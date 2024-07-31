https://ukraina.ru/20240731/1056582105.html
Применение ядерного оружия. Минобороны рассказало о новом этапе российских учений и их цели
Применение ядерного оружия. Минобороны рассказало о новом этапе российских учений и их цели - 31.07.2024 Украина.ру
Применение ядерного оружия. Минобороны рассказало о новом этапе российских учений и их цели
В России в соответствии с решением президента Владимира Путина начался третий этап учений, части Вооруженных сил РФ подготовят к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщили в Минобороны
2024-07-31T10:32
2024-07-31T10:32
2024-07-31T10:35
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В ведомстве уточнили, что личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков. Этот этап учений направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач.В рамках первого и второго этапов уже отработали вопросы подготовки частей Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегических ядерного оружия.Подробнее о других этапах учений - в материале Россия начала второй этап учений нестратегических ядерных сил - Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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учения, новости, россия, минобороны, владимир путин, вкс, вмф, ядерный
Учения, Новости, Россия, Минобороны, Владимир Путин, ВКС, ВМФ, ядерный
Применение ядерного оружия. Минобороны рассказало о новом этапе российских учений и их цели
10:32 31.07.2024 (обновлено: 10:35 31.07.2024)
В России в соответствии с решением президента Владимира Путина начался третий этап учений, части Вооруженных сил РФ подготовят к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщили в Минобороны
В ведомстве уточнили, что личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.
"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования", - добавили в министерстве.
Этот этап учений направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач.
В рамках первого и второго этапов уже отработали вопросы подготовки частей Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегических ядерного оружия.