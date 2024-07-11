https://ukraina.ru/20240711/1056189474.html

Что Россия готовит для ВСУ и за какое оружие не жалко отдать левую руку с правым глазом - Копылов

Что Россия готовит для ВСУ и за какое оружие не жалко отдать левую руку с правым глазом - Копылов - 11.07.2024 Украина.ру

Что Россия готовит для ВСУ и за какое оружие не жалко отдать левую руку с правым глазом - Копылов

Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру сравнил боевые действия тех времён и события специальной военной операции России на Украине и объяснил, когда нужно отправлять войска на Чернигов и на Сумы

2024-07-11T12:47

2024-07-11T12:47

2024-07-11T12:47

видео

украина

алексей арестович

чернигов

сумы

сво

россия

ресурсы

первая мировая война

война

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00:27 – тактика российских штурмовиков: героизм или безрассудство и как обезопасить бойцов ВС РФ? 10:23 – летающая артиллерия России: для чего нужны ФАБ-3000; 14:00 – как купировать угрозы ударных и разведывательных дронов? 16:02 – сколько ресурсов потребляла Первая мировая война: сравнение с СВО; 20:44 – новые направления наступления ВС РФ: есть ли сходство с событиями Первой мировой? 24:23 – когда настанет время выдвинуть войска на Чернигов и на Сумы? 29:15 – о переброске северокорейских бригад на Украину. *в ходе беседы упоминается Алексей Арестович, признанный в России террористом и экстремистом

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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