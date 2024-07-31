https://ukraina.ru/20240731/1056582105.html

Применение ядерного оружия. Минобороны рассказало о новом этапе российских учений и их цели

Применение ядерного оружия. Минобороны рассказало о новом этапе российских учений и их цели - 31.07.2024 Украина.ру

Применение ядерного оружия. Минобороны рассказало о новом этапе российских учений и их цели

В России в соответствии с решением президента Владимира Путина начался третий этап учений, части Вооруженных сил РФ подготовят к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщили в Минобороны

2024-07-31T10:32

2024-07-31T10:32

2024-07-31T10:35

учения

новости

россия

минобороны

владимир путин

вкс

вмф

ядерный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056582359_0:13:938:540_1920x0_80_0_0_1d431ba8590b9a7c5851f48987c5bc2a.jpg

В ведомстве уточнили, что личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков. Этот этап учений направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач.В рамках первого и второго этапов уже отработали вопросы подготовки частей Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегических ядерного оружия.Подробнее о других этапах учений - в материале Россия начала второй этап учений нестратегических ядерных сил - Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

учения, новости, россия, минобороны, владимир путин, вкс, вмф, ядерный