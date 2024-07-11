https://ukraina.ru/20240711/1056182247.html

Запад не поощряет покорных. Почему Украина метила в рай, а попала в ад

Запад не поощряет покорных. Почему Украина метила в рай, а попала в ад - 11.07.2024 Украина.ру

Запад не поощряет покорных. Почему Украина метила в рай, а попала в ад

Украинцы любят по поводу и без повода сообщать, что "рабов в рай не пускают". Это утверждение противоречит христианской доктрине. Впрочем, вся Украина – одно большое противоречие учению Христа.

2024-07-11T06:45

2024-07-11T06:45

2024-07-11T06:47

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Главное, что это утверждение полностью соответствует нынешней украинской ментальности. Полностью же она описывается двумя любыми украинскими выражениями, второе – "мы этого достойны". Если их объединить, получится: "Рабов в рай не пускают и украинцы этого достойны".Потому, что как бы они ни кичились своим "свободолюбием", оно, если когда-то и существовало, осталось только в исторических легендах. Психология нынешнего украинского общества абсолютно рабская.Раб никогда не надеется на себя – он рассчитывает только на "хорошего хозяина". Неоднократно провозглашавшаяся властителями дум современных украинцев идея, оправдывавшая их откол от Русского мира, отказ от русскости и провозглашение себя украинцами, не как региональной русской общностью, а как ничего общего не имеющим с русскими "древним этносом", заключалась в том, что Россия/СССР плохо удовлетворяли материальные пожелания украинцев, поэтому необходимо поклониться Западу и он даст всё, что русские недодали. Надо только себя объявить не русским, а исконным европейцем.Что это как не поиск "доброго хозяина"? Хозяин своей судьбы, будь то народ или отдельный человек, не станет ждать благ от других (другие могут дать раз-другой, а потом дадут по морде), он постарается сам выстроить своё благополучие. Если бы украинцы говорили, что вот, мол, в России у нас как-то не получилось, но став самостоятельными мы построим процветающее общество на зависть и Западу, и Востоку, возможно бы у них что-то и получилось. Не то, чтобы сильно разбогатели бы, но своё, созданное своими руками, всегда дорого. Такую государственность они бы ценили.Они же ждали, что Запад всё даст, всё сам построит, надо будет только потреблять, а в ожидании западного рая, можно проедать имперское и советское наследия. Поскольку западная благотворительность ожидалась "вот уже сейчас" унаследованного имущества никто не жалел – благо его было много и казалось, что оно никогда не кончится.Чтобы приблизить и ускорить принятие Украины в буржуинство, украинское общество вело себя точно как Плохиш – было готово на любую подлость, любое предательство, лишь бы быть признанным истинно западным. Любые западные требования и рекомендации исполнялись не задумываясь, моментально. При этом индивидуально многие понимали, что Запад преследует эгоистичные цели, фактически уничтожает в лице украинской экономики потенциального конкурента, но ведь уничтожалось не своё, а общее, тем более созданное не лично, а предшествующими поколениями, так почему бы не обменять общую экономику на личное благополучие?К тому же Запад знал на какой струне сыграть. Так же, как и гражданам России, украинцам внушали, что собственность принадлежит гадким олигархам, поэтому её не жалко. Вместо "ржавых заводов" люмпен-пролетариям обещали все блага западной цивилизации. Только заводы надо было разрушить сейчас, а блага получить когда-нибудь потом.Какой вывод сделали из этого украинцы? Кланяться надо пониже, а скакать при виде западных "благодетелей" повыше, тогда приём в Запад состоится быстрее. И кланялись, и скакали.Один раз остановились, когда Ющенко, с подачи Запада, чуть не начал в 2008 году войну с Россией в поддержку Грузии. Но ничего страшного не случилось, время прошло, украинцы успокоились и со следующего захода, всего через шесть лет (в 2014 году) уже были готовы с Россией воевать.