Уильямс призвал США взять пример с российской стратегии сдерживания, которая "не видит большого различия между мирным и военным временем, вместо этого отдавая предпочтение постоянному взаимодействию с врагом по всему спектру возможностей как части общего сдерживания".В июне президент России Владимир Путин отмечал, что Россия не "бряцает" ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации, однако в случае необходимости ядерная доктрина страны может быть изменена.На днях российский лидер также предупредил, что в случае, если США разместят дальнобойные ракеты в Германии, Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Он добавил, что в случае размещения американских ракет важные российские объекты окажутся в зоне досягаемости с подлетным временем около 10 минут.В среду Минобороны России информировала о старте последнего этапа нестратегических ядерных учений.Подробнее об учениях - в материале Применение ядерного оружия. Минобороны рассказало о новом этапе российских учений и их цели на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
учения, нато, сша, новости, россия, европа, владимир путин, минобороны, стратегии, кремль, ядерное
Учения, НАТО, США, Новости, Россия, Европа, Владимир Путин, Минобороны, стратегии, Кремль, ядерное
Американец посоветовал США "добиться сотрудничества с Кремлем" при помощи ядерного оружия
Доцент кафедры международных отношений в Школе гражданства и общественных отношений Максвелла при Сиракузском университете Майкл Джон Уильямс отреагировал на учения российских военных по применению тактического ядерного оружия, передает atlanticcouncil.org
Он назвал ядерную позицию НАТО стагнирующей.
По его мнению, чтобы улучшить сдерживающую позицию альянса, США и их союзники должны предпринять два шага: расширить текущие соглашения о ядерном совместном использовании на восток и разместить наземное тактическое ядерное оружие США в Европе.
"Единственное адекватное решение — отвечать на действия России по принципу "око за око"... Только отвечая Кремлю таким образом... Вашингтон может добиться в конечном итоге сотрудничества с Кремлем", - предложил автор.
Уильямс призвал
США взять пример с российской стратегии сдерживания, которая "не видит большого различия между мирным и военным временем, вместо этого отдавая предпочтение постоянному взаимодействию с врагом по всему спектру возможностей как части общего сдерживания".
В июне президент России Владимир Путин отмечал, что Россия не "бряцает" ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации, однако в случае необходимости ядерная доктрина страны может быть изменена.
На днях российский лидер также предупредил, что в случае, если США разместят дальнобойные ракеты в Германии, Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Он добавил, что в случае размещения американских ракет важные российские объекты окажутся в зоне досягаемости с подлетным временем около 10 минут.
В среду Минобороны России информировала о старте последнего этапа нестратегических ядерных учений.