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"Повод для войны": эксперт раскрыл, что произойдет, если F-16 взлетят с аэродрома в Румынии или Польше

"Повод для войны": эксперт раскрыл, что произойдет, если F-16 взлетят с аэродрома в Румынии или Польше - 25.07.2024 Украина.ру

"Повод для войны": эксперт раскрыл, что произойдет, если F-16 взлетят с аэродрома в Румынии или Польше

Российские военные смогут уничтожить F-16 в тот момент, когда он будет запускаться с аэродрома или даже с дорог. Системы ПВО С-300 и С-400 могут гарантированно сбивать эти самолеты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-07-25T04:15

2024-07-25T04:15

2024-07-25T04:15

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с-400 «триумф»

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Для противостояния натовским F-16 e российских ВКС есть истребители Су-35, которые активно участвуют в боевых действиях. У них больше скорость, маневренность, дальность стрельбы и грузоподъемность, рассказал военный историк.Российские военные смогут уничтожить F-16 в тот момент, когда он будет запускаться с аэродрома или даже с дорог. Системы ПВО С-300 и С-400 тоже могут гарантированно сбивать эти самолеты, отметил он.А это уже будет казус белли, то есть "повод для войны". Если враг использует аэродромы другой страны для таких диверсионно-террористических актов, ВКС обязаны бомбить эти аэродромы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, почему истерия НАТО вокруг России и Украины может привести к Судному дню, в интервью От Клинтона до Байдена. Эдуард Лозанский о том, кто виноват в развале Украины через НАТО.

https://ukraina.ru/20240723/1056434089.html

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новости, украина, румыния, польша, михаил мягков, вкс, нато, с-300, с-400 «триумф», f-16, аэродромы, сво