https://ukraina.ru/20240724/1056451470.html
Будет бунт? О массовом народном недовольстве на Украине и фарш-машине Зеленского - Живов
Будет бунт? О массовом народном недовольстве на Украине и фарш-машине Зеленского - Живов - 24.07.2024 Украина.ру
Будет бунт? О массовом народном недовольстве на Украине и фарш-машине Зеленского - Живов
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о реальной ситуации в зоне СВО и о несоответствии законотворчества нашим реалиям, о необходимых... Украина.ру, 24.07.2024
2024-07-24T15:00
2024-07-24T15:00
2024-07-24T15:00
видео
алексей живов
сша
украина
владимир зеленский
военкомат
сво
президентские выборы
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о реальной ситуации в зоне СВО и о несоответствии законотворчества нашим реалиям, о необходимых изменениях в системе и об актуальной ситуации с дронами на фронте. Также обсуждались противодействие беспределу ТЦК на Украине и ход предвыборной гонки в США: 00:21 – О запрете гаджетов в зоне СВО; 08:24 – о легализации реальных решений; 12:38 – как побороть инерцию системы; 14:13 – О ситуации с дронами на фронте; 17:46 – вопрос оружия и патронов 12 калибра; 19:57 – как противодействовать беспределу ТЦК; 23:29 – о катастрофе украинского генофонда; 27:03 – ход предвыборной гонки в США.
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видео, алексей живов, сша, украина, владимир зеленский, военкомат, сво, президентские выборы, видео
Видео, Алексей Живов, США, Украина, Владимир Зеленский, военкомат, СВО, президентские выборы
Будет бунт? О массовом народном недовольстве на Украине и фарш-машине Зеленского - Живов
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о реальной ситуации в зоне СВО и о несоответствии законотворчества нашим реалиям, о необходимых изменениях в системе и об актуальной ситуации с дронами на фронте.
Также обсуждались противодействие беспределу ТЦК на Украине и ход предвыборной гонки в США:
00:21 – О запрете гаджетов в зоне СВО;
08:24 – о легализации реальных решений;
12:38 – как побороть инерцию системы;
14:13 – О ситуации с дронами на фронте;
17:46 – вопрос оружия и патронов 12 калибра;
19:57 – как противодействовать беспределу ТЦК;
23:29 – о катастрофе украинского генофонда;
27:03 – ход предвыборной гонки в США.