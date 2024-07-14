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Глава Секретной службы США должен уйти в отставку после атаки на Трампа - Маск
Глава Секретной службы США должен уйти в отставку после атаки на Трампа - Маск - 14.07.2024 Украина.ру
Глава Секретной службы США должен уйти в отставку после атаки на Трампа - Маск
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х призвал к отставке главы Секретной службы США после стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа
2024-07-14T09:36
2024-07-14T09:36
2024-07-14T11:56
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"Глава Секретной службы и начальник этого подразделения (которое отвечало за охрану митинга – ред.) должны уйти в отставку", - написал Маск.В поддержку Трампа он указал, что страна не знала кандидата на пост главы государства "круче" со времен 26-го президента Теодора Рузвельта.Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля на сайте Украина.ру.
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илон маск, новости, сша, дональд трамп, джо байден, фбр
Илон Маск, Новости, США, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР
Глава Секретной службы США должен уйти в отставку после атаки на Трампа - Маск
09:36 14.07.2024 (обновлено: 11:56 14.07.2024)
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х призвал к отставке главы Секретной службы США после стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа
"Глава Секретной службы и начальник этого подразделения (которое отвечало за охрану митинга – ред.) должны уйти в отставку", - написал Маск.
В поддержку Трампа он указал, что страна не знала кандидата на пост главы государства "круче" со времен 26-го президента Теодора Рузвельта.
Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании.
На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.
ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.
Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.