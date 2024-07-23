Эксперт объяснил, когда ВС РФ возьмут Прогресс и Воздвиженку, чтобы перерезать главную трассу для ВСУ - 23.07.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, когда ВС РФ возьмут Прогресс и Воздвиженку, чтобы перерезать главную трассу для ВСУ
Эксперт объяснил, когда ВС РФ возьмут Прогресс и Воздвиженку, чтобы перерезать главную трассу для ВСУ - 23.07.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, когда ВС РФ возьмут Прогресс и Воздвиженку, чтобы перерезать главную трассу для ВСУ
В ближайшее время район Прогресса и Воздвиженки станет основным направлением для ВС РФ, потому что им необходимо перерезать важную для ВСУ трассу "Красноармейск-Константиновка". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
2024-07-23T04:20
2024-07-23T04:20
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Фенольный завод – это основной укрепрайон противника в Новгородском (Нью-Йорк), Украина сейчас перебрасывает туда свежие силы. На юге ВС РФ пока не наступают, потому что ждут окончания боев за Новоселовку Первую, Прогресс и Воздвиженку, рассказал обозреватель.В ближайшее время район Прогресса и Воздвиженки станет основным направлением для ВС РФ, потому что надо перерезать трассу "Красноармейск-Константиновка", добавил он.В целом Украина концентрирует усилия на обороне Красноармейска и Часов Яра. В Дзержинск она тоже перебрасывает силы, но не очень активно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, насколько реализуемы планы фон дер Ляйен относительно создания общеевропейской армии на фоне НАТО - в интервью Владимира Швейцера: Европа опасается скоропалительных решений Трампа, поэтому готовит оборону на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, всу, донбасс, бои, наступление, трасса, сво, вс рф, часов яр, донецкое направление
Новости, Россия, Украина, ВСУ, Донбасс, бои, наступление, трасса, СВО, ВС РФ, Часов Яр, Донецкое направление

Эксперт объяснил, когда ВС РФ возьмут Прогресс и Воздвиженку, чтобы перерезать главную трассу для ВСУ

04:20 23.07.2024
 
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Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В ближайшее время район Прогресса и Воздвиженки станет основным направлением для ВС РФ, потому что им необходимо перерезать важную для ВСУ трассу "Красноармейск-Константиновка". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
Фенольный завод – это основной укрепрайон противника в Новгородском (Нью-Йорк), Украина сейчас перебрасывает туда свежие силы. На юге ВС РФ пока не наступают, потому что ждут окончания боев за Новоселовку Первую, Прогресс и Воздвиженку, рассказал обозреватель.
В ближайшее время район Прогресса и Воздвиженки станет основным направлением для ВС РФ, потому что надо перерезать трассу "Красноармейск-Константиновка", добавил он.
"Чтобы перерезать трассу, нам нужна в первую очередь Воздвиженка. Прогресс – это тоже важный в тактическом отношении населенный пункт. Он находится на высоте между тремя речками (Волчья, Казённый Торец и Бычок). Нам надо ее взять, чтобы иметь возможность продвигаться в любом из этих направлений", - подчеркнул Угольный.
В целом Украина концентрирует усилия на обороне Красноармейска и Часов Яра. В Дзержинск она тоже перебрасывает силы, но не очень активно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько реализуемы планы фон дер Ляйен относительно создания общеевропейской армии на фоне НАТО - в интервью Владимира Швейцера: Европа опасается скоропалительных решений Трампа, поэтому готовит оборону на сайте Украина.ру
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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