"Они думают, что мы боимся НАТО": эксперт раскрыл, почему Запад не хочет понимать Россию и русских
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
В начале СВО на Западе были уверены, что как только они введут санкции, российская экономика рухнет за два месяца. Прошло два года, но они до сих пор отказываются понять русский менталитет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал разочаровывающим ответом реакцию посла РФ в Гааге на решение о поставке истребителей F-16 на Украину, который сказал, что самолеты и аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться как законные цели для армии РФ.
Западные политики не знают и не понимают Россию и русских. Компетентных специалистов времен холодной войны там давно не осталось, а новых экспертов так и не появилось, сказал Крапивник.
На Западе рассуждают следующим образом: "Зачем они нужны? Мы и так все знаем о России. Мы и так будем диктовать им свою волю, как это было в 1990-х и начале 2000-х", добавил офицер.
"На Западе сложилась целая группа экспертов, которые пишут о России книги и статьи, основываясь на книгах и статьях тех, кто даже в России ни разу не был. Возникает замкнутый круг. Поэтому в начале СВО на Западе были уверены, что как только они введут крупные санкции, то российская экономика рухнет за два месяца", - уточнил эксперт.
Прошло два года, но Запад до сих пор отказывается понять русский менталитет и то, что Россия остается серьезным противником. Они убедили себя в том, что якобы президент РФ Владимир Путин "блефует". Там думают, что Россия не ударит ядерным оружием и что мы вообще "боимся НАТО", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
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