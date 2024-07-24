https://ukraina.ru/20240724/1056451470.html

Будет бунт? О массовом народном недовольстве на Украине и фарш-машине Зеленского - Живов

Будет бунт? О массовом народном недовольстве на Украине и фарш-машине Зеленского - Живов - 24.07.2024 Украина.ру

Будет бунт? О массовом народном недовольстве на Украине и фарш-машине Зеленского - Живов

Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о реальной ситуации в зоне СВО и о несоответствии законотворчества нашим реалиям, о необходимых... Украина.ру, 24.07.2024

2024-07-24T15:00

2024-07-24T15:00

2024-07-24T15:00

видео

алексей живов

сша

украина

владимир зеленский

военкомат

сво

президентские выборы

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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о реальной ситуации в зоне СВО и о несоответствии законотворчества нашим реалиям, о необходимых изменениях в системе и об актуальной ситуации с дронами на фронте. Также обсуждались противодействие беспределу ТЦК на Украине и ход предвыборной гонки в США: 00:21 – О запрете гаджетов в зоне СВО; 08:24 – о легализации реальных решений; 12:38 – как побороть инерцию системы; 14:13 – О ситуации с дронами на фронте; 17:46 – вопрос оружия и патронов 12 калибра; 19:57 – как противодействовать беспределу ТЦК; 23:29 – о катастрофе украинского генофонда; 27:03 – ход предвыборной гонки в США.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, алексей живов, сша, украина, владимир зеленский, военкомат, сво, президентские выборы, видео