Вроде бы Россия ничего плохого не делала, наоборот постоянно помогала. Но западные "благодетели" сказали, что именно эта помощь мешает украинцам попасть в рай, так как развращает их, заставляет поддерживать в рабочем состоянии остатки собственной экономики, а это сейчас не в тренде. Настоящие западные люди всю эту "грязную гадость" (всякое производство) давно отправили в "третий мир" (в Китай, Индию, Корею), только "отсталая Россия" оставила свои заводы у себя. Теперь на Западе принято создавать исключительно "интеллектуальную собственность" и услуги. От этого ВВП растёт как на дрожжах, все счастливы, пьют кофе (непременно из пластиковых стаканчиков в Венской опере) и закусывают круассаном, на работу ходят в чистый офис, где занимаются "креативом".Что такое "креатив" и с чем его едят (с круассаном или всё же с кофе) никто объяснить не мог, но звучало красиво и привлекательно. За такое счастье можно было и с Россией повоевать.Не буду слишком уж сильно пинать украинцев, обмануть можно каждого. Не каждый, конечно, готов предать брата за круассан, но скидку на обман сделать можно. Только вот обман, продолжающийся больше тридцати лет – уже не обман. За это время, украинцы раз сто прошли по кругу – "вот выполните ещё этот список требований и дорога в ЕС открыта". Можно было если уж не с первого, то хотя бы со второго раза понять, что эти списки будут бесконечно возникать вновь и вновь, пока украинцы покорно делают всё, что надо европейцам и американцам и ничего не просят взамен, удовлетворяясь морковкой будущего членства в ЕС или даже в НАТО.В промежутке, чтобы не скучали, украинцев принимали во всякие ПАСЕ и прочие Советы Европы. Звучит красиво, почти как ЕС, и находится там же. Европа становилась всё ближе, а после освоения турецких и египетских курортов казалась близка как никогда. Расчётливый украинец думал: "Если у этих диких афро-азиатов такой олинклюзив, то что же творится в настоящей Европе?! Скорее туда, пока беженцы из третьего мира всё не съели".Беженцам даже завидовали, мечтали ими стать. И в конце концов стали. Мечта идиотов сбылась – они в Европе. Правда для этого понадобилось не только разрушить всю национальную экономику, но и начать реальную войну с Россией. Ну и в Европу попали только те, кто успел вовремя смыться, пока не закрыли границы и не забрали в ВСУ, откуда прямая дорога на кладбище, редко кому удаётся откупиться конечностью или двумя.И уже не просто понятно, а открытым текстом говорят, что Украину ни в НАТО, ни в ЕС не примут (до конца СВО, то есть до смерти). Тем не менее не иссякает вера в то, что "добрый Запад" не бросит "маленьких украинцев", пожертвовавших для него памятью предков, собственной идентичностью и, в конце концов, родиной – спасёт, оденет, обует, умоет.Они не понимают, почему на них в Европе смотрят с презрением, а русских боятся и пытаются налаживать отношения.Всё просто – Запад прагматичен. Если можно не платить, он не платит, но естественно того, кто оказывает бесплатные услуги считает редким идиотом, человеком второго сорта. Платить Украине Европе и США не пришлось ни разу. Украинцы умирают за их интересы в ненужной самим украинцам войне, признают, что воюют за чужие интересы, но продолжают надеяться, что "добрый хозяин" - Запад, оценит их самоотверженность и отсыплет от щедрот своих немного счастья.Запад и в лучшие свои годы благотворительностью не занимался. Если он кому-то давал мешок муки, то не иначе, как в обмен на всю страну. Сейчас же, когда Западу на себя не хватает, о каких украинцах может идти речь?А они всё ластятся, всё похрюкивают, что "не русские мы, любите нас, любите". Ну их даже немного любят, но по-своему, по-западному и опять бесплатно.В русский православный рай пускают праведников, в западный не пускают рабов. Приходится украинцам, оторвавшимся от русского мира и так и не попавшим в западный торчать в пространстве, всё более напоминающем ад. Впрочем, они уверены, что "этого достойны".

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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запад, россия, европа, виктор ющенко, ес, нато, парламентская ассамблея совета европы, мнения