Что Россия готовит для ВСУ и за какое оружие не жалко отдать левую руку с правым глазом - Копылов - 11.07.2024 Украина.ру
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Что Россия готовит для ВСУ и за какое оружие не жалко отдать левую руку с правым глазом - Копылов
Что Россия готовит для ВСУ и за какое оружие не жалко отдать левую руку с правым глазом - Копылов - 11.07.2024 Украина.ру
Что Россия готовит для ВСУ и за какое оружие не жалко отдать левую руку с правым глазом - Копылов
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру сравнил боевые действия тех времён и события специальной военной операции России на Украине и объяснил, когда нужно отправлять войска на Чернигов и на Сумы
2024-07-11T12:47
2024-07-11T12:47
видео
украина
алексей арестович
чернигов
сумы
сво
россия
ресурсы
первая мировая война
война
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00:27 – тактика российских штурмовиков: героизм или безрассудство и как обезопасить бойцов ВС РФ? 10:23 – летающая артиллерия России: для чего нужны ФАБ-3000; 14:00 – как купировать угрозы ударных и разведывательных дронов? 16:02 – сколько ресурсов потребляла Первая мировая война: сравнение с СВО; 20:44 – новые направления наступления ВС РФ: есть ли сходство с событиями Первой мировой? 24:23 – когда настанет время выдвинуть войска на Чернигов и на Сумы? 29:15 – о переброске северокорейских бригад на Украину. *в ходе беседы упоминается Алексей Арестович, признанный в России террористом и экстремистом
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чернигов
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видео, украина, алексей арестович, чернигов, сумы, сво, россия, ресурсы, первая мировая война, война, артиллерия, авиабомбы, дроны, штурмовик, мины, взрыв, франция, германия, турция, кндр, румыния, италия, сша, португалия, бпла, разведка, видео
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Что Россия готовит для ВСУ и за какое оружие не жалко отдать левую руку с правым глазом - Копылов

12:47 11.07.2024
 
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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру сравнил боевые действия тех времён и события специальной военной операции России на Украине и объяснил, когда нужно отправлять войска на Чернигов и на Сумы
00:27 – тактика российских штурмовиков: героизм или безрассудство и как обезопасить бойцов ВС РФ?
10:23 – летающая артиллерия России: для чего нужны ФАБ-3000;
14:00 – как купировать угрозы ударных и разведывательных дронов?
16:02 – сколько ресурсов потребляла Первая мировая война: сравнение с СВО;
20:44 – новые направления наступления ВС РФ: есть ли сходство с событиями Первой мировой?
24:23 – когда настанет время выдвинуть войска на Чернигов и на Сумы?
29:15 – о переброске северокорейских бригад на Украину.
*в ходе беседы упоминается Алексей Арестович, признанный в России террористом и экстремистом
 
ВидеоУкраинаАлексей АрестовичЧерниговСумыСВОРоссияресурсыПервая мировая войнавойнаартиллерияавиабомбыдроныштурмовикминывзрывФранцияГерманияТурцияКНДРРумынияИталияСШАПортугалияБПЛАразведка
 
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