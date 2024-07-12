"Они думают, что мы боимся НАТО": эксперт раскрыл, почему Запад не хочет понимать Россию и русских - 12.07.2024 Украина.ру
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"Они думают, что мы боимся НАТО": эксперт раскрыл, почему Запад не хочет понимать Россию и русских
"Они думают, что мы боимся НАТО": эксперт раскрыл, почему Запад не хочет понимать Россию и русских - 12.07.2024 Украина.ру
"Они думают, что мы боимся НАТО": эксперт раскрыл, почему Запад не хочет понимать Россию и русских
В начале СВО на Западе были уверены, что как только они введут санкции, российская экономика рухнет за два месяца. Прошло два года, но они до сих пор отказываются понять русский менталитет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-07-12T03:45
2024-07-12T03:45
новости
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запад
украина
нато
вс рф
станислав крапивник
владимир путин
сво
эксперты
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Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал разочаровывающим ответом реакцию посла РФ в Гааге на решение о поставке истребителей F-16 на Украину, который сказал, что самолеты и аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться как законные цели для армии РФ.Западные политики не знают и не понимают Россию и русских. Компетентных специалистов времен холодной войны там давно не осталось, а новых экспертов так и не появилось, сказал Крапивник.На Западе рассуждают следующим образом: "Зачем они нужны? Мы и так все знаем о России. Мы и так будем диктовать им свою волю, как это было в 1990-х и начале 2000-х", добавил офицер.Прошло два года, но Запад до сих пор отказывается понять русский менталитет и то, что Россия остается серьезным противником. Они убедили себя в том, что якобы президент РФ Владимир Путин "блефует". Там думают, что Россия не ударит ядерным оружием и что мы вообще "боимся НАТО", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, как украинский адвокат стал военнослужащим армии России - в интервью Валентина Рыбина: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в руках
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новости, россия, запад, украина, нато, вс рф, станислав крапивник, владимир путин, сво, эксперты, санкции, экономика, f-16
Новости, Россия, Запад, Украина, НАТО, ВС РФ, Станислав Крапивник, Владимир Путин, СВО, эксперты, санкции, экономика, F-16

"Они думают, что мы боимся НАТО": эксперт раскрыл, почему Запад не хочет понимать Россию и русских

03:45 12.07.2024
 
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В начале СВО на Западе были уверены, что как только они введут санкции, российская экономика рухнет за два месяца. Прошло два года, но они до сих пор отказываются понять русский менталитет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал разочаровывающим ответом реакцию посла РФ в Гааге на решение о поставке истребителей F-16 на Украину, который сказал, что самолеты и аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться как законные цели для армии РФ.
Западные политики не знают и не понимают Россию и русских. Компетентных специалистов времен холодной войны там давно не осталось, а новых экспертов так и не появилось, сказал Крапивник.
На Западе рассуждают следующим образом: "Зачем они нужны? Мы и так все знаем о России. Мы и так будем диктовать им свою волю, как это было в 1990-х и начале 2000-х", добавил офицер.
"На Западе сложилась целая группа экспертов, которые пишут о России книги и статьи, основываясь на книгах и статьях тех, кто даже в России ни разу не был. Возникает замкнутый круг. Поэтому в начале СВО на Западе были уверены, что как только они введут крупные санкции, то российская экономика рухнет за два месяца", - уточнил эксперт.
Прошло два года, но Запад до сих пор отказывается понять русский менталитет и то, что Россия остается серьезным противником. Они убедили себя в том, что якобы президент РФ Владимир Путин "блефует". Там думают, что Россия не ударит ядерным оружием и что мы вообще "боимся НАТО", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
О том, как украинский адвокат стал военнослужащим армии России - в интервью Валентина Рыбина: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в руках
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Заголовок открываемого материала
04:30Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО
04:15Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость
04:00"Мы ожидаем этого уже с мая": военный эксперт обозначил "временное окно" для крупной операции армии РФ
03:45"Они думают, что мы боимся НАТО": эксперт раскрыл, почему Запад не хочет понимать Россию и русских
03:30В нужное время и в нужном месте: Корнев раскрыл, как ВС РФ копят резервы и бьют по оперативному тылу ВСУ
03:15"Это будет удар по стране НАТО": эксперт рассказал про законные цели ВС РФ и уничтожение самолетов F-16
03:00"Надеюсь, что мы ударим": Крапивник объяснил, каким способом Варшава хочет развязать полноценную войну
22:16НАТО - все карты на стол. Эксперты увидели главную цель Альянса - Китай
21:49Украинская парадигма: хочешь мира – работаешь на Кремль
21:25Александр Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр
20:45Зеленскому Запад ищет замену. Но это - на всякий случай, который пока не настал
20:37"Военные уже взяли в работу": итоги саммита НАТО дают РФ право действовать жёстко не только на Украине
20:32Наказание Орбана. Демократия – это власть демократов, народ ни при чем
19:58Зеленский - наследник тех, кто разбивал головы польским младенцам. Поляки о Соглашении Польши с Украиной
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17:06Путин передал Росимуществу активы предприятия австрийской компании
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