"Повод для войны": эксперт раскрыл, что произойдет, если F-16 взлетят с аэродрома в Румынии или Польше - 25.07.2024 Украина.ру
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"Повод для войны": эксперт раскрыл, что произойдет, если F-16 взлетят с аэродрома в Румынии или Польше
"Повод для войны": эксперт раскрыл, что произойдет, если F-16 взлетят с аэродрома в Румынии или Польше - 25.07.2024 Украина.ру
"Повод для войны": эксперт раскрыл, что произойдет, если F-16 взлетят с аэродрома в Румынии или Польше
Российские военные смогут уничтожить F-16 в тот момент, когда он будет запускаться с аэродрома или даже с дорог. Системы ПВО С-300 и С-400 могут гарантированно сбивать эти самолеты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2024-07-25T04:15
2024-07-25T04:15
новости
украина
румыния
польша
михаил мягков
вкс
нато
с-300
с-400 «триумф»
f-16
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Для противостояния натовским F-16 e российских ВКС есть истребители Су-35, которые активно участвуют в боевых действиях. У них больше скорость, маневренность, дальность стрельбы и грузоподъемность, рассказал военный историк.Российские военные смогут уничтожить F-16 в тот момент, когда он будет запускаться с аэродрома или даже с дорог. Системы ПВО С-300 и С-400 тоже могут гарантированно сбивать эти самолеты, отметил он.А это уже будет казус белли, то есть "повод для войны". Если враг использует аэродромы другой страны для таких диверсионно-террористических актов, ВКС обязаны бомбить эти аэродромы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, почему истерия НАТО вокруг России и Украины может привести к Судному дню, в интервью От Клинтона до Байдена. Эдуард Лозанский о том, кто виноват в развале Украины через НАТО.
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новости, украина, румыния, польша, михаил мягков, вкс, нато, с-300, с-400 «триумф», f-16, аэродромы, сво
Новости, Украина, Румыния, Польша, Михаил Мягков, ВКС, НАТО, С-300, С-400 «Триумф», F-16, аэродромы, СВО

"Повод для войны": эксперт раскрыл, что произойдет, если F-16 взлетят с аэродрома в Румынии или Польше

04:15 25.07.2024
 
© commons.wikimedia.org / Master Sgt. Andy Dunaway F-16
F-16 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© commons.wikimedia.org / Master Sgt. Andy Dunaway
Читать в
Российские военные смогут уничтожить F-16 в тот момент, когда он будет запускаться с аэродрома или даже с дорог. Системы ПВО С-300 и С-400 могут гарантированно сбивать эти самолеты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Для противостояния натовским F-16 e российских ВКС есть истребители Су-35, которые активно участвуют в боевых действиях. У них больше скорость, маневренность, дальность стрельбы и грузоподъемность, рассказал военный историк.
Российские военные смогут уничтожить F-16 в тот момент, когда он будет запускаться с аэродрома или даже с дорог. Системы ПВО С-300 и С-400 тоже могут гарантированно сбивать эти самолеты, отметил он.
"Откуда они будут запускаться? Вряд ли близко к линии фронта. Скорее всего, где-то за Днепром. Но мы бомбим их аэродромы, и у Украины все меньше времени на полноценное применение F-16. Рано или поздно у них возникнет желание, чтобы они взлетали с территории Польши или Румынии и оттуда запускали ракеты по нашим городам", - сообщил Мягков.
А это уже будет казус белли, то есть "повод для войны". Если враг использует аэродромы другой страны для таких диверсионно-террористических актов, ВКС обязаны бомбить эти аэродромы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.ру
О том, почему истерия НАТО вокруг России и Украины может привести к Судному дню, в интервью От Клинтона до Байдена. Эдуард Лозанский о том, кто виноват в развале Украины через НАТО.
Андрей Суздальцев интервью
23 июля, 19:30
Андрей Суздальцев: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежнойЕсли НАТО боится влезть в ядерную войну, то Китай и Индия заинтересованы в сохранении коммерческих отношений с Европой. Поэтому китайское предложение о мире начинается именно с прекращения огня. Больше их ничего не волнует.
 
НовостиУкраинаРумынияПольшаМихаил МягковВКСНАТОС-300С-400 «Триумф»F-16аэродромыСВО
 
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