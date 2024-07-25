"Повод для войны": эксперт раскрыл, что произойдет, если F-16 взлетят с аэродрома в Румынии или Польше
Российские военные смогут уничтожить F-16 в тот момент, когда он будет запускаться с аэродрома или даже с дорог. Системы ПВО С-300 и С-400 могут гарантированно сбивать эти самолеты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Для противостояния натовским F-16 e российских ВКС есть истребители Су-35, которые активно участвуют в боевых действиях. У них больше скорость, маневренность, дальность стрельбы и грузоподъемность, рассказал военный историк.
Российские военные смогут уничтожить F-16 в тот момент, когда он будет запускаться с аэродрома или даже с дорог. Системы ПВО С-300 и С-400 тоже могут гарантированно сбивать эти самолеты, отметил он.
"Откуда они будут запускаться? Вряд ли близко к линии фронта. Скорее всего, где-то за Днепром. Но мы бомбим их аэродромы, и у Украины все меньше времени на полноценное применение F-16. Рано или поздно у них возникнет желание, чтобы они взлетали с территории Польши или Румынии и оттуда запускали ракеты по нашим городам", - сообщил Мягков.
А это уже будет казус белли, то есть "повод для войны". Если враг использует аэродромы другой страны для таких диверсионно-террористических актов, ВКС обязаны бомбить эти аэродромы, заключил собеседник издания.
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