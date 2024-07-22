"На старости лет захотят подвижнячить": эксперт рассказал, когда за штурвал F-16 сядут ветераны ВВС США
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
Для обслуживания большого количества F-16 Украине потребуется много технических специалистов, которых просто нет. Но с пилотами проблем не будет, для этого без проблем можно найти 200–300 ветеранов ВВС США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Для самолетов F-16 на Украине подготовлены места базирования, аэродромы подскока, есть резервные варианты их запуска. С пилотами тоже проблем не будет. Для этого запросто можно найти 200–300 ветеранов ВВС США, которые "на старости лет захотят подвижнячить", рассказал обозреватель.
"Другое дело, что для обслуживания такого количества машин потребуется большое количество технических специалистов, которых на Украине сейчас физически нет. Для этого придется вводить контингент НАТО (сделать это под видом наемников будет тяжело). Именно это сдерживает Запад от массовой передачи противнику таких самолетов", - указал Васильев.
Киевский режим еще до начала СВО проводил программу "Велике будівництво" (Большое строительство. - Ред.). Поэтому некоторые участки дорог они поддерживают в хорошем состоянии для того, чтобы принять до 200 штук F-16, которых им обещали, отметил инженер.
Надо понимать, что у самолетов F-16 — более тонкие шасси. Их не посадишь на классические побитые аэродромные плиты. И в течение 2023 года Украина активно решала эту проблему, заключил собеседник издания.
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