Эксперт объяснил, когда ВС РФ возьмут Прогресс и Воздвиженку, чтобы перерезать главную трассу для ВСУ

Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди

Ожидаемая сенсация случилась 21 июля — Джо Байден таки вышел из предвыборной гонки. Это историческое событие для США. Нынешний президент объявил, что продолжает исполнять свои президентские обязанности и поддержит в качестве кандидата на будущих выборах своего вице-президента Камалу Харрис